Tín hiệu tích cực từ lâm phần từng là điểm “nóng”

Nỗ lực ngăn việc xâm hại rừng

Lãnh đạo Ban QLRPH Hương Khê triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng ở những vị trí phức tạp, nhạy cảm.

Đội Bảo vệ rừng (BVR) Hương Liên, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Hương Khê được giao quản lý nhiều cánh rừng tiềm ẩn nguy cơ khai thác lâm sản và lấn chiếm đất rừng trái phép, nhất là ở các tiểu khu 262, 266, 270, 265 thuộc xã Phúc Trạch. Vì vậy, đòi hỏi lực lượng BVR ở đây phải thường xuyên duy trì tinh thần cảnh giác, quyết tâm cao.

Ông Phan Viết Hùng - Đội trưởng Đội BVR Hương Liên cho biết: “Địa bàn quản lý rộng, nhiều diện tích rừng sản xuất của người dân giáp ranh với rừng tự nhiên trong khi nhận thức về BVR của một bộ phận người dân còn hạn chế nên chúng tôi rất vất vả. Để ngăn chặn vi phạm lâm luật, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, bám nắm địa bàn và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng”.

Cán bộ Đội BVR Cây Trồ tuần tra kết hợp kiểm tra khu vực rừng trồng cây bản địa của đơn vị.

Tương tự, 10 đội BVR còn lại của Ban QLRPH Hương Khê cũng đang kiên trì bám rừng, làm chủ địa bàn, không để xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép; nhất là tại các tiểu khu 247, 235, 225, 228, 233 (xã Hương Khê); 269, 272, 274, 275 (xã Hương Xuân). Các đội BVR này cũng đang căng mình ngăn chặn hành vi lấn chiếm trái phép đất rừng để trồng keo và cây ăn quả; đặc biệt tại các điểm “nóng” như tiểu khu 245, 257, 258, 237 (xã Phúc Trạch); 211, 227 (xã Hương Đô); 196 (xã Hương Phố), 269 (xã Hương Xuân).

Ban QLRPH Hương Khê được giao quản lý, bảo vệ 38 tiểu khu với diện tích 31.026 ha rừng nằm ven sông Tiêm và sông Ngàn Sâu. Do nhiều nguyên nhân, những năm trước đây, lâm phần luôn tiềm ẩn nguy cơ bị xâm hại và từng được xem là địa bàn trọng điểm về vi phạm lâm luật của tỉnh. Đặc biệt, trước năm 2020, hầu như năm nào cũng xảy ra hàng chục vụ vi phạm.

Người dân Phúc Trạch ký cam kết không lấn chiếm đất rừng để trồng keo, trồng bưởi và không mang lửa vào rừng trong những ngày nắng nóng.

Trước thực trạng đó, Ban QLRPH Hương Khê đã tổ chức khảo sát toàn bộ lâm phần, đánh giá hiện trạng, xác định các khu vực có nguy cơ bị xâm hại cao để xây dựng phương án quản lý, bảo vệ phù hợp. Lực lượng BVR của đơn vị luôn nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã có rừng và lực lượng chức năng bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến rừng và tổ chức hơn 2.000 cuộc tuần tra mỗi năm để kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, giai đoạn 2022 - 2025, trên lâm phần do Ban QLRPH Hương Khê quản lý không xảy ra vụ vi phạm lâm luật nào. Riêng 6 tháng đầu năm nay, đơn vị phát hiện 2 vụ lấn chiếm đất rừng và xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng.

Nhiều năm không xảy ra cháy rừng

Trong những ngày nắng nóng cực đoan, các đội BVR Khe Táy, Khe Dâu, Rào Rồng, Km24, Rào Tre... đang huy động tối đa cán bộ, nhân viên, hộ nhận khoán và người dân sống gần rừng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Các phương án ứng phó với “giặc lửa” được kích hoạt đồng bộ, nhất là ở những cánh rừng có thực bì dày, nhiều lau lách, vật liệu dễ cháy hoặc có cây đổ gãy sau bão chưa được thu dọn.

Cán bộ, nhân viên Đội BVR Rào Rồng tuần tra, kiểm tra các cánh rừng dễ cháy.

Ông Lê Khắc Thỏa - Đội trưởng Đội BVR Rào Rồng cho biết: “Đội được giao quản lý hơn 5.000 ha rừng, trong đó có nhiều khu vực đối diện với nguy cơ cháy cao. Hiện nay, chúng tôi duy trì lực lượng trực 24/7, kiểm soát chặt các cửa rừng, tuần tra khép kín địa bàn. Đơn vị và các hộ nhận khoán đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, quyết tâm không để xảy ra cháy rừng”.

Do nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp và ý thức PCCCR của một bộ phận người dân còn hạn chế nên trước đây lâm phần do Ban QLRPH Hương Khê quản lý thường xảy ra cháy. Tuy nhiên, nhờ chủ rừng làm tốt công tác tuyên truyền và ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ PCCCR nên 3 năm gần đây, không xảy ra cháy rừng trên lâm phần quản lý.

Lực lượng chức năng luôn sẵn sàng máy móc, phương tiện để ứng phó với cháy rừng.

Ban QLRPH Hương Khê đang tập trung nâng cao cấp độ PCCCR, huy động toàn bộ lực lượng của 11 tổ xung kích trên địa bàn, kích hoạt các phương án chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ” để hạn chế tối đa thiệt hại về rừng do cháy. Tinh thần đó được quán triệt tới từng cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

Ông Cao Viết Minh Đức - Đội trưởng Đội BVR Km24 cho biết: “Trên lâm phần của đội có nhiều tiểu khu có nguy cơ cháy cao, nhất là tiểu khu 231 thuộc xã Hương Đô. Vì vậy, chúng tôi duy trì thường xuyên tổ xung kích PCCCR với lực lượng nòng cốt là cán bộ trong đội cùng các hộ nhận khoán và người dân sống gần rừng. Đơn vị cũng luôn sẵn sàng máy thổi gió, cưa xăng, dao phát, đồ bảo hộ và các phương tiện cần thiết khác để kịp thời xử lý khi có cháy xảy ra”.

Lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền lưu động, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng ngừa cháy rừng.

Ông Nguyễn Văn Hướng - Phó Trưởng ban QLRPH Hương Khê khẳng định: “Đối với chúng tôi, BVR không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của địa phương và sinh kế của người dân. Với quyết tâm giữ rừng từ gốc, đơn vị đã kiên trì triển khai đồng bộ, liên tục và hiệu quả các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR. Nhờ đó, lâm phần cơ bản ổn định, số vụ vi phạm lâm luật giảm mạnh, nhiều năm liền không xảy ra cháy rừng”.