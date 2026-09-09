Nhặt ve chai phát hiện túi vàng, cụ bà nhờ công an trả người mất

Trong lúc đi nhặt ve chai, bà Nguyễn Thị Mùi phát hiện bao giấy chứa 15 chiếc nhẫn cùng nhiều dây chuyền vàng do người dân bỏ nhầm vào thùng rác.
Ngày 9/9, Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) biểu dương nghĩa cử cao đẹp của bà Nguyễn Thị Mùi (78 tuổi), người đã chủ động mang số nữ trang nhặt được đến cơ quan công an để tìm trao trả lại cho người đánh mất.
Trước đó, khoảng 9h30 ngày 8/9, trong lúc đi nhặt ve chai, bà Mùi phát hiện một bao giấy. Kiểm tra bên trong, bà thấy một hộp đựng số lượng lớn nữ trang bằng vàng gồm: 15 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và 1 mặt dây chuyền.
Ngay sau đó, bà Mùi đã đến trụ sở Công an phường Hiệp Bình trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh tìm chủ sở hữu.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hiệp Bình nhanh chóng xác minh và xác định chủ nhân số tài sản trên là chị Trần Thị Thùy Vân (34 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình). Theo chị Vân, do sơ suất trong lúc dọn dẹp nhà cửa, chị vô tình bỏ nhầm hộp nữ trang vào thùng rác.
Cùng ngày, chị Vân đã đến trụ sở công an làm thủ tục nhận lại toàn bộ tài sản. Xúc động khi tìm lại được số nữ trang, chị Vân gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Mùi cùng lực lượng Công an phường Hiệp Bình đã kịp thời hỗ trợ.
Nhằm ghi nhận và lan tỏa hành động đẹp, Công an phường Hiệp Bình phối hợp cùng Tổ công tác "3 trong 1" Khu phố 41 và chị Vân đã đến thăm hỏi, trao tặng bà Mùi phần quà gồm 10 triệu đồng cùng 10kg gạo.
Theo Công an phường Hiệp Bình, hoàn cảnh gia đình bà Mùi còn nhiều khó khăn, song hành động không tham của rơi của bà thể hiện sự trung thực, nhân ái, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng và phong trào giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.
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