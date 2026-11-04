Lưu học sinh Lào trên hành trình hòa nhập và trưởng thành

Buổi học tại lớp 11A2, Trường TH, THCS, THPT Đại học Hà Tĩnh hôm nay rộn ràng hơn khi các bạn học sinh Lào và Việt tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa, những nét đẹp truyền thống của đất nước mình. Lớp có 26 học sinh, trong đó có 10 bạn lưu học sinh Lào. Sau một năm học tập tại Hà Tĩnh, các em đã dần quen với nhịp sống, cách học và môi trường giáo dục mới. Trong lớp, khoảng cách về ngôn ngữ, văn hóa giữa học sinh Việt Nam và Lào được thu hẹp qua từng giờ học, từng hoạt động chung, giúp các em hiểu nhau hơn, thêm gắn bó với nhau.

Nói về tình cảm, sự đồng hành hỗ trợ lẫn nhau, em Chanthavong Namphon - lớp 11A2, Trường TH, THCS, THPT Đại học Hà Tĩnh chia sẻ: “Ban đầu em cũng khá lo lắng, đặc biệt là việc học ngôn ngữ. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, bạn bè đã giúp em dần tự tin và hòa nhập tốt hơn”.

Các bạn học sinh Lào và Việt Nam ở lớp 11A2, Trường TH, THCS, THPT Đại học Hà Tĩnh luôn đồng hành trong học tập và cuộc sống.

Việc tiếp cận chương trình học bằng một ngôn ngữ mới đòi hỏi các lưu học sinh phải nỗ lực nhiều hơn, từ nghe hiểu bài giảng đến hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Bởi vậy, sự đồng hành của bạn bè và thầy cô có ý nghĩa quan trọng. Những hướng dẫn tận tình, những lần cùng nhau trao đổi bài đã giúp các em từng bước tháo gỡ khó khăn, củng cố kiến thức, tự tin hơn trong học tập và giao tiếp.

Cô giáo Đinh Thị Vân Anh – Chủ nhiệm lớp 11A2, Trường TH, THCS, THPT Đại học Hà Tĩnh chia sẻ về quá trình đồng hành với học sinh Lào: “Với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn đồng hành, hỗ trợ các em trong giao tiếp cũng như hướng dẫn phương pháp học tập phù hợp, giúp các em từng bước hòa nhập và đạt kết quả tốt hơn trong học tập”.

Các bạn đã tự tin hơn và nắm vững kiến thức, nâng cao chất lượng học tập.

Nếu ở bậc phổ thông, hành trình hòa nhập được bắt đầu từ những giờ học và tình bạn trong lớp, thì ở giảng đường đại học, cao đẳng, sự trưởng thành của các lưu học sinh còn được thể hiện qua tinh thần chủ động, trách nhiệm với cộng đồng. Phothilath Paphaphone - sinh viên lớp Y sĩ 2D, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh là một trong những gương mặt tiêu biểu. Với kết quả học tập xuất sắc trong năm học vừa qua, em còn đồng hành với giảng viên trợ giảng tiếng Việt cho các sinh viên Lào mới nhập học. Từ trải nghiệm của chính mình, em hiểu những bỡ ngỡ mà các bạn đang gặp phải để kiên nhẫn hướng dẫn, giúp các bạn tự tin hơn trong những ngày đầu đến với môi trường học tập mới.

Sinh viên Phothilath Paphaphone - lớp Y sĩ 2D, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Em hy vọng những đóng góp nhỏ của mình sẽ giúp các bạn sinh viên Lào nhanh chóng hòa nhập, học tập tốt và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.”

Sinh viên Phothilath Paphaphone - lớp Y sĩ 2D, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh trong một tiết trợ giảng tiếng Việt.

Không dừng lại ở việc học trên giảng đường, nhiều sinh viên Lào còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, sinh hoạt câu lạc bộ và các hoạt động chuyên môn. Tại Trường Đại học Hà Tĩnh, Câu lạc bộ Tin học do bạn Sittixay Chounlamany làm chủ nhiệm đã trở thành không gian kết nối những sinh viên cùng đam mê công nghệ. Các thành viên cùng tổ chức hoạt động hướng dẫn tin học, tham gia xây dựng phần mềm phục vụ hoạt động của nhà trường và thiết kế những sân chơi công nghệ bổ ích. Qua đó, kiến thức được vận dụng vào thực tiễn, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng sáng tạo cũng từng bước được nâng cao.

Sinh viên Trần Đình Đăng - lớp K16 Công nghệ thông tin, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Đại học Hà Tĩnh hào hứng chia sẻ: “Bạn Sittixay Chounlamany rất năng động. Điều em ấn tượng là dù lịch học và các hoạt động khá bận rộn, bạn vẫn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để vừa học tốt, vừa tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa”.

Tình bạn được xây dựng trên nền tảng cùng chung niềm đam mê với tin học.

Để sinh viên đạt được kết quả học tập tốt, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi cá nhân, vai trò đồng hành của nhà trường và đội ngũ giảng viên có ý nghĩa quan trọng. Không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn, các cơ sở đào tạo còn chú trọng gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong học tập và nghiên cứu. Tuy nhiên, do sự khác biệt về nền tảng kiến thức, năng lực tiếng Việt cũng như khả năng tiếp thu, kết quả học tập giữa các lưu học sinh vẫn chưa đồng đều. Thực tế này đòi hỏi các nhà trường cần tiếp tục điều chỉnh phương pháp giảng dạy, có hình thức hỗ trợ phù hợp với năng lực và điều kiện học tập của từng em.

Giảng viên Nguyễn Đức Sử - Trường Đại học Hà Tĩnh cho hay: “Để khắc phục những khó khăn đó, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các khoa đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tạo cơ hội cho các em kết nối, hòa nhập. Đồng thời, nhà trường phân công giảng viên kèm cặp, hỗ trợ thêm về ngôn ngữ và những kiến thức chuyên môn mà các em còn hạn chế”.

Các bạn Việt Nam và Lào đã có nhiều hoạt động ý nghĩa với nhau.

Hiện nay, Hà Tĩnh có khoảng 600 lưu học sinh Lào học tập ở nhiều bậc học, ngành đào tạo. Để các em yên tâm học tập và sinh hoạt, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, từ bảo hiểm y tế, khám sức khỏe đến sinh hoạt phí đối với những em thuộc diện học bổng. Cùng với sự quan tâm đó, các cơ sở giáo dục tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực tiếng Việt, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường gắn lý thuyết với thực hành và nghiên cứu khoa học, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo.

Thạc sĩ Nguyễn Văn - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Nhà trường không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, tăng thời lượng học tiếng Việt, đồng thời bổ sung các học phần tiếng Việt chuyên ngành và tiền lâm sàng. Qua đó, giúp lưu học sinh Lào có thêm vốn từ chuyên môn và kỹ năng giao tiếp cần thiết trước khi bước vào thực hành tại bệnh viện. Mục tiêu của nhà trường là đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có tâm, có chuyên môn, đủ năng lực đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân nước bạn Lào”.

Các bạn đang góp phần vui đắp tình đoàn kết, hữu nghị của hai nước Việt Nam- Lào.

Từ mỗi giờ học, công trình nghiên cứu đến những hoạt động giao lưu, sẻ chia, các lưu học sinh Lào đang dần trưởng thành trên mảnh đất Hà Tĩnh. Đằng sau hành trình ấy là nỗ lực của mỗi cá nhân, sự tận tâm của thầy cô và sự đồng hành của bạn bè. Khi hoàn thành chương trình học tập, trở về quê hương, các em sẽ mang theo không chỉ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn những kỷ niệm đẹp về con người, mảnh đất Hà Tĩnh. Đó cũng là hành trang để các em tiếp tục làm cầu nối, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào.