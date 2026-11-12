Linh hoạt bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở vùng biển

(Baohatinh.vn) - Tại các địa bàn ven biển Hà Tĩnh, việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng TDP được tổ chức linh hoạt, qua đó, vừa bảo đảm tiến độ, vừa lựa chọn người đủ uy tín, trách nhiệm, sát dân, hiểu dân.
Giá xăng và điện đồng loạt giảm từ đầu tháng 11, nhưng giá nhiều mặt hàng thực phẩm và dịch vụ ăn uống vẫn chưa hạ nhiệt. Vì sao chi phí đầu vào giảm mà người tiêu dùng vẫn chưa được hưởng lợi tương ứng? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Ngành đường sắt đã chính thức triển khai bán và thanh toán vé tàu trên VNeID, áp dụng cho tất cả các tuyến đường sắt trên toàn quốc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ ngày 1/1/2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng I tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng. Mức hưởng thực tế phụ thuộc vào tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện của từng người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá lợn hơi tại Hà Tĩnh hiện dao động khoảng 44.000 – 46.000 đồng/kg, giảm mạnh so với mức 70.000 – 78.000 đồng/kg trong những tháng đầu năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lối sống thiếu khoa học và biến chứng sau sinh khiến nhiều gia đình mòn mỏi chờ con thứ hai. Việc nhận biết và điều trị vô sinh thứ phát sẽ được Bác sĩ Lê Thị Dung Anh, Khoa Phụ và Hỗ trợ sinh sản, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sáng 6/11, tại UBND xã Kỳ Lạc, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.