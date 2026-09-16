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Nhà đất

The Collection 688: "Át chủ bài" 1.880 tỷ đồng của DICERA Holdings thúc đẩy diện mạo đô thị Bình Dương

P.V
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Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ thanh lọc mạnh mẽ, tâm lý người mua nhà ngày càng khắt khe và thận trọng với những dự án chỉ nằm trên bản vẽ phối cảnh.

Khách hàng ở thực lẫn giới đầu tư sành sỏi hiện nay chỉ đặt trọn niềm tin vào các dự án sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ thi công thực địa rõ ràng và được bảo chứng bởi những chủ thể có thực lực tài chính vững chắc.

Tại khu vực đô thị động lực cửa ngõ Đông Bắc, việc DICERA Holdings rót hơn 1.880,5 tỷ đồng triển khai tổ hợp thương gia The Collection 688 đang tạo nên xung lực mạnh mẽ. Không chỉ thúc đẩy diện mạo hạ tầng Đại lộ Bình Dương, công trình tháp đơn 40 tầng này còn trở thành "bảo chứng thép" giải tỏa cơn khát căn hộ cao cấp chuẩn mực cho thị trường.

Tiềm lực tài chính minh bạch và tầm nhìn kiến tạo biểu tượng của DICERA Holdings

Dự án The Collection 688 được phát triển bởi DICERA Holdings - tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings với bề dày hơn 32 năm phát triển trong ngành xây lắp và bất động sản phía Nam, DICERA Holdings kiên định theo đuổi chiến lược kiến tạo các công trình biểu tượng có giá trị thực thay vì chạy theo số lượng thương phẩm đại trà.

Năng lực tài chính và tính minh bạch của DICERA được bảo chứng trực tiếp qua cấu trúc vốn đầu tư:

- Thâu tóm dự án quy mô bằng dòng vốn thực: Doanh nghiệp đã chi ra 428,6 tỷ đồng nhận chuyển nhượng 99,68% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Trí Holdings, qua đó chính thức nắm toàn quyền quản trị và phát triển dự án Chung cư Hòa Lân – Thuận Giao với tổng mức đầu tư lên đến 1.880,5 tỷ đồng.

- Kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng: Tính riêng 9 tháng đầu năm 2025, DICERA Holdings ghi nhận doanh thu đạt 1.303,42 tỷ đồng (tăng 46,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 141,09 tỷ đồng (hoàn thành 82% kế hoạch năm). Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 26,3%, chứng minh khả năng quản trị dòng tiền bền vững cho các dự án quy mô lớn.

- Kế thừa thành công từ Vung Tau Centre Point: Chữ tín của DICERA đã được kiểm chứng thực tế qua tổ hợp căn hộ cao cấp Vung Tau Centre Point – dự án về đích đúng hẹn và bàn giao đồng bộ cho cư dân vào Quý III/2025, được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng hoàn thiện.

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Tiềm lực tài chính minh bạch và tầm nhìn kiến tạo biểu tượng của DICERA Holdings

Pháp lý hoàn thiện và tiến độ thi công thực địa vững vàng

Yếu tố then chốt giúp The Collection 688 lọt vào tầm ngắm của nhà đầu tư giai đoạn đầu chính là sự minh bạch tuyệt đối về hành lang pháp lý. Dự án đã có đầy đủ:

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư.

- Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 dưới tên pháp lý Chung cư Hòa Lân – Thuận Giao.

Về mặt hiện trạng xây dựng, dự án đã long trọng tổ chức Lễ khởi công từ ngày 17/12/2025. Công trường tại mặt tiền Đại lộ Bình Dương (phường Thuận Giao) hiện duy trì không khí thi công khẩn trương dưới sự giám sát kỹ thuật nghiêm ngặt của tổng thầu EPC DICERA Holdings.

Toàn bộ lộ trình từ hoàn thành khối móng hầm, vươn cao tháp 40 tầng (cao 156,6m) đến hoàn thiện hệ tiện ích phân tầng kép đều được lập kế hoạch chi tiết, hướng tới mục tiêu bàn giao nhà đúng cam kết vào Quý I/2029.

Cái bắt tay chiến lược cùng liên minh phân phối SG Holdings

Sức bật của The Collection 68 Thuận Giao còn được cộng hưởng từ sự kết hợp giữa các đối tác có năng lực chuyên môn cao trên thị trường:

- SG Holdings – Đơn vị tư vấn phát triển & Tổng đại lý phân phối: Với 16 năm kinh nghiệm phân phối bất động sản cao cấp, SG Holdings tiếp tục đồng hành cùng DICERA sau thành tích phân phối thành công toàn bộ quỹ căn tại dự án Vung Tau Centre Point.

- Sự đồng thuận từ 88 đại lý chiến lược: Sự kiện CEO Summit tại Hilton Saigon với sự hiện diện của 86 đơn vị tham dự, 36 phiên triển khai chuyên sâu và 18 đại lý F1 cùng liên minh chính thức đã tạo nên một mạng lưới dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, minh bạch quyền lợi cho từng khách hàng.

- Tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế EDGE: Dự án được thiết kế đồng bộ theo chuẩn EDGE (tiết kiệm trên 20% điện năng và nước sinh hoạt), mang lại giá trị vận hành kinh tế và bảo vệ môi trường lâu dài cho chủ nhân 688 căn hộ thương gia.

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The Collection 688 nổi lên như một điểm sáng tại Thuận Giao

"Bến đỗ" an cư và đầu tư giàu tiềm năng

Giữa thị trường nhiều biến động, The Collection 688 nổi lên như một điểm sáng đầu tư nhờ bảo chứng năng lực của nhà phát triển DICERA Holdings, pháp lý minh bạch và nhịp độ thi công liên tục tại công trường. Việc sở hữu một sản phẩm ngay trong giai đoạn đầu không chỉ đảm bảo mức giá gốc tối ưu mà còn mang lại sự an tâm tuyệt đối về quyền sở hữu tài sản lâu dài.

Khám phá thông tin chi tiết và lịch tham quan thực tế công trường dự án:

Website chính thức: the-collection688.com.vn

Hotline tiếp nhận thông tin: 0336.764.345

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#DICERA Holdings #The Collection 688 #dự án cao cấp #đô thị #bất động sản #thương mại

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