[Infographic] Các trường hợp không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Tập trung xây dựng các đơn vị, địa phương đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” 29/09/2026 10:42 Giai đoạn 2021 - 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".

Nâng cao kỹ năng, văn hóa ứng xử cho quân nhân trên môi trường số 28/09/2026 16:00 Nâng cao kỹ năng, văn hóa ứng xử cho quân nhân trên không gian mạng được Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh, an toàn.

Hà Tĩnh - Khăm Muồn: Chung đường biên, bền tình hữu nghị 25/09/2026 07:38 Hà Tĩnh có hơn 93 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào). Từ sự gần gũi về địa lý, 2 tỉnh đã xây đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị ngày càng bền chặt, sắt son.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV 24/09/2026 12:24 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, công tác quân sự, quốc phòng quý IV phải đồng thời hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào 22/09/2026 09:51 Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại khu vực núi Viêng Bản, tỉnh Bolikhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Hành trình vươn tới sứ mệnh gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc của Trung tá Công an Hà Tĩnh 21/09/2026 05:15 Để trở thành người đầu tiên của Công an tỉnh Hà Tĩnh tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Trung tá Nguyễn Đình Anh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự đã trải qua chặng hành trình đầy nỗ lực.

Lan tỏa yêu thương nơi biên cương 19/09/2026 15:00 Những người lính biên phòng luôn mang tấm lòng yêu thương, làm việc ý nghĩa để giúp đỡ, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn, những cảnh đời yếu thế trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh tăng cường quản lý nhà nước đối với cửa khẩu đất liền 17/09/2026 17:29 Qua khảo sát và làm việc, đoàn công tác liên ngành đánh giá cao công tác quản lý nhà nước đối với các cửa khẩu đất liền ở Hà Tĩnh trong những năm qua.

Vững lực lượng dân quân, chắc thế trận quốc phòng toàn dân 16/09/2026 15:00 Quan tâm xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, nhất là các tiểu đội dân quân thường trực, Hà Tĩnh đang củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QDND Việt Nam kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh 16/09/2026 14:30 Sáng 16/9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đi kiểm tra và làm việc về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ “Chiến dịch 500 ngày đêm” 16/09/2026 12:03 Với tinh thần “Còn thông tin, còn hy vọng; còn liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập thì còn trách nhiệm”, Hà Tĩnh quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chỉ huy trưởng 11/09/2026 16:54 Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Thượng tá Dương Ngọc Tiệp giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh 09/09/2026 12:25 Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Trung tá Công an Hà Tĩnh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 09/09/2026 11:35 Trung tá Nguyễn Đình Anh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh là người được lựa chọn tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi.

Điểm tựa của đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới 09/09/2026 11:19 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh luôn tận tâm chăm lo, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực biên giới để người dân nơi đây có cuộc sống ngày càng tiến bộ.

Hà Tĩnh xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027 06/09/2026 10:01 Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027 phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

LLVT Hà Tĩnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ bình yên Tết Độc lập 29/08/2026 09:46 LLVT Hà Tĩnh đang duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, nắm chắc địa bàn để Nhân dân vui nghỉ lễ Quốc khánh.

Không để vùng biên “trống” kiến thức pháp luật 28/08/2026 15:00 Trong bối cảnh mới, BĐBP Hà Tĩnh đang nỗ lực đưa kiến thức pháp luật về với các bản, làng vùng biên để mỗi người dân đều dễ tiếp cận, nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm pháp luật.

Người lính quân hàm xanh Hà Tĩnh đưa "sóng số" lên biên giới 25/08/2026 18:11 Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được triển khai tại Hà Tĩnh thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của người lính nơi biên cương

Dân quân phường Nam Hồng Lĩnh thực binh đánh địch đổ bộ đường không 25/08/2026 17:26 Trong tình huống giả định địch đổ bộ đường không nhằm chiếm giữ các điểm cao, lực lượng dân quân phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã hiệp đồng tác chiến, tổ chức đánh địch, bảo vệ địa bàn.