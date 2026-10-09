Điều gì khiến những căn hộ tại Norton Park có thêm "khoảng thở"?

Tại Norton Park, bài toán này được đặt từ quy hoạch với mật độ xây dựng 20%, 2,5 ha cảnh quan và 95% căn hộ có hai mặt thoáng.

"Khoảng thở" không bắt đầu từ căn hộ

Khi tìm một nơi ở, người mua thường nhìn vào diện tích, số phòng ngủ hay hướng ban công. Nhưng cảm giác thoáng đãng của một căn hộ thực ra được quyết định từ trước khi bước qua cánh cửa. Norton Park được phát triển trên quỹ đất 7,9 ha, trong đó 2,5 ha dành cho cảnh quan. Mật độ xây dựng toàn khu ở mức 20%, phần diện tích còn lại tạo không gian cho cây xanh, công viên, đường dạo và các khoảng mở.

Hai công viên nội khu cùng những tuyến đường dạo có bóng cây được bố trí giữa các khu nhà. Hồ bơi cũng được đặt trong không gian cảnh quan thay vì tách biệt hoàn toàn khỏi mảng xanh. Nhìn ở góc độ quy hoạch, đây không chỉ là câu chuyện “có thêm cây xanh”. Điều đáng chú ý hơn là những khoảng trống được giữ lại giữa các khối công trình. Khi mật độ xây dựng được kiểm soát, các tòa nhà có thêm khoảng cách để ánh sáng và không khí đi vào, thay vì tạo cảm giác các khối bê tông nối tiếp nhau. Vì vậy, muốn hiểu “khoảng thở” của Norton Park, có lẽ phải bắt đầu từ chính những phần diện tích không xây dựng.

95% căn hộ có hai mặt thoáng để làm gì?

Một căn hộ có hai mặt thoáng không đơn giản chỉ là có thêm một cửa sổ. Theo thông tin dự án, 95% căn hộ tại Norton Park được thiết kế với hai mặt thoáng. Đây là yếu tố có thể tác động khá rõ đến trải nghiệm sống hằng ngày, bởi ánh sáng và không khí không chỉ đi vào từ một hướng. Nếu các tòa nhà nằm quá sát nhau, dù căn hộ có cửa kính lớn, khả năng đón sáng và thông gió vẫn có thể bị hạn chế. Ngược lại, khi khoảng cách giữa các khối nhà và hướng mở được tính toán từ quy hoạch, những mặt thoáng của căn hộ mới thực sự phát huy tác dụng.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong cách Norton Park giải bài toán không gian sống. Độ thoáng không được xử lý riêng bên trong căn hộ mà bắt đầu từ cách đặt cả tòa nhà trên mặt bằng. Nói đơn giản hơn, một căn hộ dễ chịu không chỉ cần diện tích đủ dùng. Nó còn cần có chỗ để ánh sáng đi vào, có hướng để gió lưu thông và có khoảng nhìn không bị những công trình xung quanh bít lại.

Khi “rộng” không chỉ được tính bằng mét vuông

Có những căn hộ không quá lớn nhưng bước vào vẫn thấy rộng. Cũng có những căn diện tích khá ổn nhưng lại tạo cảm giác bí. Sự khác biệt đôi khi nằm ở ánh sáng, hướng gió và cách không gian kết nối với bên ngoài.

Tại Norton Park, các loại hình căn hộ trải từ Studio đến 3 phòng ngủ, bên cạnh một số sản phẩm giới hạn. Nhưng điểm chung được nhấn mạnh vẫn là khả năng tạo độ mở cho không gian sống. Một căn hộ có hai mặt thoáng có thể đón ánh sáng từ nhiều hướng hơn, tăng khả năng lưu thông không khí và mở rộng tầm nhìn. Khi kết hợp với cảnh quan bên ngoài, cảm giác về diện tích cũng có thể thay đổi. Đó là kiểu “rộng” không nằm hoàn toàn trên bản vẽ. Nó nằm ở cảm giác khi mở cửa vào buổi sáng, khi ánh sáng tự nhiên đủ để căn phòng không cần bật đèn ngay; hay lúc cuối ngày, chỉ cần mở cửa là có thể cảm nhận được không khí bên ngoài.

Khoảng trống cũng là một phần của chất lượng sống

Theo phân tích đánh giá từ đội ngũ chuyên gia Wikinhadat.com.vn, trong đô thị thì đất càng được khai thác hiệu quả thì những khoảng trống càng trở nên đáng giá. Bởi vậy, việc dành 2,5 ha cho cảnh quan trên quỹ đất 7,9 ha và kiểm soát mật độ xây dựng ở mức 20% cho thấy Norton Park không chỉ đặt bài toán ở số lượng công trình.

Với 6 tòa tháp cao 19 tầng và 1.286 sản phẩm, dự án vẫn dành một phần đáng kể diện tích cho cảnh quan và các khoảng mở. Cùng với tỷ lệ 95% căn hộ có hai mặt thoáng, không gian sống được mở rộng từ quy hoạch bên ngoài, khoảng cách giữa các tòa nhà đến cách bố trí không gian bên trong căn hộ. Điều này cũng cho thấy nhu cầu về nhà ở đang dần thay đổi. Người mua không chỉ quan tâm đến diện tích căn hộ, số phòng ngủ hay tiện ích, mà còn chú trọng đến cảm giác thoáng đãng, dễ chịu trong sinh hoạt hằng ngày.