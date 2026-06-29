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111 ngành mà sinh viên được học bổng 3,7-5,5 triệu đồng/tháng

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(Baohatinh.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 111 ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ mà sinh viên được hỗ trợ 3,7-5,5 triệu đồng mỗi tháng, kể từ năm học tới.

Danh mục ngành mà sinh viên được nhận học bổng theo Nghị định 179 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 28/6. Bộ cho biết sẽ xem xét cập nhật nếu phát sinh các ngành mới thuộc nhóm này.

Tùy nhóm ngành, sinh viên được hỗ trợ 3,7-5,5 triệu đồng một tháng, nếu đáp ứng một số điều kiện. Thời gian hưởng là không quá 4 năm với chương trình cử nhân và 5 năm với kỹ sư. Học viên thạc sĩ, tiến sĩ được nhận nguyên cả năm, theo thời gian đào tạo chuẩn của chương trình.

Chính sách này áp dụng cho sinh viên, người học trúng tuyển từ năm 2025, cụ thể mức hỗ trợ như sau (triệu đồng/tháng):

Ngành, chương trình Cử nhân
Thạc sĩ
Nghiên cứu sinh tiến sĩ
Vi mạch bán dẫn, khoa học cơ bản 4,5 6,3 8,4
Kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược 3,7 5,5 7,4
Chương trình tài năng 5,5 7,4 8,4

Chính sách học bổng cho người học khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được Chính phủ ban hành cuối tháng 5, nhằm phát triển nguồn nhân lực trong những lĩnh vực ưu tiên phát triển của đất nước, theo nguyên tắc bảo đảm nhu cầu học tập, sinh hoạt tối thiểu.

111 ngành học được cấp học bổng như sau:

Hiện, Việt Nam có hơn 770.000 người học thuộc khối ngành STEM, chiếm tỷ lệ 29% tổng số sinh viên. Số này thấp hơn các nước trong khu vực và thế giới, như Singapore (46%) và Malaysia (50%).

Bộ Giáo dục nhìn nhận chính sách học bổng sẽ tạo động lực cho học sinh ở bậc THPT, dù có điều kiện kinh tế hay không, đều có thể theo đuổi các ngành STEM. Từ đó, sau 3-5 năm nữa, nguồn nhân lực nhóm ngành này trên cả nước sẽ dồi dào hơn, đạt mục tiêu 35% người học đến năm 2030.

Học sinh THPT tham quan các phòng thí nghiệm, thực hành khoa học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, tháng 1. Ảnh: HCMUS
Học sinh THPT tham quan các phòng thí nghiệm, thực hành khoa học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, tháng 1. Ảnh: HCMUS
vnexpress.net
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