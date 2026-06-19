Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Người dân Hà Tĩnh tất bật mua sắm lễ vật tết Đoan Ngọ

Ngọc Loan - Thái Oanh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tết Đoan Ngọ (ngày 5/5 âm lịch) là ngày lễ truyền thống của người Việt, còn được gọi là tết diệt sâu bọ. Dịp này, nhu cầu mua sắm lễ vật cúng tăng cao kéo theo thị trường các mặt hàng phục vụ cúng lễ tại Hà Tĩnh nhộn nhịp hơn thường ngày.

bqbht_br_16.jpg
Chiều 18/6 và sáng sớm 19/6 (tức ngày 4/5 và 5/5 âm lịch), chợ Hà Tĩnh nhộn nhịp hơn thường ngày khi người dân đổ về mua sắm lễ vật chuẩn bị cho tết Đoan Ngọ. Các quầy hàng hoa quả, bánh, hoa tươi... tấp nập khách.
bqbht_br_14.jpg
Trong dòng người mua sắm, chị Phan Thị Lan (xã Đồng Tiến) cùng người thân cẩn thận lựa chọn từng loại hoa quả cho mâm lễ cúng.
bqbht_br_18.jpg
Chị Phan Thị Lan cho biết: “Gia đình tôi thường cúng chay trong dịp tết Đoan Ngọ nên tôi ưu tiên lựa chọn các loại hoa quả theo mùa, bánh và chè để dâng lễ. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều đổi thay nhưng việc chuẩn bị mâm cúng trong dịp này vẫn là truyền thống không thể thiếu trong văn hóa gia đình”.
bqbht_br_17.jpg
bqbht_br_27.jpg
Để phục vụ nhu cầu mua sắm lễ vật của người dân, các gian hàng hoa quả bày bán phong phú chủng loại với số lượng lớn.
bqbht_br_20.jpg
Theo ghi nhận, năm nay một số loại quả mùa vụ có sản lượng thấp nên giá tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, vải có giá 55 - 60.000 đồng/kg; chôm chôm Thái, măng cụt 50.000 đồng/kg; xoài, mận từ 30.000 - 35.000 đồng/kg; thanh long ruột trắng 35.000 đồng/kg...
bqbht_br_24.jpg
bqbht_br_6.jpg﻿
bqbht_br_26.jpg
Bên cạnh hoa quả, các loại bánh truyền thống như bánh tro, bánh cốm, bánh xu xê ngũ sắc… với mức giá 60.000 – 75.000 đồng/chục được nhiều khách hàng lựa chọn để hoàn thiện mâm lễ ngày tết Đoan Ngọ.
bqbht_br_25-3831.jpg
Cơm rượu - món quen thuộc và đặc trưng trong ngày 5/5 âm lịch được bán khá nhiều vào dịp này. Mỗi hộp cơm rượu trắng hoặc nếp cẩm có giá từ 50.000 – 55.000 đồng.
bqbht_br_28.jpg
Những mẹt lễ được chuẩn bị sẵn với đầy đủ hoa tươi, hoa quả, bánh truyền thống trở thành lựa chọn của nhiều gia đình bận rộn. Theo ghi nhận, giá mỗi mẹt dao động từ khoảng 200.000 – 350.000 đồng.
bqbht_br_2.jpg
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (phường Thành Sen) cho biết: "Vài năm gần đây, tôi thường chọn mua các mâm lễ soạn sẵn. Các mâm lễ được chuẩn bị đầy đủ lễ vật cần thiết cho ngày tết Đoan Ngọ được bày biện đẹp mắt, rất thuận tiện cho việc thờ cúng".
﻿bqbht_br_21.jpg﻿
﻿bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_8.jpg
Dịp này, các quầy hoa tươi cũng tấp nập khách mua. Giá hoa cúc, hoa sen dao động từ 9.000 - 10.000 đồng/cành, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn được nhiều người lựa chọn để dâng lễ.
bqbht_br_7.jpg
Theo các tiểu thương, lượng khách mua sắm lễ vật dịp tết Đoan Ngọ tăng từ 50 - 70% so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, các hộ kinh doanh đã chủ động nhập thêm nguồn hàng. Ngoài ra, sáng 5/5 âm lịch, một số cửa hàng còn mở cửa sớm hơn ngày thường để phục vụ khách hàng.
bqbht_br_0.jpg
Chị Trần Thị Kim Phương - tiểu thương kinh doanh hoa quả tại chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) cho biết: “Lượng khách mua đông nhất là chiều ngày 4/5 và sáng sớm ngày 5/5 âm lịch. Dịp này, chúng tôi nhập hàng nhiều hơn ngày thường, đặc biệt là các loại quả được người dân ưa chuộng để bày mâm cúng”.
bqbht_br_22.jpg﻿
bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_13.jpg
Nguồn hàng dồi dào, giá cả không có biến động lớn giúp người dân dễ dàng lựa chọn lễ vật phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình.
bqbht_br_15.jpg
Những mâm lễ được chuẩn bị chu đáo không chỉ thể hiện lòng thành kính với tổ tiên mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Tin liên quan

Tags:

#Tết Đoan Ngọ #tết Đoan Ngọ ở Hà Tĩnh #chợ tết Đoan Ngọ #sắm lễ tết Đoan Ngọ #Cúng tết Đoan Ngọ #thị trường tết Đoan Ngọ

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vinamilk mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa Gala “Tổ quốc bình yên"

Vinamilk mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa Gala “Tổ quốc bình yên"

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, chuỗi sự kiện Gala “Tổ quốc bình yên” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham gia. Xuất hiện tại sự kiện ý nghĩa này, Vinamilk mang đến những trạm nạp năng lượng mát lành trước khi tiếp tục hành trình.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 11/6, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Tài chính thị trường ngày 9/6: Giá vàng đang ở đâu của chu kỳ?

Tài chính thị trường ngày 9/6: Giá vàng đang ở đâu của chu kỳ?

Theo các chuyên gia, việc giá vàng giảm mạnh là sự điều chỉnh tất yếu sau một chu kỳ tăng nóng dựa nhiều vào tâm lý đám đông hơn là nền tảng vĩ mô vững chắc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 5/6: Đề xuất lùi 6 tháng áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử

Tài chính thị trường ngày 5/6: Đề xuất lùi 6 tháng áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính cho biết, hiện có nhiều ý kiến đề xuất lùi thời điểm có hiệu lực của Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thêm 6 tháng thay vì áp dụng từ ngày 1/7/2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xăng E10 thay thế RON 95-từ hoài nghi đến thích nghi

Xăng E10 thay thế RON 95-từ hoài nghi đến thích nghi

Sau thời gian thử nghiệm và 1 ngày chính thức áp dụng kinh doanh bắt buộc xăng sinh học E10 thay thế RON95, thị trường xăng dầu tại Hà Tĩnh ghi nhận hoạt động bán lẻ diễn ra thông suốt, người dân cơ bản đã làm quen với loại nhiên liệu mới.
Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, buộc ngành sữa Việt phải nâng chuẩn

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, buộc ngành sữa Việt phải nâng chuẩn

Khi người tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn trong việc chọn sữa, chất lượng không nằm ở tuyên bố “cao cấp” tự xưng, mà từ trải nghiệm thực tế và sự bảo chứng từ các tổ chức kiểm định uy tín. Ở vị thế anh cả, với gần 50 năm đồng hành cùng người Việt và một cam kết không đổi về chất lượng, Vinamilk khẳng định sự “cao cấp” với bảng thành tích quốc tế ấn tượng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!