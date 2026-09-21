Legacy 66: Giá bán tham khảo và các loại hình căn hộ tại dự án

Theo thông tin được công bố trên website dự án, giá bán Legacy 66 dự kiến từ khoảng 119 triệu đồng/m², tùy thuộc vào diện tích, tầng, hướng và vị trí từng căn.

Legacy 66 nằm tại khu vực Chợ Lớn

Legacy 66 tọa lạc tại số 66 Tân Thành, phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh. Vị trí dự án kết nối với các tuyến đường Tân Thành, Đỗ Ngọc Thạnh, Phó Cơ Điều và Nguyễn Chí Thanh, đồng thời tiếp cận hệ thống tiện ích hiện hữu tại khu vực Chợ Lớn và các khu vực lân cận.

Theo thông tin từ website dự án, từ Legacy 66 có thể kết nối đến một số địa điểm như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hùng Vương, Hùng Vương Plaza, Chợ An Đông và Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Khu vực xung quanh dự án cũng tập trung nhiều tuyến đường thương mại, cơ sở dịch vụ và các công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Vị trí là một trong những yếu tố được xem xét khi hình thành mặt bằng giá căn hộ, cùng với quy mô dự án, diện tích, thiết kế, tiêu chuẩn bàn giao và hệ thống tiện ích.

Giá bán Legacy 66 theo từng loại căn hộ

Theo bảng giá được công bố tại website 66legacy.vn, mức giá bán Legacy 66 dự kiến từ 119 triệu đồng/m². Trên cơ sở diện tích và thiết kế từng loại căn hộ, tổng giá trị sản phẩm có sự khác biệt.

Đối với căn hộ 1 phòng ngủ và 1 phòng ngủ cộng thêm, diện tích tim tường được công bố khoảng 50,72–53,63 m². Giá dự kiến tương ứng khoảng 6,04–6,38 tỷ đồng/căn. Với thiết kế 1 phòng ngủ cộng thêm, phần diện tích bổ sung có thể được bố trí theo nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình như không gian làm việc hoặc khu vực sinh hoạt riêng.

Nhóm căn hộ 2 phòng ngủ có nhiều phương án thiết kế, gồm 2PN-A, 2PN-B, 2PN-C và 2PN+1. Diện tích tim tường dao động khoảng 70,38–80,57 m², tương ứng mức giá dự kiến khoảng 8,38–9,59 tỷ đồng/căn. Trong đó, một số căn 2PN+1 được bổ sung không gian linh hoạt, có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích tim tường khoảng 94,88 m², với giá bán dự kiến khoảng 11,29 tỷ đồng/căn. Đây là nhóm căn có diện tích lớn hơn, phù hợp với những gia đình cần nhiều phòng chức năng và không gian sinh hoạt rộng.

Các mức giá trên được công bố theo thông tin tham khảo tại website dự án. Giá thực tế có thể thay đổi tùy từng căn, tầng, hướng, vị trí và chính sách bán hàng ở từng thời điểm. Người mua cần kiểm tra bảng giá và chính sách áp dụng tại thời điểm giao dịch để xác định chính xác tổng chi phí.

Không gian sống và hệ thống tiện ích tại Legacy 66

Theo thông tin dự án, Legacy 66 gồm một tòa tháp cao 22 tầng với 348 sản phẩm, kết hợp căn hộ và shophouse. Hệ thống tiện ích gồm gym, yoga, spa, co-working, khu vui chơi trẻ em, phòng giải trí và hồ bơi Skypool. Tầng thượng có khu BBQ, Café City View, vườn thiền và không gian ngắm cảnh.

Căn hộ được giới thiệu bàn giao với các hạng mục cơ bản như sàn, cửa, khóa, thiết bị điện, điều hòa, tủ bếp, bếp từ, máy hút mùi và thiết bị phòng tắm. Danh mục có thể được điều chỉnh theo tiêu chuẩn bàn giao từng thời điểm.

Những yếu tố cần xem xét khi tham khảo giá

Giá căn hộ phụ thuộc vào diện tích, tầng, hướng, vị trí và chính sách thanh toán. Vì vậy, mức 119 triệu đồng/m² chỉ mang tính tham khảo, còn tổng giá trị cần xác định theo từng căn cụ thể.

Ngoài giá bán, người mua nên lưu ý VAT, phí bảo trì và các chi phí theo hợp đồng. Chính sách thanh toán, ưu đãi và quỹ căn có thể thay đổi theo từng thời điểm. Khách hàng nên đối chiếu thông tin từ nguồn chính thức để cập nhật giá bán Legacy 66 và các điều kiện giao dịch mới nhất.