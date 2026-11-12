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Linh hoạt bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở vùng biển

Hà Vân - Hà Phương
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(Baohatinh.vn) - Tại các địa bàn ven biển Hà Tĩnh, việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng TDP được tổ chức linh hoạt, qua đó, vừa bảo đảm tiến độ, vừa lựa chọn người đủ uy tín, trách nhiệm, sát dân, hiểu dân.

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