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[Motion graphic] Quy trình thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính như thế nào?

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 13/2026/TT-BTP ngày 30/9/2026 hướng dẫn thi hành một số nội dung về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

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