Bẫy “cày phim AI”: Cảnh giác nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân

Chị Nguyễn Thị Hà (phường Trần Phú) chia sẻ trải nghiệm xem phim ngắn AI trên các nền tảng số rất dễ cuốn người xem theo dõi tập tiếp theo.

Ban đầu, vì tò mò trước những tình tiết giật gân và bức bối khi chưa thể xem trọn vẹn đoạn kết, chị Nguyễn Thị Hà (phường Hà Huy Tập) đã nạp 129.000 đồng vào ứng dụng phim AI với suy nghĩ “xem hết bộ phim này rồi nghỉ”. Thế nhưng, những tình tiết liên tục bỏ ngỏ, các nút thắt chưa được giải đáp khiến chị bị cuốn vào vòng xoáy mở khóa từng tập. Có những đêm, chị thức đến 2-3 giờ sáng để theo dõi diễn biến tiếp theo.

“Phí đăng ký ban đầu là 129.000 đồng/tuần, giảm còn 99.000 đồng/tuần ở tuần thứ hai rồi tăng lên 199.000 đồng/tuần. Không cưỡng lại được sức hút của bộ phim và mong muốn biết hồi kết, tôi đã nạp tổng cộng gần 5 triệu đồng vào ứng dụng. Nhìn lại số tiền đã nộp, tôi rất tiếc. Ứng dụng liên tục đưa ra các yêu cầu trả phí để mở khóa tập tiếp theo, khiến tôi nạp tiền nhiều lần mà không lường hết số tiền đã mất” – chị Hà chia sẻ.

Các ứng dụng phim AI tích hợp nhiều nhiệm vụ như xem quảng cáo, tham gia Telegram, liên kết WhatsApp, giới thiệu bạn bè để nhận thưởng, thu hút người dùng tương tác và tích lũy xu.

Để giữ chân người xem, nhiều ứng dụng phim AI lồng ghép các nhiệm vụ tích lũy xu, nhận thưởng như điểm danh hằng ngày, liên kết tài khoản WhatsApp, tham gia kênh Telegram, giới thiệu bạn bè qua Messenger, xem quảng cáo hoặc tải ứng dụng bên thứ ba. Những lời mời gọi vừa xem phim vừa kiếm tiền có thể khiến người dùng chủ quan, từng bước cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các thao tác tiềm ẩn rủi ro.

Anh Hoàng Văn Nam (xã Cẩm Bình) cho biết, thời gian rảnh rỗi, anh thường truy cập các ứng dụng phim AI để giải trí. Việc đăng ký các gói xem có trả phí khiến người dùng dễ phát sinh nhiều khoản chi trong quá trình theo dõi. Đáng chú ý, với những gói dịch vụ có tính năng tự động gia hạn qua ví MoMo, tiền có thể tiếp tục bị trừ theo chu kỳ đăng ký nếu người dùng không hủy đúng cách, dẫn đến phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Nhiều ứng dụng phim ngắn AI thu hút người dùng nhờ nội dung đa dạng, hình thức thể hiện sinh động. Ảnh: MagicLightAI

Tiến sĩ Lê Thị Bích Ngọc - giảng viên bộ môn Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Hà Tĩnh phân tích: “Về mặt tâm lý, dòng phim này dễ cuốn người xem vào vòng lặp "kích thích - thỏa mãn - tiếp tục tìm kiếm". Cách dẫn dắt này đánh vào tâm lý muốn biết kết cục, khiến người xem cảm thấy hụt hẫng, bứt rứt khi phải dừng lại. Để giải tỏa cảm giác đó, họ có xu hướng tìm kiếm sự thỏa mãn tức thì bằng cách xem tiếp hoặc trả tiền mở khóa tập phim. Khi đã dành nhiều giờ theo dõi, những khoản phí nhỏ dễ được chấp nhận hơn, nhất là khi người xem chỉ nghĩ mình cần chi thêm một chút để biết hồi kết. Khi rơi vào "vòng xoáy" tâm lý này, người xem rất dễ mất kiểm soát về thời gian, chi tiêu và đưa ra những quyết định thiếu cân nhắc".

Ảnh: Cục A05/VnExpress

Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một trong những thủ đoạn lừa đảo hiện nay là quảng cáo hình thức “vừa xem phim AI vừa kiếm tiền”. Ban đầu, ứng dụng hiển thị số dư, tiền thưởng tăng liên tục để tạo niềm tin. Sau đó, người dùng bị dụ xem quảng cáo, tải ứng dụng khác hoặc làm nhiệm vụ trực tuyến để tăng số dư. Khi yêu cầu rút tiền, họ lại bị buộc nâng cấp tài khoản, đóng phí hoặc nạp tiền thật để “xác minh”. Sau khi chuyển tiền, nạn nhân có thể không nhận được thưởng, tiếp tục bị yêu cầu nộp thêm tiền hoặc bị chặn liên lạc.

Ngoài nguy cơ mất tiền, việc cài ứng dụng từ đường link không rõ nguồn gốc còn có thể khiến điện thoại nhiễm mã độc, làm lộ thông tin cá nhân, dữ liệu ngân hàng và mã OTP, thậm chí bị chiếm quyền kiểm soát.

Phim AI mở ra hình thức giải trí mới, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro về tài chính và an toàn thông tin. Người xem cần chủ động kiểm soát thời gian, cân nhắc kỹ trước mỗi khoản chi, không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng và thận trọng khi cung cấp thông tin cá nhân để tránh đánh đổi sự an toàn của bản thân.