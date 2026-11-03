Tăng cường phối hợp liên ngành bảo đảm an ninh, an toàn trường học

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 3/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch liên ngành về bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật của học sinh trên địa bàn tỉnh. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt, lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện các xã, phường và các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh.

Đại biểu các sở, ngành dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, ngành giáo dục và lực lượng công an các cấp đã triển khai nhiều giải pháp phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường, mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội, vi phạm trật tự an toàn giao thông, sử dụng chất kích thích và các tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 58 vụ với 169 người dưới 18 tuổi phạm tội và vi phạm pháp luật, giảm 25 vụ (30,1%) và 30 người (15,1%) so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 30 vụ xâm phạm sở hữu, 13 vụ xâm phạm trật tự công cộng, sức khỏe người khác và 6 vụ liên quan đến ma túy. Lực lượng công an cũng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 21 vụ với 221 thanh thiếu niên rủ rê, lôi kéo nhau đua xe, hẹn giải quyết mâu thuẫn.

Qua rà soát, lực lượng chức năng đang quản lý 1.608 thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật; trong đó có 562 trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao. Đáng chú ý, học sinh chiếm tỷ lệ lớn trong số các trường hợp thuộc diện quản lý, đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngay từ môi trường giáo dục.

Đại diện Công an tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Thời gian qua, hai ngành đã tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật, quản lý học sinh có biểu hiện vi phạm và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trường học. Lực lượng công an và các cơ sở giáo dục đã thực hiện 541 lượt trao đổi thông tin về học sinh có biểu hiện nghỉ học, vi phạm nội quy, phát sinh mâu thuẫn hoặc tụ tập ngoài giờ học.

Tuy nhiên, công tác phối hợp ở một số nơi chưa chặt chẽ, thiếu cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên. Hiện mới có 42/69 Công an xã, phường thiết lập cơ chế phối hợp với cơ sở giáo dục. Việc quản lý học sinh ngoài giờ học, nhất là trên không gian mạng còn gặp nhiều khó khăn; công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và phổ biến pháp luật tại một số nhà trường chưa thực sự hiệu quả.

Lãnh đạo Trường THPT Cẩm Xuyên và phường Bắc Hồng Lĩnh trình bày tham luận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an và chính quyền địa phương trong bảo đảm an toàn trường học.

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ xử lý vụ việc sang chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ ngay từ cơ sở; tăng cường quản lý học sinh ngoài giờ học, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, mâu thuẫn trên không gian mạng, nguy cơ bạo lực học đường, sử dụng thuốc lá điện tử, chất kích thích và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, đề xuất thiết lập cơ chế phối hợp với đầu mối, trách nhiệm cụ thể giữa nhà trường và lực lượng công an; phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, bộ phận quản lý nền nếp trong nắm bắt tình hình học sinh; kết hợp kiểm tra, giám sát với tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, hỗ trợ học sinh có biểu hiện vi phạm.

Các ý kiến cũng đề nghị tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến học sinh; không để xảy ra tình trạng che giấu, né tránh hoặc xử lý vi phạm mang tính hình thức.

Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Nguyễn Thị Nhung Quyên phát biểu tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, Sở GD&ĐT và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết Kế hoạch bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật của học sinh trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết Kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh trường học giữa GD&ĐT và Công an tỉnh Hà Tĩnh

Theo định hướng triển khai, hai ngành sẽ tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, chủ động rà soát, nhận diện học sinh có nguy cơ vi phạm; phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để mâu thuẫn nhỏ kéo dài, diễn biến phức tạp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường, ma túy và các tệ nạn xã hội; nâng cao trách nhiệm của nhà trường, gia đình và chính quyền cơ sở trong quản lý, giáo dục học sinh.