Chính phủ yêu cầu rà soát quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc và mức phạt

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc. (Ảnh: Cục CSGT).

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ.

Công văn được gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo công văn, trong các ngày 28 và 29/8/2026, báo chí có nhiều phản ánh về tình hình vi phạm, tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, xử lý các kiến nghị báo chí nêu theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là tại các thành phố, đô thị lớn.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được yêu cầu nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026, nhằm hạn chế tối đa, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn, mất an toàn giao thông, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết.

Các địa phương, đơn vị liên quan cũng được yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành một số dự án giao thông trọng điểm trước dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2027 như Vành đai 2,5, Vành đai 3,5 TP Hà Nội, Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc cửa ngõ, kết nối vùng như TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Rà soát quy định về khoảng cách an toàn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền chính sách về Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Cùng với đó là Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Bộ Xây dựng được yêu cầu phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ các quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, trên cơ sở điều kiện thực tiễn; nghiên cứu các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông và báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền trong tháng 9/2026.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước mà chưa gây tai nạn giao thông bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp vi phạm quy định về khoảng cách an toàn gây tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.