Dữ liệu từ camera của cá nhân sẽ được chia sẻ với công an cấp xã theo cơ chế nào?

Trung tâm giám sát camera tại Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) - Ảnh: H.Q.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký quyết định phê duyệt phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu với trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Dữ liệu camera của tổ chức, cá nhân được chia sẻ với công an xã theo cơ chế thỏa thuận

Đáng chú ý, Chính phủ đã quy định dữ liệu từ các hệ thống camera của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn được chia sẻ theo cơ chế thỏa thuận thông qua các điểm tập trung, kết nối đến trung tâm camera giám sát công an cấp xã.

Điều này phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu camera giám sát do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chia sẻ được lưu trữ tại trung tâm camera giám sát công an cấp xã, hoặc sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Việc chia sẻ dữ liệu camera của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được thực hiện theo Điều 18 của Luật Dữ liệu và các văn bản pháp luật có liên quan; cơ quan công an tiếp nhận dữ liệu được chia sẻ có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu theo các quy định.

Điều 18 của Luật Dữ liệu có nội dung: Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cung cấp dữ liệu thuộc quyền sở hữu cho cơ quan nhà nước. Tổ chức, cá nhân phải cung cấp dữ liệu cho cơ quan nhà nước khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà không cần chủ thể dữ liệu đồng ý trong các trường hợp sau đây: - Ứng phó với tình trạng khẩn cấp - Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp - Thảm họa - Phòng, chống bạo loạn, khủng bố.

Cơ quan nhà nước nhận được dữ liệu có trách nhiệm sử dụng dữ liệu đúng mục đích; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, lợi ích hợp pháp khác của chủ thê dữ liệu, tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu theo quy định.

Phải hủy dữ liệu ngay khi dữ liệu đó không còn cần thiết cho mục đích đã yêu cầu và thông báo cho chủ thể dữ liệu, tổ chức, cá nhân đã cung cấp dữ liệu.

Đồng thời cần thông báo việc lưu trữ, sử dụng dữ liệu khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu, trừ trường hợp bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác.

Đối với dữ liệu từ hệ thống camera giám sát của lực lượng công an đầu tư và quản lý, dữ liệu sẽ được kết nối từ các điểm tập trung kết nối về trung tâm camera giám sát công an cấp xã; từ trung tâm camera giám sát công an cấp xã kết nối về trung tâm camera giám sát công an cấp tỉnh; từ trung tâm camera giám sát công an cấp tỉnh kết nối về trung tâm điều phối, chia sẻ dữ liệu camera giám sát Bộ Công an.

Dữ liệu camera đã qua phân tích, xử lý tùy theo tính chất, mức độ, tầm quan trọng sẽ được lưu trữ lâu dài tại các trung tâm camera giám sát công an cấp tỉnh, trung tâm camera giám sát các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an nhằm phục vụ công tác nghiệp vụ.

Đối với dữ liệu từ hệ thống camera giám sát của địa phương đầu tư , dữ liệu sẽ được tích hợp và quản lý tập trung tại trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Trung tâm giám sát lĩnh vực chuyên ngành có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu camera giám sát với thời hạn phù hợp theo yêu cầu của từng ứng dụng. Dữ liệu camera được tích hợp và quản lý tập trung tại trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh phải được kết nối, chia sẻ với trung tâm thông tin chỉ huy công an tỉnh.

Lộ trình thực hiện

Giai đoạn 1 (chuẩn bị và triển khai mô hình điểm) kéo dài từ ngày 1-4 đến 30-9.

Thời gian này sẽ triển khai mô hình điểm tại Hà Nội, tỉnh Gia Lai và tỉnh An Giang (đặc khu Phú Quốc).

Mục tiêu nhằm xây dựng mô hình mẫu, làm cơ sở đánh giá, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và phương thức tổ chức thực hiện trên toàn quốc.

Giai đoạn 2 (triển khai thực hiện phương án) kéo dài từ ngày 1-10-2026 đến 31-12-2027.

Cơ quan chức năng sẽ triển khai phương án tích hợp các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chia sẻ dữ liệu với trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh phục vụ quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại tất cả 34 tỉnh, thành phố.

Giai đoạn 3 (mở rộng xã hội hóa) kéo dài từ ngày 1-1-2028

Từ thời điểm trên, mở rộng kết nối các hệ thống camera được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, bao gồm camera của tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ dân cư, vào hệ thống giám sát của địa phương theo cơ chế thỏa thuận, bảo đảm tuân thủ quy định về an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.