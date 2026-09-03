Theo chân cảnh sát cơ động qua những cung đường Hà Tĩnh về đêm

Các cán bộ, chiến sỹ nhận lệnh tuần tra.

Cuộc tuần tra đêm được chia làm 2 tổ, mỗi tổ 4 cán bộ, chiến sỹ.

Đúng 21 giờ 45 phút, khi tiếng còi hiệu lệnh của Thiếu tá Đinh Xuân Sơn – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an Hà Tĩnh) vang lên, 8 cán bộ, chiến sỹ thuộc tổ tuần tra nhanh chóng tập kết tại sân với quân phục chỉnh tề, trang thiết bị đầy đủ để nhận lệnh. Ca tuần tra đêm được chia làm 2 tổ, tổ thứ nhất do Thiếu tá Nguyễn Thành Công làm tổ trưởng, tổ thứ 2 do Thiếu tá Hoàng Trọng Tuấn làm tổ trưởng. Đúng 22 giờ, 4 chiếc mô tô đặc chủng rời nhiệm sở, lao vào màn đêm tĩnh mịch.

Tại tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Thiếu tá Nguyễn Thành Công cho dừng phương tiện để kiểm tra. Điều khá bất ngờ là trong cốp xe máy có sẵn mũ bảo hiểm nhưng 2 thanh niên không đội khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Lý do được đưa ra là: "Đêm khuya ít người, nghĩ rằng không có lực lượng chức năng nên... bọn em không đội mũ."

Thiếu tá Nguyễn Thành Công nghiêm khắc nhắc nhở: “Việc đội mũ bảo hiểm trước hết là bảo vệ an toàn cho tính mạng bản thân các bạn, chứ không phải chỉ là để đối phó với cơ quan chức năng”.

Vào khoảng 0 giờ 45 phút, tại tuyến đường Phan Đình Phùng có 2 thanh niên đi xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm, bóp còi inh ỏi, lao vun vút ngược chiều với tổ tuần tra. Ngay lập tức 2 xe máy của tổ đã vòng trở lại, đón lỏng các đối tượng tại điểm giao giữa đường Phan Đình Phùng và đường Nguyễn Công Trứ.

Sau khi yêu cầu các đối tượng xuất trình giấy tờ, lập biên bản vi phạm, tổ công tác cũng đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng phương tiện. Thiếu tá Hoàng Trọng Tuấn cho biết: “Việc kiểm tra cốp xe đối với các trường hợp nghi vấn là biện pháp nghiệp vụ cần thiết, bởi thực tế đây là nơi tội phạm thường cất giấu hung khí, vật liệu nổ, hàng cấm...”.

Cuộc tuần tra được triển khai trên các tuyến phố trung tâm, khu dân cư, khu vui chơi giải trí và địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

Các tổ tuần tra tiếp tục di chuyển trên các tuyến phố trung tâm, khu dân cư, khu vui chơi giải trí và địa bàn trọng điểm về ANTT... qua đó phát hiện, xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy, xe máy điện dàn hàng ngang di chuyển trên đường, nhiều trường hợp lạng lách, đánh võng, rú ga ầm ĩ giữa đêm khuya thanh vắng... Quá trình kiểm tra hành chính đối với các trường hợp có biểu hiện vi phạm, tổ tuần tra đều kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm trật tự công cộng.

Với người dân phường Thành Sen, các cuộc tuần tra của lực lượng cảnh sát cơ động đã trở thành “điểm tựa” bình yên, mang lại niềm tin, sự yên tâm cho mỗi người. Anh Phạm Ngọc Dũng (trú tại phường Thành Sen), hành nghề lái taxi chia sẻ: “Tôi thường xuyên chở khách vào ban đêm nên hay đối mặt với nhiều rủi ro có thể xảy ra như: khách say xỉn quấy rối, quỵt tiền cước... Tôi cũng chứng kiến nhiều vụ việc phức tạp về ANTT mỗi khi đêm xuống. Bởi vậy, khi có bóng dáng tuần tra của các chiến sỹ cảnh sát cơ động là yên tâm hẳn. Sự có mặt của các anh vừa góp phần răn đe tội phạm, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật”.

Lực lượng CSCĐ làm việc với người vi phạm.

Đêm chuyển dần về sáng, khi những giọt mồ hôi đã thấm đẫm quân phục, các tổ tuần tra khép lại hành trình để quay về đơn vị. Thiếu tá Đinh Xuân Sơn – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát cơ động, chia sẻ: “Với mỗi cán bộ, chiến sỹ chúng tôi, các cuộc tuần tra đêm không bao giờ có hồi kết. Kết thúc cuộc tuần tra hôm nay là để chuẩn bị cho cuộc tuần tra đêm mai. Các cuộc tuần tra đã góp phần kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng môi trường an toàn, đảm bảo bình yên cho cuộc sống người dân”.