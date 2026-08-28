Hà Tĩnh có 1 Ủy viên BCH Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa IX

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự đại hội. (Ảnh: Quang Vinh, Báo Đại Đoàn kết).

Trong hai ngày 27 và 28/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”. Tham dự đại hội có 489 đại biểu chính thức, đại diện đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ và các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT. Đại hội có sự tham dự của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức thành viên, chuyên gia và nhà khoa học. Tham dự về phía đoàn Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. (Ảnh: Quang Vinh, Báo Đại Đoàn kết).

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 143 thành viên.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu tham dự đại hội.

Trong đó, ông Bùi Khắc Bằng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh được tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa IX. (Ảnh: Tạp chí điện tử Kinh tế Môi trường).

Ban Chấp hành khóa IX tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 24 thành viên, Ủy ban Kiểm tra gồm 9 thành viên và các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo quy định.

GS.VS Châu Văn Minh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội KH&KT được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, cùng các văn kiện quan trọng khác.

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã xác định rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh tham mưu, tư vấn, phản biện nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của MTTQ Việt Nam; góp phần kiến tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết và phát huy đội ngũ trí thức; chú trọng trẻ hóa đội ngũ, thu hút trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường bồi dưỡng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ hội.

Cùng đó, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo hướng chủ động phát hiện vấn đề, dựa trên cơ sở khoa học và bằng chứng thực tiễn; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phổ biến kiến thức và truyền thông; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số để đưa tri thức khoa học đến gần hơn với người dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và quản trị của toàn hệ thống; hoàn thiện quy chế, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và kết nối chuyên gia; tăng cường phối hợp giữa Cơ quan Trung ương Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam với các hội ngành toàn quốc, Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương và các tổ chức khoa học - công nghệ; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chiến lược và khả năng tham gia các nhiệm vụ lớn của đất nước.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ, tăng cường kết nối trí thức Việt Nam trên toàn cầu; chủ động mở rộng quan hệ với các tổ chức khoa học - công nghệ, mạng lưới chuyên gia quốc tế; xây dựng các hình thức kết nối linh hoạt với trí thức Việt Nam ở nước ngoài nhằm huy động nguồn lực tri thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển đất nước.