Người dân Hà Tĩnh tất bật mua sắm lễ vật tết Đoan Ngọ

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Lãi suất cho vay cao, thị trường bất động sản ở Hà Tĩnh hiện nay thế nào? 13/06/2026 05:00 Lãi suất cho vay bất động sản của các ngân hàng thương mại duy trì ở mức cao khiến thị trường bất động sản thương mại ở Hà Tĩnh “giảm nhiệt”. Trong khi đó, phân khúc nhà ở xã hội lại đang gây chú ý với khách hàng.

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Tài chính thị trường ngày 12/6: Giá vàng hồi phục, đà giảm đã kết thúc? 12/06/2026 07:38 Vàng trong nước tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu, nhưng các yếu tố hỗ trợ vẫn chưa thực sự vững chắc khiến triển vọng ngắn hạn còn nhiều biến động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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Tài chính thị trường ngày 2/6: Sản xuất phục hồi nhưng chi phí tăng mạnh 02/06/2026 07:46 Đơn hàng phục hồi giúp sản xuất tăng tốc trở lại, nhưng chi phí đầu vào đang tăng nhanh nhất trong hơn 15 năm, tạo áp lực mới cho doanh nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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