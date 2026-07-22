Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Đoàn công tác tặng quà gia đình người có công tại các xã Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Khê.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 22/7, đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Khê. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Mỹ (SN 1938, xã Phúc Trạch).

Đoàn tới thăm, tặng quà ông Nguyễn Đình Lệ (SN 1941, xã Hương Đô, thương binh 81%).

Đoàn đến thăm, tặng quà bà Ngô Thị Thế (SN 1948, xã Hương Khê), vợ liệt sĩ Ngô Văn Thường.

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đã ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời tri ân sâu sắc tới các gia đình có công với cách mạng. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh luôn ghi nhớ, trân trọng những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 22/7, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng tại các xã Thạch Khê, Thạch Lạc, Đồng Tiến và Cẩm Bình.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu đã đến thăm, tặng quà mẹ Nguyễn Thị Kỷ (SN 1932, thôn Đồng Khánh, xã Đồng Tiến - mẹ liệt sĩ Hồ Sĩ Hiệt)...

...thắp hương tri ân liệt sĩ Hồ Sĩ Hiệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu và đoàn thăm hỏi, tặng quà mẹ Đậu Thị Tụ (SN 1929, thôn Tây Thành, xã Cẩm Bình - mẹ liệt sĩ Trần Văn Thành).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu thăm hỏi sức khỏe mẹ Đậu Thị Tụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Ngọc Cháu (SN 1953, thôn Thạch Hải, xã Thạch Khê), thương binh mất sức 31%, đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà ông Ngô Văn Tuệ (SN 1947, thôn Thạch Vĩnh, xã Thạch Lạc), bệnh binh mất sức 61%.

Tại các điểm đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các mẹ liệt sĩ và các thương binh, bệnh binh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu mong muốn các gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; giáo dục con cháu noi gương các thế hệ cha anh, nỗ lực học tập, lao động, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 22/7, đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen đã đến thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn các phường Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú.

Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen Trần Quang Tuấn và đoàn thăm, tặng quà gia đình bà Chu Thị Lý (SN 1944, trú tại TDP 7, phường Hà Huy Tập), thương binh có tỷ lệ thương tật 81%.

Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen thăm hỏi mẹ Trương Thị Mảy (SN 1926, TDP Hộ Độ, phường Trần Phú) là mẹ của 2 liệt sĩ.

Đoàn đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Trong Nghĩa (SN 1960, TDP 16, phường Thành Sen), thương binh 1/4.

Tại các gia đình, Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen Trần Quang Tuấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, thân nhân liệt sĩ; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 22/7, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi thương, bệnh binh.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An hiện đang quản lý, chăm sóc 106 thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (trong đó Hà Tĩnh có 36 người).

Đồng chí Nguyễn Thiếu Lâm - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An thông tin về tình hình hoạt động của trung tâm.

Với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên giàu kinh nghiệm, trung tâm luôn bảo đảm công tác quản lý, chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự biết ơn trước hy sinh và công lao to lớn của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước hy sinh và công lao to lớn của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, việc chăm lo cho các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách luôn được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đồng thời là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của trung ương, tỉnh cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của các thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng yếu thế.

Các thương, bệnh binh tại trung tâm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà mong muốn tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc, điều dưỡng cho các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng; trở thành điểm tựa vững chắc để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.