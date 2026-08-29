Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Kỷ niệm trọng thể 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tối 28/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và phu nhân; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội; các bậc lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Về phía đoàn ngoại giao, có các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng phu nhân và phu quân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc diễn văn kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc diễn văn kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, cứ mỗi mùa thu đến, triệu triệu trái tim người Việt Nam lại bồi hồi hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với thế giới sự khai sinh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từng câu, từng chữ của lời hịch non sông vẫn vẹn nguyên giá trị, vang vọng trong tâm thức mỗi người con đất Việt, là cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong không khí thiêng liêng của Tết Độc lập, mỗi người Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của "độc lập" và "tự do"; biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân sâu sắc các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, những đóng góp to lớn của nhân dân trong công cuộc xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ một đất nước không có sự thừa nhận quốc tế, Việt Nam ngày nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên nhanh chóng, trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình cao sau 40 năm đổi mới, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, có quy mô thương mại lớn, là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Đó là hành trình được viết nên bằng ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ của cả dân tộc; là chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống; có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, nhân dân thế giới.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh:TTXVN
Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh:TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam. Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng. Mỗi người dân Việt Nam vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử, đến năm 2030 và đến năm 2045. Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt "nhân dân là chủ thể, là trung tâm”, mọi chủ trương, chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế suốt chặng đường lịch sử đã qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế; ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên hợp quốc làm trung tâm. Đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam.

Ngài Raúl Pollak Giampietro, Đại sứ Uruguay tại Việt Nam, đại diện đoàn ngoại giao phát biểu. Ảnh: TTXVN
Ngài Raúl Pollak Giampietro, Đại sứ Uruguay tại Việt Nam, đại diện đoàn ngoại giao phát biểu. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi chân tình, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các vị đại biểu khách quý, đồng bào, đồng chí, bạn bè quốc tế sức khỏe, hạnh phúc, cùng đồng hành trên con đường xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; chúc hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là dòng chảy chủ đạo trong quan hệ quốc tế, vì một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau.

Thay mặt đoàn ngoại giao gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành nhất, Đại sứ Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam Raul Pollak Giampietro nhấn mạnh, kế thừa tư tưởng và tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 81 năm qua, Việt Nam vượt qua vô vàn khó khăn và thử thách vươn lên trở thành một quốc gia thịnh vượng, tràn đầy sức sống và năng động, khẳng định vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, không ngừng thắt chặt quan hệ với cộng đồng quốc tế và khẳng định mình là một đối tác tin cậy, một người bạn chân thành. Nhìn lại những năm tháng hào hùng của cuộc đấu tranh giành độc lập, nhân dân Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về vị thế và những thành tựu mà đất nước đã có được ngày hôm nay.

Ngài Raul Pollak Giampietro khẳng định sẽ làm sâu sắc và bền chặt hơn nữa những mối quan hệ hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác gắn kết; tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trên hành trình mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và cuộc sống ấm no cho người dân, theo tinh thần Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cùng Đại sứ Uruguay Raúl Juan Pollak Giampietro, đại diện Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ. Ảnh:TTXVN
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cùng Đại sứ Uruguay Raúl Juan Pollak Giampietro, đại diện Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ. Ảnh:TTXVN

Chương trình hòa nhạc với chủ đề “Việt Nam- Kỷ nguyên mới” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với những âm hưởng hào hùng góp phần làm cho không khí buổi lễ thêm trang trọng và xúc động.

Theo Hạnh Nguyên/nhandan.vn
Link bài gốc Copy link
https://nhandan.vn/ky-niem-trong-the-81-nam-quoc-khanh-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-post985206.html

Tin liên quan

Tags:

#quốc khánh Việt Nam #quốc khánh 2/9 #Tổng Bí thư Tô Lâm

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khẩn trương bố trí nguồn lực, hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung và hệ thống điều hành thông minh

Khẩn trương bố trí nguồn lực, hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung và hệ thống điều hành thông minh

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phải thể hiện qua những sản phẩm, nền tảng, dữ liệu, công nghệ và giá trị cụ thể, lấy mức độ hài lòng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh làm thước đo.
Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chỉ huy trưởng

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chỉ huy trưởng

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Thượng tá Dương Ngọc Tiệp giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã họp cho ý kiến một số nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc, Nhà máy điện gió Kỳ Ninh - Hà Tĩnh; kịch bản tăng trưởng kinh tế quý III và quý IV/2026; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh và Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy...
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các dự thảo, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Rạng sáng 10/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.
Cán bộ mặt trận Hà Tĩnh trong kỷ nguyên số

Cán bộ mặt trận Hà Tĩnh trong kỷ nguyên số

Trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, đội ngũ cán bộ mặt trận ở Hà Tĩnh đang chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng số, từng bước làm chủ công nghệ để phục vụ công việc và gần dân, sát dân hơn.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Đồng Tháp có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Tháp có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn hứa sẽ luôn khiêm tốn, cầu thị, tận tâm, tận lực; giữ gìn đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể; sâu sát cơ sở, lắng nghe nhân dân.
Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Hà Tĩnh mở rộng cơ hội kết nối, thu hút đầu tư từ Nhật Bản

Hà Tĩnh mở rộng cơ hội kết nối, thu hút đầu tư từ Nhật Bản

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn Văn phòng đại diện JETRO tại Hà Nội kết nối, tổ chức các đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát, tìm hiểu đầu tư vào Hà Tĩnh và hỗ trợ, tạo điều kiện để tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!