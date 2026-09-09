Tình mẫu tử sau song sắt - Động lực hoàn lương

Có những người mẹ phải trả giá cho những sai lầm của mình bằng những tháng ngày trong Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng giữa những cánh cửa khép kín ấy, thiên chức làm mẹ vẫn tiếp tục hiện diện khi những em bé dưới 36 tháng tuổi được ở cùng mẹ theo quy định của pháp luật.

Trong khuôn viên trại, khu nuôi dưỡng trẻ em được bố trí đầy đủ điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ sự phát triển của trẻ nhỏ. Không chỉ bảo đảm quyền lợi của trẻ theo quy định, nơi đây còn giúp những người mẹ đang bị tạm giữ, tạm giam giữ gìn sợi dây gắn kết thiêng liêng với con trong những năm tháng đầu đời.

Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đang bị tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo L.T.M (SN 1999) hiểu rằng, những sai lầm trong quá khứ đã khiến mình phải trả giá bằng những tháng ngày xa gia đình và cuộc sống bên ngoài.

Bị tòa án sơ thẩm tuyên phạt 15 năm tù và hiện trong thời gian kháng cáo, những ngày đầu ở trại tạm giam là quãng thời gian nặng nề với người mẹ trẻ. Những lựa chọn sai lầm đã cuốn L.T.M vào vòng xoáy của ma túy, để rồi phải đối diện với sự ân hận và những mất mát không dễ bù đắp. Chỉ đến khi ôm con trong vòng tay, L.T.M mới thấm thía hơn cái giá mà bản thân và gia đình phải gánh chịu.

L.T.M chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hối hận về việc làm của mình. Trong hành trình mang thai, tôi thấy có lỗi rất nhiều với con nhưng cũng rất xúc động khi được ôm con mạnh khỏe vào lòng. Nhờ sự động viên của các cán bộ quản giáo nên tôi cố gắng để làm lại cuộc đời mình".

Bị cáo L.T.M cùng con trong Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Một hoàn cảnh khác cũng mang theo nỗi day dứt của một người mẹ là trường hợp của bị cáo Đ.T.H.T, người đang đối diện với mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hiện trong thời gian kháng cáo.

Khi bị bắt, Đ.T.H.T đang mang thai ở tháng thứ sáu. Đứa con út chào đời trong thời gian mẹ bị tạm giam. Trong khi hai người con lớn ở nhà từng ngày mong mẹ trở về, em bé mới 2,5 tháng tuổi vẫn lớn lên trong vòng tay mẹ tại khu nuôi dưỡng của trại.

Là mẹ của ba người con, Đ.T.H.T từng có một mái ấm và những tháng ngày bình dị như bao người phụ nữ khác. Thế nhưng, chỉ vì những toan tính sai lầm, bị cáo phải rời xa gia đình để đối diện với quãng thời gian bị tạm giam. Điều khiến người mẹ ấy day dứt hơn cả là các con vẫn lớn lên từng ngày, còn mình không thể ở bên chứng kiến và chăm sóc.

Đ.T.H.T bày tỏ: "Khi nuôi con nhỏ trong môi trường như thế này, tôi cảm thấy rất thương con. Tôi mong thời gian trôi qua thật mau để sớm trở về với những đứa con của mình và bù đắp những ngày tháng tội lỗi của tôi".

Đ.T.H.T luôn cảm thấy ân hận về những sai lầm của mình.

Thấu hiểu hoàn cảnh của những người mẹ đang bị tạm giữ, tạm giam, Hội Phụ nữ Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục mà còn dành sự quan tâm, sẻ chia trong từng việc làm nhỏ. Những lần thăm hỏi, những lời động viên chân thành giúp họ vơi bớt mặc cảm, có thêm nghị lực để vượt qua quãng thời gian phía trước. Bởi mỗi người bị tạm giữ, tạm giam đều mang theo một hoàn cảnh, một câu chuyện và những nỗi niềm riêng.

Sự nghiêm minh của pháp luật luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng song hành với đó là tính nhân văn trong công tác quản lý, giáo dục. Đối với những đứa trẻ vô tội, việc được chăm sóc trong môi trường phù hợp và nhận được sự quan tâm của các cán bộ, chiến sĩ nơi đây là cách để tuổi thơ của các em không bị lãng quên giữa hoàn cảnh đặc biệt.

Trung tá Lê Thị Bảo Soa - Phó Đội trưởng Đội Quản giáo, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Trong quá trình quản giáo, có lẽ điều chúng tôi trăn trở nhất không phải là việc quản lý người đang bị tạm giữ, tạm giam mà là khi trong hoàn cảnh ấy có một đứa trẻ đi cùng mẹ. Các em còn quá nhỏ để hiểu thế nào là phạm pháp. Bên cạnh sự nghiêm minh, chúng tôi luôn cố gắng giữ lại cho các em những điều thuộc về tuổi thơ và quan trọng là cảm giác các bé vẫn được yêu thương, được bảo vệ".

Hội Phụ nữ Trại Tạm giam Công an tỉnh luôn quan tâm đến các cháu bé.

Theo Điều 51 Luật Thi hành án hình sự, phụ nữ đang chấp hành án, người bị tạm giữ, tạm giam có con dưới 36 tháng tuổi được tạo điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng con trong điều kiện phù hợp. Quy định này không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật mà còn phản ánh tính nhân văn trong công tác thi hành án. Bởi những đứa trẻ không phải gánh chịu hậu quả từ lỗi lầm của người lớn, còn việc tạo điều kiện để người mẹ được ở bên con cũng góp phần giúp họ có thêm động lực thay đổi nhận thức, cải tạo tốt để sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Phó Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: "Theo quy định của pháp luật, người bị tạm giữ, tạm giam sinh con trong quá trình giam giữ, trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong quá trình giam giữ được hưởng một số quyền lợi nhất định. Việc tạo điều kiện cho mẹ được trực tiếp chăm sóc con mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh Trại Tạm giam Công an tỉnh đang xây dựng trại tạm giam kiểu mẫu. Chúng tôi muốn gửi thông điệp rằng, trẻ em dù sinh ra trong hoàn cảnh nào cũng cần được yêu thương, chăm sóc. Bất cứ người lầm lỗi nào cũng có cơ hội làm lại cuộc đời nếu biết hướng thiện và nhận ra sai lầm của mình".

Những người mẹ trong Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang từng ngày chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lỗi lầm của mình. Nhưng trong hành trình ấy, tình mẫu tử chưa bao giờ vơi đi. Chính tình yêu dành cho con trở thành điểm tựa để họ nuôi dưỡng hy vọng, có thêm động lực cải tạo và hướng tới ngày trở về với gia đình bằng một tâm thế trách nhiệm hơn.