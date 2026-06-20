Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh về tặng thưởng huân chương cho các tập thể, cá nhân

(Baohatinh.vn) - Sở Nội vụ Hà Tĩnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng huân chương lao động với 1 tập thể và 1 cá nhân.
Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng huân chương lao động với 1 tập thể và 1 cá nhân.
Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho cá nhân có quá trình cống hiến: ông Đặng Ngọc Sơn - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh, có 18 năm 1 tháng giữ chức vụ tương đương vụ trưởng; đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ.
Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh theo tiêu chuẩn được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng.
Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản (có chữ ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ) về Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (số 187, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen).
Sau 10 ngày đăng tải, nếu không có ý kiến phản hồi của Nhân dân, Sở Nội vụ sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.
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