Xe đạp điện sức kéo khỏe hơn Honda City

Xe đạp điện Engwe E26 3.0 có gắn động cơ, sức kéo tương đương ô tô đô thị.
Engwe vừa giới thiệu E26 3.0, mẫu xe đạp điện hai động cơ đầu tiên của hãng. Ngoài cấu hình lốp béo và hệ thống treo trước sau phục vụ nhu cầu đi đa địa hình, thông số gây chú ý nhất là sức kéo tối đa lên tới 1.200 pound, tương đương khoảng 544kg.
Đây là con số không thường thấy trên một chiếc xe đạp điện, thậm chí cao hơn khả năng kéo của một số mẫu ô tô cỡ nhỏ. Tuy nhiên, Engwe chưa công bố chi tiết điều kiện thử nghiệm để đạt mức tải kéo nói trên.
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