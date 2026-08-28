Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 28/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Nghị quyết số 02 NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của trung ương, của tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến hơn 760 điểm cầu trong toàn tỉnh, với hơn 44.400 đại biểu tham dự và được trực tiếp trên các nền tảng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt một số nội dung cốt lõi Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và dự thảo chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Hà Tĩnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Theo đó, dự thảo chương trình hành động của tỉnh xác định tập trung vào các yêu cầu: người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo; chương trình, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương phải xuất phát từ những vấn đề đang cản trở phát triển. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, thời hạn, nguồn lực và sản phẩm đầu ra. Những nhiệm vụ chưa xác định rõ sản phẩm, thời hạn thì chưa đủ điều kiện đưa vào kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt một số nội dung cốt lõi Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Các nhiệm vụ phải được tích hợp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, dự toán ngân sách và quy hoạch; ưu tiên những nhiệm vụ tạo động lực phát triển mới. Theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác kiểm tra tập trung vào kết quả thực chất, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình thực hiện. Đối với các vấn đề liên ngành, phải xác định rõ cơ quan điều phối và thời hạn xử lý; chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành quán triệt dự thảo chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; dự thảo chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; dự thảo chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Dự thảo Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng, đường ven biển, cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão; quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, bảo tồn hệ sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Xây dựng văn hóa biển; cải thiện sinh kế, y tế, giáo dục và hạ tầng thiết yếu cho người dân ven biển. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trên biển; tăng cường cứu hộ, cứu nạn, an ninh hàng hải, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút có chọn lọc các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Dự thảo chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Kết luận số 75-KL/TW xác định tầm nhìn quản trị hiện đại; tăng trưởng xanh, tuần hoàn, các-bon thấp gắn với thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục tiêu giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045 là nâng cao năng lực quản lý, giám sát bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo vệ tốt hơn tính mạng, sức khỏe, tài sản, sinh kế của Nhân dân; cải thiện chất lượng môi trường sống.

Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các-bon thấp. Bảo đảm an ninh môi trường và phát triển nhanh, bền vững.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghe Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt dự thảo chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; dự thảo chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 28/7/2026 về Chiến lược an ninh quốc gia; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 28/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong tình hình mới.

Hội nghị cũng được nghe quán triệt về dự thảo chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp; dự thảo văn bản triển khai thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 16/4/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định số 207-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về những điều đảng viên không được làm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, các nội dung quán triệt tại hội nghị bao quát nhiều vấn đề lớn, có quan hệ chặt chẽ với nhau, từ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ đến đổi mới mô hình phát triển, quản lý đất đai, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường, xây dựng xã hội kỷ cương, bảo đảm an ninh quốc gia và phòng, chống ma túy. Đây là định hướng chiến lược lâu dài, vừa đặt ra những nhiệm vụ cấp bách phải triển khai ngay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị.

Tinh thần xuyên suốt là phải chuyển mạnh từ học tập, quán triệt sang tổ chức thực hiện; từ ban hành văn bản sang tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể. Mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, rõ cơ quan chủ trì, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ nguồn lực và rõ kết quả. Không lấy số lượng hội nghị, văn bản, kế hoạch thay cho hiệu quả thực tế; không để nghị quyết đúng nhưng tổ chức thực hiện chậm, thiếu đồng bộ hoặc không đến được cơ sở.

Đại biểu tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nghiên cứu kỹ nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và tài liệu hội nghị; làm rõ những điểm mới, yêu cầu mới liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình. Người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo việc cụ thể hóa, lựa chọn đúng khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm; khắc phục tình trạng sao chép, dàn trải, chung chung, thiếu khả thi.

Rà soát, tích hợp nhiệm vụ vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, quy hoạch tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo, không phân tán nguồn lực. Việc đã rõ chủ trương, đủ căn cứ, đủ điều kiện phải triển khai ngay; việc cần thể chế hóa phải xác định rõ sản phẩm và thời hạn; vấn đề mới, khó, vượt thẩm quyền phải chủ động tổng hợp, báo cáo, đề xuất phương án xử lý, không né tránh, đùn đẩy hoặc để kéo dài.

Đại biểu tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục định hướng tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với nhiệm vụ và lợi ích thiết thực của Nhân dân; chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc.

Đồng thời, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Trọng tâm hiện nay là chuyển từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, quy chế làm việc, quy chế phối hợp; xử lý kịp thời những nội dung chồng chéo, bỏ sót hoặc chưa rõ trách nhiệm; bảo đảm công việc thông suốt, không gián đoạn, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực; tập trung củng cố năng lực thực thi của cấp xã, nhất là các lĩnh vực đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính.

Đại biểu tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh.

Rà soát, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm, năng lực, sở trường; kịp thời điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ cho địa bàn khó khăn, nơi có khối lượng công việc lớn, nhiều dự án trọng điểm. Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, lấy sản phẩm, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số, năng lực quản trị hiện đại cho cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng đảng viên; gắn phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm với khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Cùng đó, thực hiện Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, tạo chuyển biến rõ nét về tư duy và phương thức quản trị: chuyển từ quản lý về quy trình, đầu vào sang quản trị theo mục tiêu và kết quả đầu ra; chuyển mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa thành danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án và sản phẩm cụ thể; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, đất đai, hạ tầng, nhân lực và dữ liệu.

Phát huy vai trò động lực của Khu kinh tế Vũng Áng; ưu tiên công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, cảng biển - logistics, dịch vụ hiện đại, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Tại xã Thạch Hà, hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các thôn. Trong ảnh: đại biểu thôn Tân Thượng tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đối với Nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phải xác định kinh tế biển là một trụ cột quan trọng trong không gian phát triển của tỉnh. Tập trung phát triển đồng bộ cảng biển - logistics, công nghiệp và năng lượng ven biển, du lịch và dịch vụ biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền, quốc phòng, an ninh, tài nguyên, môi trường và hỗ trợ ngư dân bám biển. Các địa phương ven biển lựa chọn nhiệm vụ cụ thể, phù hợp lợi thế từng địa bàn, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nghị quyết số 21 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác quản lý, khai thác và phát huy nguồn lực đất đai. Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát toàn diện các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, định giá đất, đất có nguồn gốc nông, lâm trường, đất công và các dự án chậm đưa đất vào sử dụng; phân loại rõ vụ việc, thẩm quyền, trách nhiệm, thời hạn xử lý. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đẩy nhanh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, gắn với cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Quán triệt Kết luận số 75 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, các cấp ủy, chính quyền phải coi đây là yêu cầu xuyên suốt trong từng quy hoạch, chương trình, dự án và quyết định đầu tư; kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Tăng cường kiểm soát các nguồn thải, nhất là tại Khu kinh tế Vũng Áng, các khu, cụm công nghiệp và những dự án có nguy cơ cao; nâng cao hiệu quả thu gom, phân loại, tái chế, xử lý chất thải; chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân; nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện quản lý, sử dụng tín chỉ carbon theo Kết luận số 71 của Ban Bí thư.

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, phải cụ thể hóa trong quản lý xã hội và đời sống cộng đồng: giữ nghiêm kỷ cương, thượng tôn pháp luật; xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh; nắm chắc và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hạnh phúc của Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, xây dựng các mô hình tự quản thiết thực tại cộng đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 22 về Chiến lược an ninh quốc gia, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh xã hội và các địa bàn, công trình, dự án trọng điểm. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở những yếu tố có thể phát sinh phức tạp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đối với Nghị quyết số 03, các cấp ủy, trước hết là đảng ủy xã, phường, phải trực tiếp lãnh đạo, phân công cấp ủy viên phụ trách từng địa bàn, lĩnh vực; rà soát, thống kê đúng, đủ số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, các điểm, tụ điểm và đối tượng có nguy cơ. Lực lượng công an làm nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, ngành y tế, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thực hiện đồng bộ phòng ngừa, đấu tranh, cai nghiện, quản lý sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng địa bàn không ma túy phải thực chất, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 toàn tỉnh đạt tiêu chí địa bàn không ma túy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm, các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nhiệm vụ thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận vào chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện theo Kế hoạch số 110; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14 về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Định kỳ rà soát tiến độ, đánh giá bằng sản phẩm và kết quả cụ thể; người đứng đầu chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên nếu chậm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hình thức, để nhiệm vụ kéo dài hoặc không kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Các cơ quan được giao chủ trì từng chương trình, kế hoạch theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp tình hình; chủ động tham mưu sơ kết, tổng kết và đề xuất điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp khi cần thiết.

Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, trước hết là người đứng đầu, bắt tay ngay vào công việc; lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực, sâu sát cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực ngay trong những tháng cuối năm 2026. Mỗi cán bộ, đảng viên phải biến nhận thức thành hành động, biến quyết tâm thành kết quả cụ thể; nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.