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Phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản hai bên biên giới Việt - Lào

Hoàng Thanh
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(Baohatinh.vn) - Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh gồm 12 thành viên tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2.

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Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Lê Văn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Anouparb Vongnorkeo đồng chủ trì.

Sáng 8/10, tại tỉnh Savannakhet (nước CHDCND Lào), BNgoại giao hai nước Việt Nam-Lào đồng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2.

Các đồng chí: Ngô Lê Văn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và Anouparb Vongnorkeo - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào đồng chủ trì. Cùng tham dự có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương của hai nước; hơn 200 trưởng thôn, trưởng bản tiêu biểu đến từ 9 tỉnh biên giới Việt Nam và 10 tỉnh biên giới Lào.

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham dự gồm 12 thành viên, trong đó có 7 trưởng thôn, trưởng bản tiêu biểu.

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Đại biểu tham dự hội nghị.

Tiếp nối hội nghị lần thứ nhất (năm 2022), chương trình lần này diễn ra trong 1 ngày với các tham luận tập trung vào những nội dung trọng tâm như: tổng quan về công tác biên giới và quan hệ Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới; quy định về xuất nhập cảnh, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới; tình hình an ninh, trật tự; công tác quốc tịch, hộ tịch của cư dân biên giới; giới thiệu kinh nghiệm quản lý biên giới của các tỉnh Hủa Phăn, Attapeu (Lào) và Sơn La, Quảng Trị (Việt Nam).

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Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Đặc biệt, các tham luận làm rõ vai trò của già làng, trưởng bản trong việc đưa chính sách, pháp luật đến với cộng đồng. Theo các tham luận, tuyên truyền pháp luật cần giúp người dân không chỉ “biết” mà còn “hiểu” và tự giác “làm theo”, nhất là các quy định gắn trực tiếp với sinh hoạt, sản xuất, qua lại biên giới, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và phòng, chống tội phạm.

Đối với Hà Tĩnh, sự tham gia của 7 trưởng thôn, trưởng bản tiêu biểu là dịp để đội ngũ trực tiếp làm công tác vận động Nhân dân ở cơ sở tiếp cận kiến thức pháp luật, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

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Các đại biểu đoàn Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Hội nghị là một trong những hoạt động quan trọng nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, cộng đồng dân cư hai bên biên giới; phát huy vai trò của người có uy tín trong vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, cùng vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

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Tags:

#biên giới Việt - Lào #quan hệ Việt Nam - Lào

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

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