Người dân Hà Tĩnh tất bật mua sắm lễ vật tết Đoan Ngọ

(Baohatinh.vn) - Tết Đoan Ngọ (ngày 5/5 âm lịch) là ngày lễ truyền thống của người Việt, còn được gọi là tết diệt sâu bọ. Dịp này, nhu cầu mua sắm lễ vật cúng tăng cao kéo theo thị trường các mặt hàng phục vụ cúng lễ tại Hà Tĩnh nhộn nhịp hơn thường ngày.
Để phục vụ nhu cầu mua sắm lễ vật của người dân, các gian hàng hoa quả bày bán phong phú chủng loại với số lượng lớn.
Bên cạnh hoa quả, các loại bánh truyền thống như bánh tro, bánh cốm, bánh xu xê ngũ sắc… với mức giá 60.000 – 75.000 đồng/chục được nhiều khách hàng lựa chọn để hoàn thiện mâm lễ ngày tết Đoan Ngọ.
Dịp này, các quầy hoa tươi cũng tấp nập khách mua. Giá hoa cúc, hoa sen dao động từ 9.000 - 10.000 đồng/cành, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn được nhiều người lựa chọn để dâng lễ.
Nguồn hàng dồi dào, giá cả không có biến động lớn giúp người dân dễ dàng lựa chọn lễ vật phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình.
Sau chuỗi phiên giao dịch đầy biến động với những nhịp giảm sâu rồi phục hồi mạnh, giới phân tích vẫn giữ quan điểm thận trọng về triển vọng giá vàng trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
52 lô đất mà phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đưa vào đấu giá lần này được quy hoạch bài bản, nằm tại vị trí thuận lợi, kết nối dễ dàng với các tuyến giao thông chính, trung tâm hành chính và các dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Vũng Áng.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, chuỗi sự kiện Gala “Tổ quốc bình yên” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham gia. Xuất hiện tại sự kiện ý nghĩa này, Vinamilk mang đến những trạm nạp năng lượng mát lành trước khi tiếp tục hành trình.
Lãi suất cho vay bất động sản của các ngân hàng thương mại duy trì ở mức cao khiến thị trường bất động sản thương mại ở Hà Tĩnh “giảm nhiệt”. Trong khi đó, phân khúc nhà ở xã hội lại đang gây chú ý với khách hàng.
Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô chính thức có hiệu lực. Tại Hà Tĩnh, nhu cầu tìm mua ghế an toàn cho trẻ trên ô tô tăng khá nhanh, khiến thị trường mặt hàng này trở nên sôi động.
Vàng trong nước tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu, nhưng các yếu tố hỗ trợ vẫn chưa thực sự vững chắc khiến triển vọng ngắn hạn còn nhiều biến động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Xây dựng vừa yêu cầu 5 dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ nối hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị phải tổ chức thu phí từ ngày 15/7 tới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, tăng 6,6% nhưng kim ngạch lại giảm 3,6% do giá gạo xuất khẩu xuống thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường vàng đang chứng kiến đợt giá giảm mạnh và thấp nhất từ đầu năm đến nay. Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư tại Hà Tĩnh thua lỗ, trong khi người dân vẫn thận trọng chờ tín hiệu rõ ràng hơn.
Sau một thập kỷ bền bỉ phát triển, Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam ghi dấu hành trình bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu và từng bước đưa giá trị “quốc bảo” sâm Ngọc Linh lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống cộng đồng.
Theo các chuyên gia, việc giá vàng giảm mạnh là sự điều chỉnh tất yếu sau một chu kỳ tăng nóng dựa nhiều vào tâm lý đám đông hơn là nền tảng vĩ mô vững chắc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ từ 80 - 90% sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được quảng bá trên các sàn thương mại điện tử, từng bước tham gia hệ thống phân phối hiện đại.
Sau nhiều năm thua lỗ, EVN ghi nhận lợi nhuận gần 52.000 tỷ đồng trong năm 2025, chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế và chuyển sang có lãi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Tài chính cho biết, hiện có nhiều ý kiến đề xuất lùi thời điểm có hiệu lực của Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thêm 6 tháng thay vì áp dụng từ ngày 1/7/2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm tăng 25%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng ghi nhận nhập siêu gần 14 tỷ USD sau nhiều năm duy trì xuất siêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc cảnh báo hóa đơn tiền điện tháng 6 của nhiều hộ gia đình có thể tăng đáng kể do sản lượng điện tiêu thụ tăng mạnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau thời gian thử nghiệm và 1 ngày chính thức áp dụng kinh doanh bắt buộc xăng sinh học E10 thay thế RON95, thị trường xăng dầu tại Hà Tĩnh ghi nhận hoạt động bán lẻ diễn ra thông suốt, người dân cơ bản đã làm quen với loại nhiên liệu mới.
Đơn hàng phục hồi giúp sản xuất tăng tốc trở lại, nhưng chi phí đầu vào đang tăng nhanh nhất trong hơn 15 năm, tạo áp lực mới cho doanh nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khi người tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn trong việc chọn sữa, chất lượng không nằm ở tuyên bố “cao cấp” tự xưng, mà từ trải nghiệm thực tế và sự bảo chứng từ các tổ chức kiểm định uy tín. Ở vị thế anh cả, với gần 50 năm đồng hành cùng người Việt và một cam kết không đổi về chất lượng, Vinamilk khẳng định sự “cao cấp” với bảng thành tích quốc tế ấn tượng.
Giá gạo tại châu Á tăng mạnh trong tháng 5 do thời tiết cực đoan và chi phí phân bón, năng lượng leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung lương thực khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.