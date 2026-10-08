Norton Park sắp ra mắt, Quốc lộ 13 bước vào giai đoạn mở rộng và làm metro

Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh đã khởi công mở rộng 5,9 km Quốc lộ 13 vào cuối tháng 8/2026, trong khi tuyến metro Thủ Dầu Một – TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công vào tháng 12 cùng năm.

[Ảnh 1] Vị trí Norton Park trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương, cạnh Aeon Mall Bình Dương Canary

Quốc lộ 13 được mở rộng đến đâu

Ngày 29/8/2026, TP. Hồ Chí Minh khởi công nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương cũ, dài khoảng 5,9 km. Dự án ban đầu được dự kiến khởi công từ tháng 6/2026, tức chậm hơn kế hoạch khoảng hai tháng rưỡi.

Theo Báo Đầu tư, tuyến đường sẽ có quy mô 10–14 làn xe, rộng 60 m, gồm 3,75 km đường trên cao 4 làn và phần đường song hành 8–10 làn. Tổng mức đầu tư 6.276,2 tỷ đồng, đã tính lãi vay, nhà đầu tư thu phí khoảng 22 năm 7 tháng để hoàn vốn. Mục tiêu hoàn thành là năm 2028. Một số đoạn trên tuyến đã được bàn giao mặt bằng sạch. Theo Vietnammoi, dự án có hai cầu mới và 10 nút giao trên địa bàn phường Hiệp Bình.

Đoạn 5,9 km này nằm phía nam. Thuận Giao và Lái Thiêu ở phía bắc ranh Bình Dương cũ, trên cùng trục Quốc lộ 13 (còn gọi là Đại lộ Bình Dương), và phần lớn xe đi theo trục này về trung tâm sẽ phải qua đoạn đang thi công. Vài năm tới, người dân khu vực này sẽ đi lại giữa công trường trước khi hưởng lợi từ con đường mới.

[Ảnh 2] Quốc lộ 13 đoạn qua phường Hiệp Bình nhìn từ trên cao

Metro Thủ Dầu Một – TP. Hồ Chí Minh chạy dọc cùng trục đường

Theo thông tin công bố ngày 06/10/2026, TP. Hồ Chí Minh đã duyệt hướng tuyến metro Thủ Dầu Một – TP. Hồ Chí Minh dài khoảng 33,2 km với 24 nhà ga: 11 ga trên cao và 13 ga ngầm. Tuyến đi dọc Quốc lộ 13 và Đại lộ Bình Dương, vượt sông Sài Gòn rồi kết thúc ở ga Tao Đàn thuộc khu trung tâm. Kế hoạch khởi công là tháng 12/2026.

Cần đọc kỹ chữ "dự kiến". Hồi đầu tháng 6/2026, phương án nghiên cứu còn là tuyến kéo dài gần 40 km, nghĩa là hướng tuyến đã được điều chỉnh. Thông tin vừa công bố cũng chưa nêu mốc đưa tuyến vào vận hành.

[Ảnh 3] Vị trí Norton Park trên Quốc lộ 13, cạnh sân golf Sông Bé

Norton Park nằm ở đâu trên bản đồ hạ tầng này

Norton Park có mặt tiền Quốc lộ 13, phường Thuận Giao (trước đây thuộc TP. Thuận An, Bình Dương), liền kề Aeon Mall Bình Dương Canary và đối diện sân golf Sông Bé. Theo thông tin dự án, khu đất rộng 7,9 ha, chia hai phân khu với 6 tòa tháp 19 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng cộng 1.286 sản phẩm gồm căn hộ và shop thương mại.

Mật độ xây dựng toàn khu là 20%, nghĩa là cứ 100 m² đất chỉ có 20 m² là công trình. Diện tích cảnh quan khoảng 2,5 ha. Chủ đầu tư là Gamuda Land, thành viên của tập đoàn Gamuda Berhad (Malaysia), đơn vị từng làm khu đô thị Celadon City ở TP. Hồ Chí Minh và Gamuda City ở Hà Nội.

Theo thông tin thiết kế trên website dự án, sản phẩm gồm studio khoảng 35–44 m², căn hai phòng ngủ khoảng 68–89 m² và căn ba phòng ngủ khoảng 100–115 m², cộng thêm duplex, căn hộ sân vườn và shop khối đế. Báo Vietnamnet ngày 06/10/2026 cho biết dự án có bộ sưu tập căn hộ sân vườn với số lượng giới hạn. Diện tích và số lượng từng loại có thể điều chỉnh khi chủ đầu tư công bố chính thức.

Về tiến độ, đơn vị tư vấn dự án cho biết phần móng cọc đã hoàn thành, tầng hầm của 3 tòa thuộc khu B đang thi công. Sự kiện ra mắt được thông báo vào ngày 08/10/2026, dự kiến công bố bảng giá và chính sách bán hàng giai đoạn đầu. Thời điểm bàn giao dự kiến là quý 4/2029. Đến nay chủ đầu tư chưa công bố giá chính thức.

[Ảnh 4] Phối cảnh các tòa tháp 19 tầng của Norton Park (hình minh họa)

Thị trường căn hộ quanh khu vực đang ở đâu

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn và CBRE Việt Nam, được báo Người Quan Sát dẫn lại ngày 30/07/2026, khu vực Bình Dương cũ chiếm gần 80% lượng căn hộ mới mở bán của TP.HCM trong sáu tháng đầu năm 2026. Riêng Thuận An chiếm khoảng 40% nguồn cung mới, tiếp theo là Dĩ An với 39% và Thủ Dầu Một với 20%.

Trong cùng kỳ, phân khúc 35–50 triệu đồng/m² chiếm 56% nguồn cung, phân khúc trên 50 triệu đồng/m² chiếm 21%, còn dưới 35 triệu đồng/m² chỉ có 23%. Khi bảng giá Norton Park được công bố, người mua sẽ đặt nó cạnh một thị trường có rất nhiều lựa chọn, chứ không phải một thị trường khan hàng.

[Ảnh 5] Sơ đồ kết nối vùng của Norton Park với Quốc lộ 13, Vành đai 3 và metro

Khu vực này còn những dự án nào

Cùng mặt tiền Quốc lộ 13, tại phường Lái Thiêu, khu đô thị Hồ Gươm Xanh của TBS Land rộng hơn 24 ha, tổng vốn khoảng 24.000 tỷ đồng, đã khởi công hạ tầng từ ngày 27/6/2025. Dự án này có hơn 4.000 căn hộ và hơn 300 nhà thấp tầng, nên nguồn cung của hai dự án cộng lại không nhỏ, và người mua sẽ có nhiều lựa chọn để so sánh. Theo CafeLand, đến tháng 8/2026 một số block của Hồ Gươm Xanh đã xong phần móng và sàn tầng trệt, đang thi công kết cấu phần thân.

Nhu cầu ở thực của khu vực này khá rõ. Quanh đó có khu công nghiệp VSIP I, nơi nhiều chuyên gia và kỹ sư làm việc, cùng Aeon Mall và hệ thống y tế, trường học của khu Thuận An.