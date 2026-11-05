2 thanh niên quê Hà Tĩnh góp sức kiến tạo hệ sinh thái tự học số GENDEMY

Từ những khó khăn trong quá trình học tập của sinh viên, một ý tưởng nghiên cứu đã từng bước được hiện thực hóa thành sản phẩm công nghệ giáo dục. GENDEMY ra đời không nhằm xây dựng một ứng dụng dạy học cho riêng một môn học, mà hướng đến giải quyết bài toán tự học – năng lực quan trọng giúp người trẻ chủ động thích ứng trong bối cảnh tri thức không ngừng đổi mới.

Phùng Trần Gia Bảo - người phụ trách quản lý và phát triển GENDEMY. Ảnh: NVCC

Phùng Trần Gia Bảo (SN 2003, quê xã Đức Thọ) - cựu sinh viên K66 ngành Công nghệ Giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội (trưởng nhóm GENDEMY) chia sẻ rằng ý tưởng học tập suốt đời được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm cá nhân, trong đó có thời gian tham gia mô hình giáo dục cộng đồng “Ngôi nhà Trí tuệ” khi còn học THPT. Từ một đồ án môn học, ý tưởng tiếp tục được phát triển thành đồ án tốt nghiệp, chính thức triển khai từ ngày 17/10/2025 dưới sự hướng dẫn của giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Qua nghiên cứu thực nghiệm với 360 sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, nhóm nhận thấy điểm sẵn sàng tự học đạt 149,56/200 điểm, nhưng chỉ 46,4% sinh viên đạt mức cao. Khó khăn lớn nhất không nằm ở động lực mà ở khả năng tự quản lý việc học, từ lập kế hoạch, phân bổ thời gian đến theo dõi tiến độ. Đáng chú ý, 70,75% sinh viên được khảo sát gặp khó khăn do thiếu tài liệu tiếng Việt”, Bảo cho biết.

Từ kết quả đó, nhóm tiếp tục phát triển nghiên cứu thành đồ án tốt nghiệp, xây dựng GENDEMY như một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện quá trình tự học. Nền tảng tích hợp các công cụ quản lý bài học, thư viện cá nhân, lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và ôn tập kiến thức, giúp người học chủ động tổ chức quá trình học tập thay vì phụ thuộc vào những phương pháp tiếp cận rời rạc.

GENDEMY được phát triển với 7 nhóm chức năng, tích hợp các công cụ phục vụ quá trình học tập. Ảnh: NVCC

GENDEMY được phát triển với 7 nhóm chức năng, tích hợp các công cụ phục vụ quá trình học tập như quản lý bài học, thư viện cá nhân, ôn tập, quản lý thời gian, theo dõi kết quả và kết nối cộng đồng. Trong đó, trợ lý Demy AI có khả năng tóm tắt nội dung, gợi ý tài liệu, giải đáp câu hỏi và tạo thẻ ghi nhớ (flashcard) từ bài học.

Người học có thể chủ động chỉnh sửa, lựa chọn lưu giữ hoặc loại bỏ nội dung do AI đề xuất. Hệ thống ôn tập ứng dụng phương pháp lặp lại cách quãng và chủ động gợi nhớ, giúp người học củng cố kiến thức thay vì chỉ tiếp nhận thụ động. Theo nhóm phát triển, nội dung AI tạo ra có sự tham gia kiểm định của giảng viên, chuyên gia.

Cùng với Gia Bảo, Trần Tuấn Anh (SN 2006, quê xã Tứ Mỹ) - sinh viên K69 ngành Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tham gia nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ cho dự án. Với 7 thành viên chính cùng đội ngũ cộng tác, GENDEMY từng bước hoàn thiện sản phẩm, đưa ý tưởng từ nghiên cứu học thuật đến gần hơn với nhu cầu thực tế của sinh viên.

Tuấn Anh cùng Gia Bảo và cộng sự tại Vòng chung kết Cuộc thi Thiết kế vì tương lai toàn cầu. Ảnh: NVCC

Được biết, trước khi tham gia phát triển GENDEMY – nền tảng hỗ trợ tự học ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Tuấn Anh và Gia Bảo đã quen biết nhau từ khi còn học tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh). Nhận thấy Tuấn Anh có năng lực và niềm đam mê với công nghệ, Gia Bảo đã chủ động mời người em cùng trường tham gia dự án. Từ sự tin tưởng đó, cả hai cùng các thành viên trong nhóm từng bước nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện GENDEMY.

“Em mong muốn GENDEMY không chỉ dừng lại ở một dự án công nghệ mà sẽ trở thành nền tảng hữu ích, giúp nhiều học sinh, sinh viên tiếp cận phương pháp tự học hiệu quả hơn. Thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tăng cường ứng dụng AI theo hướng cá nhân hóa, đồng thời mở rộng kết nối với các cơ sở giáo dục để đưa GENDEMY đến gần hơn với người học. Em cũng hy vọng từ những nỗ lực của nhóm, sẽ có thêm nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh mạnh dạn theo đuổi nghiên cứu, sáng tạo công nghệ và đóng góp những sản phẩm thiết thực cho cộng đồng", Tuấn Anh chia sẻ.

Quá trình phát triển không dừng lại ở khuôn khổ đồ án. GENDEMY tiếp tục được giới thiệu, trải nghiệm và hoàn thiện thông qua các hoạt động chuyên môn như workshop thực chiến, triển lãm công nghệ giáo dục EdTech Expo và những chương trình kết nối, chia sẻ về đổi mới sáng tạo. Nền tảng hiện thu hút hơn 500 người dùng thường xuyên; đồng thời được triển khai thử nghiệm trong hoạt động ôn tập cuối kỳ học phần kỹ năng mềm tại Đại học Bách khoa Hà Nội với hơn 200 sinh viên, nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Từ những kết quả bước đầu, GENDEMY mạnh dạn tham gia Cuộc thi Thiết kế vì tương lai toàn cầu (GCD4F) năm 2026, sân chơi quốc tế về đổi mới sáng tạo trong giáo dục do Đại học Sư phạm Bắc Kinh (Trung Quốc) và Viện Công nghệ Thông tin trong giáo dục thuộc UNESCO đồng tổ chức. Vượt qua các vòng đánh giá, dự án giành giải vàng khu vực Đông Nam Á (tháng 7/2026), tiếp tục tranh tài tại chung kết toàn cầu ở Bắc Kinh vào cuối tháng 10.

GENDEMY của nhóm tác giả Việt Nam đã giành huy chương đồng Cuộc thi Thiết kế vì tương lai toàn cầu và trở thành đội dẫn đầu chủ đề AI for Education.

Tại vòng chung kết, GENDEMY xuất sắc giành huy chương đồng và vị trí top 1 sản phẩm AI trong giáo dục (AI for Education). Đây là dấu mốc đáng tự hào đối với nhóm, khẳng định những ý tưởng xuất phát từ thực tiễn học tập của sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển thành giải pháp công nghệ được ghi nhận trên trường quốc tế.

Chia sẻ về hành trình này, Gia Bảo cho rằng lợi thế của người trẻ Việt Nam khi phát triển công nghệ giáo dục chính là sự thấu hiểu người học từ trải nghiệm thực tế. Những khó khăn về tài liệu, phương pháp và thói quen học tập không phải vấn đề được nhận diện từ bên ngoài, mà là những điều chính các thành viên từng trải qua. Sự thấu hiểu ấy giúp nhóm xây dựng sản phẩm gần gũi, phù hợp hơn với nhu cầu của sinh viên trong nước.

Gia Bảo, Tuấn Anh cùng các cộng sự sẽ tiếp tục phát triển GENDEMY, mở rộng cộng đồng người dùng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh NVCC

Với Gia Bảo, Tuấn Anh và các thành viên, giải thưởng quốc tế không phải điểm kết thúc mà là động lực để tiếp tục phát triển GENDEMY, mở rộng cộng đồng người dùng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hành trình từ một nghiên cứu thực nghiệm đến sân chơi toàn cầu cũng cho thấy tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng làm chủ công nghệ của người trẻ Việt Nam.

Đặc biệt, sự góp mặt của những người con Hà Tĩnh trong một dự án công nghệ giáo dục đạt thành tích quốc tế là niềm tự hào của quê hương. Từ giảng đường đại học, bằng tri thức, sự dấn thân và tinh thần đổi mới, những người trẻ đang từng bước khẳng định năng lực trên lĩnh vực mới, góp phần lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ Hà Tĩnh năng động, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập.