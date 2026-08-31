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Lật xe khách giường nằm khiến nhiều người thương vong

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Khi đến phường Hội Phú, Gia Lai, xe khách bất ngờ mất lái rồi lật nghiêng vào lề đường bên phải theo hướng di chuyển. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 33 hành khách.

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Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 31/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang điều tra vụ xe khách giường nằm bị lật trên tuyến tránh quốc lộ 19 (Gia Lai) khiến 1 người tử vong và 7 người bị thương.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Gia Lai, khoảng 3h10 ngày 31/8, xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-449.xx, do tài xế N.C.H.L (sinh năm 1993, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định tài xế L không vi phạm nồng độ cồn và không sử dụng ma túy. Tài xế có giấy phép lái xe hạng D còn thời hạn.

Chiếc xe khách được sản xuất năm 2025, có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực đến tháng 12/2027.

VTV24

Tags:

#Tai nạn #lật xe khách

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