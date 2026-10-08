[Infographic] Các trường hợp không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Giai đoạn 2021 - 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, công tác quân sự, quốc phòng quý IV phải đồng thời hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm 2027.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại khu vực núi Viêng Bản, tỉnh Bolikhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Để trở thành người đầu tiên của Công an tỉnh Hà Tĩnh tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Trung tá Nguyễn Đình Anh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự đã trải qua chặng hành trình đầy nỗ lực.
Sáng 16/9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đi kiểm tra và làm việc về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Với tinh thần “Còn thông tin, còn hy vọng; còn liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập thì còn trách nhiệm”, Hà Tĩnh quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027 phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thông qua diễn tập, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) được nâng cao kiến thức quốc phòng - an ninh, năng lực chỉ huy, xử lý tình huống và phối hợp giữa các lực lượng.
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