Từ 3 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 30 cán bộ, người lao động và hơn 700 triệu đồng tài sản, sau 35 năm, Petrolimex Hà Tĩnh đã phát triển thành doanh nghiệp với mạng lưới 82 cửa hàng, hơn 400 lao động, từng bước hiện đại hóa hoạt động và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và tính bền vững.

Hành trình của doanh nghiệp xăng dầu là hành trình bền bỉ giữ cho dòng chảy nhiên liệu luôn thông suốt.

Một chuyến xe rời nhà từ sớm, những chiếc xe tải nối dài trên quốc lộ hay con tàu vươn khơi đều cần một nguồn năng lượng để bắt đầu và duy trì hành trình. Phía sau những chuyển động quen thuộc ấy là dòng nhiên liệu xăng dầu được cung ứng liên tục, góp phần bảo đảm hoạt động đi lại, sản xuất kinh doanh. Vì thế, câu chuyện của một doanh nghiệp xăng dầu không chỉ được đo bằng sản lượng, doanh thu hay số lượng cửa hàng, mà còn là hành trình doanh nghiệp duy trì cho dòng chảy nhiên liệu thông suốt, đồng hành cùng người dân và sự phát triển của địa phương.

Với Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh, dòng chảy ấy đã bắt đầu từ một dấu mốc quan trọng cách đây 35 năm.

﻿ ﻿ Hành trình cung ứng nhiên liệu của Petrolimex Hà Tĩnh bắt đầu từ cách đây 35 năm. (Ảnh: Petrolimex Hà Tĩnh cung cấp)

Ngày 5/9/1991, trong bối cảnh tỉnh Nghệ Tĩnh được chia tách thành Nghệ An và Hà Tĩnh, Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 24/TMDL-QĐ thành lập Chi nhánh Xăng dầu Hà Tĩnh trực thuộc Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh. Một đơn vị mới được hình thành, mang theo nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống kinh tế - xã hội, đó là bảo đảm nguồn xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh, giao thông vận tải và đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Những ngày đầu, chi nhánh chỉ có 3 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 30 cán bộ, công nhân viên và tổng tài sản hơn 700 triệu đồng. Cơ sở vật chất hạn chế, điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, thị trường từng bước vận hành theo những yêu cầu mới.

Từ 3 cửa hàng ban đầu, Petrolimex Hà Tĩnh hiện nay đã có 82 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn tỉnh.

Điểm xuất phát ấy khiêm tốn, nhưng cũng chính từ đó những cán bộ, người lao động đầu tiên của doanh nghiệp đã đặt những viên gạch nền móng, tạo nền tảng cho Petrolimex Hà Tĩnh hôm nay. Trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, con người trở thành nguồn lực quan trọng nhất để đơn vị đứng vững và phát triển. Họ vừa duy trì hoạt động, tích lũy kinh nghiệm, từng bước mở rộng mạng lưới và thích ứng với những thay đổi của thị trường. Năm 1996, chi nhánh có 11 cửa hàng bán lẻ với 120 lao động, tài sản cố định tăng gấp 10 lần so với năm 1991.

Lãnh đạo tỉnh trao kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, trong đó có Petrolimex Hà Tĩnh. (Ảnh chụp ngày 10/10/2025).

Dù thiết bị còn thô sơ, nhưng nhu cầu của khách hàng bao nhiêu, chúng tôi đều đáp ứng, bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Phạm Kế Toại Nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh

Ông Phạm Kế Toại – nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (nay là Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh) – người gắn bó với công ty từ những ngày đầu mới thành lập nhớ lại: “Những năm đầu sau thành lập, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tất cả các cột bơm tại cửa hàng bán lẻ đều là cột bơm cơ của Tiệp. Dù thiết bị còn thô sơ, nhưng nhu cầu của khách hàng bao nhiêu, chúng tôi đều đáp ứng, bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”.

Petrolimex Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ, công nhân viên, người lao động qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập công ty. ﻿(Ảnh: Petrolimex Hà Tĩnh cung cấp)

Từ những cửa hàng ban đầu, mạng lưới kinh doanh từng bước được mở rộng. Đến năm 2010, Petrolimex Hà Tĩnh có 40 cửa hàng xăng dầu. Giai đoạn 1991-2010, sản lượng xăng dầu xuất bán bình quân gần 100.000 m³/năm. Dầu mỡ nhờn, khí gas hóa lỏng, bảo hiểm cũng từng bước được đưa vào kinh doanh. Những con số ấy không chỉ thể hiện sự thay đổi về quy mô, mà còn là quá trình doanh nghiệp từng bước tạo dựng cơ sở vật chất, mạng lưới bán hàng, đội ngũ nhân lực và vị trí của mình trong đời sống kinh tế - xã hội Hà Tĩnh.

Ngày 28/6/2010, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam ban hành Quyết định số 376/XD-QĐ-HĐQT chuyển Chi nhánh Xăng dầu Hà Tĩnh thành Công ty TNHH một thành viên – Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, do Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam làm chủ sở hữu. Đây không đơn thuần là sự thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức mà còn là bước chuyển để doanh nghiệp mở ra một không gian phát triển mới, một chặng đường mới.

﻿ Mạng lưới kinh doanh của Petrolimex Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng.

Ông Trần Đại Hà – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh cho biết: “Từ nền tảng đã được gây dựng trong gần 20 năm, Petrolimex Hà Tĩnh bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ về mạng lưới, hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ, hướng tới đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu của khách hàng. Từ 40 cửa hàng năm 2010, công ty tiếp tục đầu tư, mở rộng mạng lưới và đạt 70 cửa hàng vào năm 2019; hình thành 3 trung tâm kinh doanh tổng hợp và 2 cửa hàng kinh doanh khí gas hóa lỏng. Đội ngũ lao động đến năm 2019 có 390 người”.

Petrolimex là doanh nghiệp luôn nằm trong tốp 10 doanh nghiệp đóng nộp ngân sách cao nhất toàn tỉnh. Trong ảnh: Thuế tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Petrolimex nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2025.

Sự phát triển về quy mô đặt doanh nghiệp trước nhiều yêu cầu mới về quản trị, điều hành và chất lượng phục vụ. Trong khi thị trường xăng dầu liên tục biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt, khách hàng cũng đòi hỏi cao hơn về chất lượng, tính chuyên nghiệp và sự thuận tiện. Trong bối cảnh ấy, nâng cao năng lực vận hành, chuẩn hóa quy trình và đổi mới phương thức phục vụ trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp.

Bước vào giai đoạn 2020-2026, trên nền tảng tổ chức, cơ sở vật chất, mạng lưới kinh doanh và nguồn nhân lực đã được gây dựng, Petrolimex Hà Tĩnh tập trung vào đổi mới, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả và hướng tới phát triển bền vững.

Hệ thống cửa hàng bán lẻ của Petrolimex Hà Tĩnh được nâng cấp, đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Nguồn lực được ưu tiên đầu tư cho hệ thống cơ sở vật chất. Hệ thống cửa hàng bán lẻ được cải tạo, nâng cấp gắn với yêu cầu về an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và nhận diện thương hiệu. Đến nay, 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu được đầu tư và trang bị cơ sở vật chất, thiết bị theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Ông Trịnh Văn Minh - Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 01 (phường Thành Sen) chia sẻ: “Từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị, diện mạo cửa hàng ngày càng khang trang, hiện đại hơn. Những thay đổi này không chỉ tạo môi trường làm việc thuận tiện mà còn giúp nâng cao chất lượng phục vụ, mang đến sự yên tâm, thuận tiện cho khách hàng”.

Tòa nhà trụ sở văn phòng công ty được đầu tư xây dựng khang trang.

Một dấu ấn nổi bật là công trình tòa nhà trụ sở văn phòng công ty được đưa vào sử dụng năm 2025. Công trình được xây dựng không chỉ tạo không gian làm việc hiện đại mà còn là dấu mốc trên hành trình 35 năm xây dựng và trưởng thành của doanh nghiệp. 2025 cũng là năm đánh dấu một dấu mốc mới trong quá trình phát triển và kiện toàn nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp, đó là vào tháng 8, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh chính thức đổi tên thành Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh.

﻿﻿ Petrolimex Hà Tĩnh thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, đào tạo. nâng cao nghiệp vụ cho người lao động.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý bán hàng, quản lý cửa hàng, điều hành kinh doanh, quản trị nhân sự, tài chính – kế toán và công tác văn phòng.

Ông Trần Đại Hà - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh cho biết: “Việc số hóa quy trình, khai thác dữ liệu và ứng dụng các nền tảng quản trị hiện đại góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác và kịp thời trong điều hành. Đồng thời, công ty chú trọng xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ quản lý được chú trọng đào tạo, bồi dưỡng; nhân viên bán hàng được thường xuyên huấn luyện theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, tận tâm, lấy khách hàng làm trung tâm. Công tác 5S, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và quản trị rủi ro được triển khai ngày càng nền nếp, gắn với sản xuất kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Qua đó, giúp công ty tiếp tục giữ vững mục tiêu bảo đảm nguồn cung, giữ thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh”.

Những chuyển động ấy được phản ánh rõ qua kết quả kinh doanh. Hiện Petrolimex Hà Tĩnh có 82 cửa hàng xăng dầu, 1 cặp trạm dừng nghỉ trên đường bộ cao tốc Bắc Nam và 5 cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Đến thời điểm hiện tại, sản lượng xuất bán hằng năm của công ty đã gấp 25 lần ngày mới thành lập, năm 2026 ước khoảng 250.000m3. Công ty đang tạo việc làm ổn định cho hơn 400 lao động với mức thu nhập bình quân đạt trên 17 triệu đồng/người/tháng và nộp ngân sách bình quân khoảng 400 tỷ đồng/năm, là đơn vị luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh về đóng nộp ngân sách.

﻿ Petrolimex Hà Tĩnh tổ chức hội thi rung chuông vàng nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập công ty. (Ảnh: Petrolimex Hà Tĩnh cung cấp)

Cùng với sự lớn mạnh về kinh doanh, trong hành trình phát triển, công ty luôn thể hiện trách nhiệm cộng đồng qua những hoạt động ý nghĩa. Trong 35 năm, Petrolimex Hà Tĩnh đã dành hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng hàng trăm ngôi nhà nhân ái, trao tặng thiết bị trường học, thiết bị y tế, ủng hộ các quỹ an sinh của tỉnh…

Trong 35 năm, Petrolimex Hà Tĩnh đã dành hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. (Ảnh tư liệu)

Bà Nguyễn Thị Lam Giang (xã Đức Thịnh) chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, ngôi nhà cũ đã xuống cấp, bị sập nên không còn chỗ ở, trong khi điều kiện kinh tế gia đình không thể sửa chữa hay xây dựng nhà mới. Nhờ Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh hỗ trợ 90 triệu đồng, gia đình tôi đã có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới. Đây là sự giúp đỡ rất thiết thực, giúp gia đình ổn định cuộc sống và yên tâm hơn trong những năm tháng tới”.

Từ một chi nhánh có quy mô nhỏ, Petrolimex Hà Tĩnh từng bước trở thành một trong những đơn vị cung ứng năng lượng có mạng lưới rộng trên địa bàn. Trong hành trình ấy, doanh nghiệp nhiều lần được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Tập thể cán bộ, người lao động văn phòng Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh.

Sau 35 năm gây dựng, doanh nghiệp đang đứng trước một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn. Trên nền tảng đã có, Petrolimex Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tập trung vào bốn trụ cột: an toàn - hiệu quả - đổi mới - phát triển bền vững, với mục tiêu không chỉ là những con số tăng trưởng, mà còn ở khả năng giữ vững truyền thống, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng và vị thế trên thị trường, chăm lo tốt hơn cho người lao động, tiếp tục đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

BÀI, ẢNH: NGỌC LOAN

THIẾT KẾ: TRỌNG HÙNG