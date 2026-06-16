Cúng Tết Đoan Ngọ 2026 cần lưu ý 4 điều quan trọng

Tết Đoan Ngọ 2026 rơi vào ngày nào?

Tết Đoan Ngọ là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt Nam, diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hằng năm. Không chỉ gắn với phong tục "diệt sâu bọ" quen thuộc, đây còn là dịp để các gia đình tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong sức khỏe, bình an và mùa màng bội thu.

Tên gọi "Đoan Ngọ" có nguồn gốc từ Hán Việt, trong đó "Đoan" nghĩa là bắt đầu, còn "Ngọ" là khoảng thời gian giữa trưa. Vì vậy, Đoan Ngọ có nghĩa là thời điểm bắt đầu của giờ Ngọ, khi mặt trời ở vị trí cao nhất trong ngày và khí dương đạt mức thịnh vượng nhất. Ngày lễ này còn được gọi là Tết Đoan Dương, mang ý nghĩa mở đầu thời điểm dương khí mạnh mẽ trong năm.

Không chỉ xuất hiện ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ còn được tổ chức tại nhiều quốc gia châu Á với những nét văn hóa riêng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, ngày lễ này mang đậm dấu ấn của nền văn minh nông nghiệp lúa nước, gắn liền với đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Năm 2026, Tết Đoan Ngọ rơi vào thứ Sáu, ngày 19/6 dương lịch. Đây là thời điểm chuyển mùa, thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển trên cây trồng. Vì vậy, từ xa xưa, người dân đã coi ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch là dịp để thực hiện các nghi thức cầu mùa, xua đuổi sâu bọ gây hại cho mùa màng.

Bên cạnh ý nghĩa trong sản xuất nông nghiệp, người Việt còn quan niệm Tết Đoan Ngọ là dịp để thanh lọc cơ thể, phòng tránh bệnh tật. Theo dân gian, trong cơ thể con người tồn tại các loại ký sinh và vi sinh vật gây hại. Vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, chúng hoạt động mạnh hơn nên đây được xem là thời điểm thích hợp để "diệt sâu bọ" bằng các loại thực phẩm truyền thống.

Chính vì vậy, vào sáng sớm ngày Tết Đoan Ngọ, nhiều gia đình có thói quen ăn rượu nếp, các loại trái cây mùa hè như mận, vải, đào, xoài hoặc bánh tro. Người xưa tin rằng những món ăn này giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần loại bỏ những tác nhân gây hại trong cơ thể.

4 điều quan trọng cần lưu ý khi cúng Tết Đoan Ngọ 2026

Chọn giờ cúng phù hợp

Điều đầu tiên gia chủ cần quan tâm là thời điểm thực hiện lễ cúng Tết Đoan Ngọ. Năm nay có 2 khung giờ đẹp để dâng hương gồm giờ Mão (5h - 7h), giờ Dậu (17h - 19h).

Tuy nhiên, không nhất thiết phải cúng đúng các khung giờ này. Tùy điều kiện sinh hoạt của mỗi gia đình, gia chủ có thể lựa chọn thời điểm thuận tiện nhất. Điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm khi thực hiện nghi lễ.

Có thể cúng trong nhà hoặc ngoài sân

Theo phong tục truyền thống, nhiều địa phương tổ chức lễ cúng Tết Đoan Ngọ cả trong nhà lẫn ngoài trời. Mâm cúng ngoài sân mang ý nghĩa tạ ơn trời đất, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và gia đình bình an. Trong khi đó, lễ cúng trong nhà là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng gia chủ có thể lựa chọn cúng trong nhà hoặc ngoài sân tùy theo điều kiện thực tế. Dù vậy, bàn thờ gia tiên vẫn là nơi linh thiêng nhất để dâng lễ và gửi gắm lòng thành kính. Nếu có không gian phù hợp, việc cúng thêm ngoài sân sẽ giúp nghi lễ thêm trọn vẹn.

Không dùng lễ vật trước khi kết thúc nghi lễ

Theo quan niệm dân gian, việc ăn uống hoặc chia lộc khi lễ cúng chưa hoàn tất được xem là thiếu sự tôn kính đối với tổ tiên và thần linh.

Vì vậy, các thành viên trong gia đình nên chờ đến khi hương cháy gần hết hoặc nghi thức cúng được hoàn thành mới tiến hành thụ lộc. Điều này không chỉ thể hiện sự kính trọng mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp trong văn hóa thờ cúng truyền thống.

Ăn mặc chỉnh tề, giữ thái độ trang nghiêm

Khi thực hiện lễ cúng Tết Đoan Ngọ, mọi người nên lựa chọn trang phục gọn gàng, lịch sự và kín đáo. Trong suốt quá trình hành lễ cần giữ thái độ nghiêm túc, hạn chế nói cười lớn tiếng hoặc gây ồn ào làm ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm.

Quan trọng hơn cả là sự thành tâm của người thực hiện nghi lễ. Đây là dịp để cầu mong sức khỏe, bình an, mùa màng bội thu, cây trái tốt tươi và cuộc sống gia đình luôn ấm no, hạnh phúc.

Cách chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ đơn giản nhưng đúng nghi lễ

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ thường được chuẩn bị giản dị nhưng vẫn đầy đủ những lễ vật mang ý nghĩa truyền thống. Các vật phẩm cơ bản gồm:

- Hương, hoa, vàng mã, nước.

- Rượu nếp

- Xôi, chè, bánh gio

- Các loại hoa quả gồm các loại quả mùa hè như mận, hồng xiêm, dưa hấu, vải, chuối... Mận và vải là hai loại quả không thể thiếu trong mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ.

Tùy theo điều kiện của mỗi gia đình, mâm lễ có thể được chuẩn bị đơn giản hoặc phong phú hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không nằm ở giá trị vật chất của lễ vật mà ở sự thành kính, lòng biết ơn đối với tổ tiên và mong ước về sức khỏe, bình an cho cả gia đình.

* Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo.