Giá vàng có thể tăng mạnh sau cú lao dốc 1.500 USD

Cú rơi tự do của giá vàng thế giới từ đỉnh gần 5.600 USD xuống quanh mốc 4.100 USD/ounce hồi đầu năm từng khiến không ít người ôm vàng thót tim. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh sâu chưa từng thấy này có thể sắp khép lại để nhường chỗ cho một nhịp hồi phục đáng chú ý.

Tại chương trình tài chính Mad Money, chuyên gia Jim Cramer dẫn phân tích kỹ thuật của chiến lược gia hàng hóa Carley Garner cho thấy, kim loại quý đang hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi để tạo đáy ngắn hạn và sẵn sàng bật tăng trở lại.

Giá vàng giảm gần 1.500 USD/ounce so với đỉnh cuối tháng 1



Tín hiệu "bắt đáy" sau cú rơi 1.500 USD

Thị trường kim loại quý trải qua chuỗi ngày đầy sóng gió. Dữ liệu từ TheStreet cho thấy rằng sau khi lập đỉnh 5.595 USD/ounce vào cuối tháng 1, giá vàng giao ngay có thời điểm rơi mạnh về sát 4.100 USD/ounce, tức bốc hơi gần 1.500 USD mỗi ounce. Cập nhật đến sáng ngày 9/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay neo quanh 4,193.13 USD/ounce.

Theo phân tích của bà Garner trên Mad Money, đợt bán tháo ồ ạt vừa qua đã đẩy giá vàng vào trạng thái "quá bán" - thời điểm mà lực xả hàng gần như cạn kiệt - khiến hợp đồng tương lai rơi thẳng đứng tới 170 USD chỉ trong một ngày.

Một yếu tố dân dã nhưng rất chuẩn xác theo quy luật thị trường là "tính mùa vụ". Thống kê từ viện nghiên cứu Moore Research chỉ ra rằng, hợp đồng vàng tương lai tháng 12 tăng giá trong 12/15 năm qua nếu nhà đầu tư gom mua vào khoảng ngày 29/9 và giữ đến ngày 25/10.

Quy luật này trùng khớp với mùa tiêu thụ vàng cao điểm truyền thống ở châu Á, đặc biệt là mùa cưới hỏi, lễ hội tại Ấn Độ và kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng tại Trung Quốc. Đây là thời điểm nhu cầu mua sắm vàng tích trữ của người dân tăng đột biến.

Bà Garner nhận định, nếu mốc 4.150 USD được giữ vững, giá vàng có thể hồi phục lên vùng 4.500 USD, thậm chí đạt 4.650 USD/ounce. Mức này tương đương mức tăng từ 8% đến 12% so với đáy. Jim Cramer nhấn mạnh: "Các biểu đồ kỹ thuật cho thấy chúng ta đang đứng trước một thiết lập có xác suất rất cao cho một nhịp bật tăng mạnh mẽ của vàng ngay trong tháng này".

Nút thắt lợi suất trái phiếu và giá dầu

Dù cơ hội mở ra khá rõ ràng, Jim Cramer vẫn lưu ý nhà đầu tư không nên vội vã chạy theo đà tăng mà bỏ qua thị trường trái phiếu Mỹ. Theo chuyên gia này, kịch bản vàng hồi sinh dựa trên chuỗi mắt xích liên hoàn: giá dầu giảm sẽ kéo giảm áp lực lạm phát, từ đó ghìm lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ xuống thấp, mở đường cho vàng bứt phá.

Do vàng là kênh đầu tư không sinh lãi suất định kỳ, việc lợi suất trái phiếu chính phủ neo cao sẽ khiến chi phí cơ hội của việc giữ vàng trở nên đắt đỏ. Dữ liệu từ bà Garner chỉ ra rằng, giá vàng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã đi cùng hướng tới 94% số phiên trong vòng một tháng trở lại đây.

Chất xúc tác có thể đến từ giá dầu thô WTI. Nếu mặt hàng này thủng mốc 89 USD/thùng để trôi về vùng 75 USD/thùng, áp lực lạm phát toàn cầu sẽ hạ nhiệt rõ rệt. Tuy nhiên, ông Jim Cramer cũng cho biết thị trường gần đây có dấu hiệu "lệch nhịp" khi giá dầu đã hạ nhưng lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn cứng đầu đứng ở mức cao. Do đó, diễn biến hạ nhiệt của lợi suất trái phiếu mới là tín hiệu then chốt để xác nhận xu hướng đảo chiều của giá vàng.

Cuộc đua dài hạn: Vàng có thể cán mốc 5.000 USD?

Nếu dự báo của hai chuyên gia Garner và Cramer chỉ mang tính chất lướt sóng ngắn hạn, thì tầm nhìn của các định chế tài chính quốc tế lại cho thấy một bức tranh sáng sủa hơn nhiều trong dài hạn.

Theo Kitco News, khảo sát giá thường niên tại Hội nghị Kim loại quý toàn cầu LBMA vừa diễn ra ở London cho thấy, các đại biểu dự báo giá vàng có thể chạm ngưỡng 5.013,3 USD/ounce trong vòng 12 tháng tới, tức tăng khoảng 20% so với thị giá hiện hành. Đối với bạc, giới chuyên môn thậm chí còn kỳ vọng mức tăng đột biến hơn 54%, vọt lên mức 94,70 USD/ounce nhờ nhu cầu khổng lồ từ công nghệ điện mặt trời, hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và xe điện.

Trên phố Wall, nhiều ngân hàng hàng đầu cũng liên tục nâng dự báo. Goldman Sachs kỳ vọng kim loại quý cán mốc 4.900 USD vào cuối năm, UBS dự báo vùng 5.400 USD trong 12 tháng tới, còn JPMorgan tự tin đưa ra con số 6.000 USD vào cuối năm và hướng tới 6.300 USD vào năm sau. Ngay cả ngân hàng tỏ ra thận trọng nhất là HSBC cũng đặt mức giá bình quân quanh 4.490 USD/ounce.

Lý giải cho niềm tin này, các chuyên gia tại hội nghị LBMA cho rằng vị thế của kim loại quý đang thay đổi căn bản. Những áp lực từ chi phí năng lượng, lạm phát và căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ - Iran dù từng ghìm chân vàng, nhưng nợ công toàn cầu phình to đang khiến giá trị của các tài sản nợ truyền thống bị hoài nghi.

Ông Vikram Dhawan, Trưởng bộ phận Hàng hóa kiêm Giám đốc quỹ tại Nippon India Mutual Fund, nhận định: "Ở một khía cạnh nào đó, vàng đang gửi thông điệp rằng nợ toàn cầu đang tiến đến bước ngoặt, khi nguồn cung giấy tờ nợ có lẽ sẽ vượt quá nhu cầu hấp thụ của thị trường".

Bên cạnh đó, khảo sát của UBS Asset Management cho thấy có đến 65% ngân hàng trung ương khẳng định đa dạng hóa dự trữ là lý do hàng đầu để tích lũy vàng. Khác với các tài sản tài chính thông thường, kim loại quý không gắn liền với rủi ro vỡ nợ của bất kỳ quốc gia nào. Đây chính là tấm lá chắn hữu hiệu giúp bảo vệ tài sản trước nỗi lo đồng tiền pháp định mất giá dài hạn.

Một kịch bản đang được giới phân tích nghiêng về là vàng sẽ bật tăng kỹ thuật lên vùng kháng cự 4.500-4.650 USD/ounce, tích lũy trở lại rồi tiếp tục bước vào chu kỳ tăng giá mới nhờ lực cầu phòng thủ vững chắc trên toàn cầu.