The Win City định hình không gian sống tích hợp tại cửa ngõ Tây Sài Gòn

Với quy mô hơn 13 ha, dự án tích hợp căn hộ, shophouse cùng hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giáo dục, thương mại và chăm sóc sức khỏe.

Quy mô gần 6.000 sản phẩm trong khu đô thị hơn 13 ha

The Win City có tên pháp lý là Khu đô thị Bình An Đức Hòa, quy hoạch trên diện tích khoảng 13,18 ha tại Đức Hòa. Theo thông tin công bố, dự án gồm 18 tòa tháp với gần 6.000 sản phẩm, gồm căn hộ, shophouse, không gian thương mại và văn phòng. Hơn 70% diện tích được dành cho hạ tầng, tiện ích và mảng xanh, trong đó cây xanh và công viên chiếm khoảng 26.055 m².

Dự án được phát triển bởi Thắng Lợi Group, với Thắng Lợi Homes, An Cường và Central tham gia đầu tư; Central là tổng thầu xây dựng, CBRE đảm nhiệm vai trò tư vấn quản lý dự án. The Win City được định hướng theo mô hình “Căn hộ cao cấp – Giá quốc dân”, hướng đến nhu cầu ở thực của gia đình trẻ, chuyên gia và người lao động tại khu vực phía Tây TP. Hồ Chí Minh.

Vị trí kết nối khu vực phía Tây

Một trong những yếu tố được quan tâm khi tìm hiểu The Win City là vị trí tại cửa ngõ phía Tây, trên trục Trần Văn Giàu và khu vực Đức Hòa. Theo thông tin dự án, vị trí này kết nối với các tuyến giao thông quan trọng của khu vực, trong đó có Vành đai 3 và các trục đường hướng về TP.HCM.

Sự phát triển của hệ thống giao thông khu vực cũng tạo điều kiện mở rộng không gian kết nối giữa Đức Hòa với các khu vực dân cư, thương mại và công nghiệp lân cận. Đây là một trong những cơ sở để dự án định hướng phát triển cộng đồng cư dân gắn với nhu cầu làm việc, sinh hoạt và học tập tại khu vực phía Tây.

Bên cạnh yếu tố giao thông, Đức Hòa là khu vực tập trung nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp và lực lượng lao động, chuyên gia. Theo thông tin được dự án công bố, khu vực lân cận có 39 khu công nghiệp với hơn 220.000 lao động và chuyên gia. Những dữ liệu này được sử dụng như một cơ sở tham chiếu về nhu cầu nhà ở và lưu trú tại khu vực.

Mô hình tiện ích tích hợp hướng đến nhu cầu sử dụng hàng ngày

Thay vì chỉ tập trung vào không gian căn hộ, The Win City Premium giới thiệu dự án theo mô hình “One Stop Living Hub”, trong đó các nhóm tiện ích được bố trí để đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một khu đô thị.

Theo thông tin công bố, hệ sinh thái tiện ích được phát triển theo các nhóm Live, Work, Play, Learn, Care và Move, bao gồm không gian sống, làm việc, vui chơi, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và vận động. Dự án cũng định hướng phát triển các khu thương mại, shophouse, trường học, không gian công cộng và khu vực cây xanh nhằm hình thành môi trường sinh hoạt tương đối khép kín.

Một số hạng mục được giới thiệu trong quy hoạch gồm công viên trung tâm, hồ bơi, khu thể thao, khu thương mại và các không gian dành cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Việc tích hợp nhiều chức năng trong cùng một khu đô thị được kỳ vọng giảm nhu cầu di chuyển đối với các hoạt động sinh hoạt thường nhật của cư dân.

Đa dạng loại hình căn hộ

Cơ cấu sản phẩm tại The Win City được thiết kế với nhiều diện tích và loại hình khác nhau. Website dự án giới thiệu các dòng căn hộ từ một phòng ngủ, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ đến ba phòng ngủ, bên cạnh shophouse và các sản phẩm thương mại.

Theo thông tin công bố, hơn 70% sản phẩm thuộc nhóm căn hộ một và hai phòng ngủ, hướng đến nhóm khách hàng mua căn nhà đầu tiên, gia đình trẻ hoặc chuyên gia làm việc dài hạn tại khu vực. Việc phân bổ nhiều loại diện tích giúp dự án tiếp cận nhiều nhu cầu sử dụng, từ người độc thân, gia đình nhỏ đến các hộ gia đình có nhiều thành viên.

Đối với khách hàng quan tâm đến khả năng khai thác thương mại, shophouse là một nhóm sản phẩm được giới thiệu với thiết kế kết hợp giữa không gian kinh doanh và sinh hoạt. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác thực tế còn phụ thuộc vào vị trí căn, lưu lượng cư dân, khả năng vận hành và tình hình thị trường tại từng thời điểm.

Thông tin pháp lý được cập nhật theo từng giai đoạn

Về pháp lý, hồ sơ công bố của cơ quan quản lý xây dựng cho thấy dự án có tên Khu đô thị Bình An Đức Hòa – The Win City. Một văn bản của Sở Xây dựng về việc xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai ghi nhận tòa C1.1 thuộc khu C với 447 căn hộ đủ điều kiện bán trong đợt được đề cập. Hồ sơ cũng nêu diện tích sử dụng đất khoảng 13,1753 ha và tổng số căn hộ toàn dự án theo quyết định liên quan là 5.502 căn.

Các thông tin về pháp lý, tiến độ, sản phẩm và chính sách bán hàng có thể thay đổi theo từng giai đoạn triển khai. Do đó, khách hàng cần đối chiếu hồ sơ và chính sách chính thức tại thời điểm giao dịch để có cơ sở xác định thông tin cụ thể.

Với quy mô hơn 13 ha, hệ thống sản phẩm đa dạng và định hướng phát triển mô hình đô thị tích hợp, The Win City đang được định vị như một dự án nhà ở cao tầng tại khu vực cửa ngõ phía Tây. Bên cạnh yếu tố vị trí, mô hình tiện ích và cơ cấu sản phẩm, tính minh bạch của pháp lý, tiến độ xây dựng và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế sẽ là những yếu tố cần được khách hàng xem xét trong quá trình tìm hiểu dự án.