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Quốc phòng - An ninh

[Infographic] Các trường hợp không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Bộ Quốc phòng đã có trả lời về thời hạn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi nhà trường xác nhận khóa học kéo dài thêm và thông tin các trường hợp không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

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