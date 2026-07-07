Học sinh lớp 4 iSchool Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

(Baohatinh.vn) - Em Kiều Tuấn Khôi, học sinh lớp 4A1, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh vừa xuất sắc chinh phục chứng chỉ IELTS 8.0.
Trong kỳ thi IELTS vừa qua, em Kiều Tuấn Khôi đạt tổng điểm IELTS lên 8.0 với phần reading và listening đạt điểm tuyệt đối 9.0, writing 7.0 và speaking 6.0.
Trước đó, trong kỳ thi IELTS vào tháng 5/2026, Tuấn Khôi đạt tổng điểm 7.5 với reading (đọc) 9.0, listening (nghe) 8.5, writing (viết) 7.0 và speaking (nói) 6.0.
Ngoài ra, kết thúc năm học lớp 4, Tuấn Khôi còn đạt 950/990 điểm TOEIC.
Với một học sinh tiểu học, việc sở hữu đồng thời hai chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ở mức điểm cao là thành tích rất đáng ghi nhận, cho thấy năng lực ngoại ngữ vượt trội cùng sự nỗ lực, kiên trì trong quá trình học tập của em.
Thành tích của Tuấn Khôi cũng góp thêm dấu ấn cho chất lượng đào tạo ngoại ngữ của Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh.
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