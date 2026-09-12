Masteries Cao Xà Lá gây chú ý với quy mô hơn 82.000 m² tại Hà Nội

Quỹ đất lớn định hình tổng thể dự án Masteries Cao Xà Lá

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ nội đô ngày càng hạn chế, việc quy hoạch một tổ hợp lên tới 82.820 m² ngay trung tâm đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cho dự án Masteri Cao Xà Lá. Với quy mô 10 tòa tháp cao từ 35 đến 46 tầng cùng 3 tầng hầm hiện đại, dự án cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm từ Studio, 1PN-4PN đến Duplex và Penthouse.

Sở hữu tổng diện tích đồ sộ nhưng mật độ xây dựng tại đây chỉ dừng lại ở mức 28,8%. Phần lớn không gian còn lại được ưu tiên phát triển mảng xanh, hệ thống mặt nước và hạ tầng giao thông nội khu. Triết lý quy hoạch hướng tới sự cân bằng giúp dung hòa trọn vẹn nhịp sống sôi động của phố thị với sự riêng tư, thư thái cần có của một chốn an cư thượng lưu.

Không gian kiến trúc được chia làm nhiều phân khu chức năng, trong đó phân khu đầu tiên được ra mắt là The Bloom với hai tòa tháp L1 và L2. Cấu trúc thiết kế đồng bộ từ tổng thể đến chi tiết cho phép cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích chung, đồng thời tận hưởng trọn vẹn cảnh quan độc bản được chăm chút ngay dưới chân nhà.

Tâm điểm Nguyễn Trãi và lợi thế kết nối đa chiều

Nằm tại vị trí 233 - 233B - 235 đường Nguyễn Trãi, dự án nắm giữ tọa độ kết nối chiến lược trên trục giao thông huyết mạch của quận Thanh Xuân. Lợi thế vị trí không chỉ đem lại khả năng nhận diện vượt trội mà còn giúp cư dân tiếp cận mạng lưới hạ tầng đã hoàn thiện đồng bộ của khu vực.

Từ tọa độ này, cư dân chỉ mất khoảng 3 phút đi bộ để tới ga Metro Thượng Đình, dễ dàng di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng hiện đại. Dự án cũng chỉ cách Ngã Tư Sở khoảng 500 m, kế cận Vinhomes Royal City và mất từ 10 đến 20 phút di chuyển để kết nối tới các trung tâm y tế lớn như Bệnh viện Bạch Mai hay khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Khả năng liên kết vùng đa chiều giúp việc di chuyển hàng ngày của cư dân trở nên chủ động và thuận tiện. Tọa độ đắt giá này vừa đảm bảo giá trị gia tăng bền vững cho bất động sản, vừa mang lại cuộc sống tiện nghi khi mọi nhu cầu từ học tập, làm việc đến giải trí đều nằm trong bán kính phục vụ ngắn.

Masteries Cao Xà Lá kiến tạo chuỗi tiện ích giữa lòng Hà Nội

Nhằm mang lại trải nghiệm sống đẳng cấp quốc tế, dự án đầu tư phát triển hệ thống tiện ích đa tầng, kết hợp hài hòa giữa vận động, thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Trong đó, tâm điểm là không gian Clubhouse được sở hữu, quản lý và vận hành bởi Masterise Hospitality & Entertainment, khẳng định chất sống đặc quyền cho cộng đồng cư dân.

Môi trường sinh hoạt ngoài trời và trong nhà được chăm chút tỉ mỉ với quần thể bể bơi bốn mùa quy mô tới 4.000 m² tại tầng hầm và tầng 1 Clubhouse. Điểm nhấn kiến trúc được thể hiện qua biểu tượng cánh cổng thác nước, mái vòm nghệ thuật, kết hợp cùng không gian Rooftop Bar ngoạn mục tại tầng 4, mở ra tầm nhìn bao quát thành phố rực rỡ về đêm.

Bên cạnh đó, chuỗi tiện ích đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của mọi thế hệ với hệ thống phòng gym hiện đại, Business Lounge sang trọng, thư viện, cùng chuỗi công viên chủ đề như Vườn diệu kỳ, Vườn phiêu lưu, khu skating và sân chơi sáng tạo. Mỗi khoảnh khắc thường nhật tại đây đều trở thành một kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn ngay trong chính không gian sống.

Với tên gọi thương mại chính thức là Hanoi Seasons Garden (hay còn được biết đến rộng rãi qua thương hiệu Lumière Hanoi Seasons Garden), dự án Masteri Cao Xà Lá không chỉ đơn thuần là một tổ hợp căn hộ cao cấp, mà còn đại diện cho chuẩn mực sống mới ngay tại tọa độ vàng phía Tây Nam thủ đô. Sự kết hợp giữa quy mô ấn tượng, vị trí tâm điểm cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp quốc tế hứa hẹn sẽ mang đến giá trị an cư bền vững và nâng tầm trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân tinh hoa.