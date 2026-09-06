Xe đạp điện sức kéo khỏe hơn Honda City

Xe điện kéo giá sàn ôtô tại Việt Nam xuống thấp 07/09/2026 10:57 Sự xuất hiện của ôtô điện VinFast, Wuling, Bestune hay TMT đưa giá ôtô xuống dưới 300 triệu, 200 triệu rồi 150 triệu đồng, điều hiếm có trước đây.

Rủi ro khi Trung Quốc ra mắt 3 xe điện mới mỗi ngày 07/09/2026 04:00 Việc xe điện ra mắt dồn dập tại Trung Quốc được Chủ tịch CATL cảnh báo có thể là nguyên nhân gia tăng rủi ro lỗi pin hàng loạt.

Honda ra mắt Super Cub phiên bản mới, giá từ 87,3 triệu đồng 06/09/2026 04:40 Mẫu xe hoài cổ Super Cub có hai phiên bản, động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, bổ sung hai tùy chọn màu sắc, hôm 5/9.

VinFast Kyo ghi dấu ấn với thiết kế 'chuẩn gu' dân văn phòng 05/09/2026 04:00 Kiểu dáng gọn gàng, đường nét mềm mại cùng nhiều lựa chọn màu sắc tạo cho VinFast Kyo diện mạo riêng.

Loạt xe mới đáng chú ý dự kiến ra mắt tháng 9 04/09/2026 13:53 Các mẫu ô tô mới dự kiến ra mắt thị trường Việt trong tháng 9 đa phần là xe điện hóa, nổi bật nhất có thể kể đến Toyota Land Cruiser Hybrid và Hyundai Tucson Hybrid.

Cuộc đua robotaxi tại Mỹ 04/09/2026 04:50 Amazon và Alphabet đang đẩy nhanh cuộc đua robotaxi tại Mỹ khi Zoox và Waymo đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng dịch vụ xe tự hành sang nhiều thành phố mới.

Ô tô ít sử dụng: Làm gì để tránh hỏng lốp, cạn ắc quy? 03/09/2026 14:49 Xe không thường xuyên vận hành vẫn có thể xuống cấp do lốp mất áp suất, ắc quy tự xả điện, nhiên liệu biến chất hoặc dầu động cơ suy giảm chất lượng. Bảo dưỡng đúng cách sẽ giúp phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng và hạn chế những chi phí sửa chữa không đáng có.

Hyundai Santa Fe facelift sắp ra mắt 03/09/2026 05:03 Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 đang chuẩn bị cho bản nâng cấp giữa vòng đời sau khoảng ba năm kể từ khi ra mắt. Những hình ảnh xe thử nghiệm gần đây cho thấy mẫu SUV 7 chỗ có thể được làm mới đáng kể về thiết kế, đồng thời mở rộng lựa chọn hệ truyền động điện hóa.

Việt Nam thuộc top đầu thế giới về độ phổ biến xe điện hóa 02/09/2026 04:00 Với thị phần chiếm 29% tổng lượng ôtô mới bán ra vào 2025, Việt Nam thuộc nhóm 10 thị trường phổ biến nhất loại phương tiện này.

Đèn pha tự động trên ô tô nhận biết trời tối bằng cách nào? 01/09/2026 15:06 Không cần người lái bật công tắc, đèn pha tự động có thể nhận biết trời tối, xe vào hầm hay ánh sáng môi trường suy giảm nhờ cảm biến quang học. Trên những mẫu xe hiện đại, hệ thống này còn có thể tự điều chỉnh vùng chiếu sáng để hạn chế chói mắt.

Toyota Innova Cross hybrid facelift sắp xuất hiện, ngoại hình lột xác? 01/09/2026 05:00 Tại Ấn Độ, chiếc Toyota Innova Cross hybrid facelift (Innova Hycross Hybrid) đã được bắt gặp khi lái thử với ngoại thất thay đổi rõ rệt, mở ra tương lai đến Việt Nam.

5 công nghệ pin xe điện có thể thay thế pin lithium-ion 01/09/2026 04:00 Những công nghệ pin thế hệ mới có thể giúp nhà sản xuất xe điện giảm phụ thuộc vào pin lithium-ion thông thường.

Nguy hiểm cháy của ắc quy axit-chì 31/08/2026 10:23 Ắc quy axit-chì có tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh cháy, nổ nếu không sử dụng đúng cách. Do vậy cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của ắc quy, kịp thời thay thế hoặc sửa chữa.

Chỉnh gương ô tô đúng cách để giảm điểm mù, lái xe an toàn hơn 31/08/2026 04:50 Chỉnh gương chiếu hậu đúng cách có thể mở rộng đáng kể tầm quan sát, hạn chế điểm mù và giảm nguy cơ va chạm khi chuyển làn. Tuy nhiên, nhiều tài xế Việt vẫn chỉnh gương theo thói quen, vô tình thu hẹp góc nhìn.

Cách chế độ thể thao hoạt động trên xe hơi 30/08/2026 10:13 Một nút bấm nhỏ có thể thay đổi cảm giác lái xe bằng cách thay đổi cùng một lúc các chi tiết cơ khí đang hoạt động.

Xe Toyota Hybrid sẽ được sản xuất tại Việt Nam. 30/08/2026 04:07 Với việc nhà máy nhà máy mới chuẩn bị được xây dựng, Toyota sẽ lần đầu tiên sản xuất xe hybrid tại Việt Nam.

Toyota Land Cruiser hybrid sắp bán tại Việt Nam 29/08/2026 05:03 Toyota Land Cruiser Hybrid đang được một số tư vấn bán hàng tại showroom tư nhân cho biết có thể về Việt Nam trong tháng 9/2026, dự kiến bắt đầu bàn giao từ giữa tháng.

Thuê ô tô dịp lễ, bạn cần lưu ý điều gì? 28/08/2026 05:00 Nhu cầu thuê ô tô tự lái đang tăng cao trước dịp nghỉ lễ 2/9. Để tránh những rủi ro và phiền phức, người thuê cần lưu ý về hợp đồng, tiền cọc, hiện trạng xe và chi phí phát sinh.

Cấm tay nắm cửa ẩn từ 2027: Thông điệp cứng rắn của Trung Quốc trước cuộc đua công nghệ quá đà 27/08/2026 10:11 Đợt thu hồi kỷ lục diễn ra vào tháng 8/2026 liên quan đến hơn 4,3 triệu phương tiện tại thị trường Trung Quốc đã chính thức khép lại kỷ nguyên chạy đua theo các tính năng "xa xỉ ảo" trên ô tô điện.

Ô tô hiện đại phát hiện tình trạng buồn ngủ của tài xế bằng cách nào? 27/08/2026 05:00 Không chỉ cảnh báo lệch làn hay hỗ trợ giữ khoảng cách, nhiều mẫu ô tô hiện đại còn có thể nhận biết tài xế đang mất tập trung, mệt mỏi hoặc có nguy cơ ngủ gật để đưa ra cảnh báo kịp thời.

Ô tô để lâu không sử dụng, có nên lắp thiết bị ngắt ắc quy? 26/08/2026 05:02 Xe ô tô dù đã tắt máy vẫn tiêu thụ một lượng điện năng nhất định để duy trì hoạt động của các thiết bị điện tử. Vì vậy, nếu để xe lâu ngày không sử dụng, ắc quy có thể bị suy giảm điện áp, thậm chí hết điện.

Giá dầu neo cao, doanh số xe điện tại châu Âu tăng vọt 25/08/2026 04:00 Theo dữ liệu tháng 7/2026, doanh số xe điện tăng vọt tại châu Âu trong bối cảnh giá dầu neo cao. Nhờ được trợ giá, hàng loạt mẫu xe điện giá rẻ dần chiếm lấy niềm tin của người tiêu dùng.

Tại sao một số gương chiếu hậu bên thường có cảnh báo? 24/08/2026 05:02 Cảnh báo trên gương chiếu hậu bên giúp tài xế hiểu đúng khoảng cách, nhất là khi quan sát qua gương lồi.

3 tính năng trên điện thoại hỗ trợ đắc lực cho người đi xe điện 23/08/2026 05:01 Không chỉ dùng để liên lạc hay giải trí, điện thoại thông minh ngày càng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho người sử dụng ô tô điện.

Trung Quốc thu hồi kỷ lục 4,3 triệu ô tô vì lo ngại không mở được cửa khi gặp nạn 22/08/2026 10:39 Tesla và 10 hãng xe khác sẽ thu hồi khoảng 4,3 triệu ô tô tại Trung Quốc để khắc phục các vấn đề liên quan đến tay nắm mở cửa khẩn cấp, trong đợt triệu hồi lớn nhất từ trước đến nay tại nước này.

Xe điện cỡ nhỏ lên ngôi: Thêm lựa chọn cho giao thông đô thị 22/08/2026 05:00 Xe điện cỡ nhỏ ngày càng được người Việt quan tâm nhờ ưu thế gọn, tiện dụng, chi phí vận hành hợp lý và không phát sinh khí thải trực tiếp. Sự phát triển của phân khúc này cũng mở thêm lựa chọn cho quá trình chuyển đổi giao thông xanh.

Mazda CX-5 HEV 2027 ra mắt tại Đông Nam Á, giá quy đổi từ 1 tỷ đồng 21/08/2026 05:02 Mazda CX-5 thế hệ mới chính thức trình làng tại Philippines với hàng loạt thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ. Đáng chú ý, mẫu SUV Nhật Bản lần đầu được trang bị hệ truyền động hybrid 2.5L, trong khi không gian nội thất cũng rộng rãi hơn đáng kể.

Lộ diện siêu xe Ferrari 12Cilindri đầu tiên tại Việt Nam 19/08/2026 09:39 Hình ảnh chiếc Ferrari 12Cilindri đầu tiên tại Việt Nam vừa được chia sẻ trên mạng xã hội, hé lộ mẫu siêu xe kế nhiệm 812 Superfast đã có mặt tại dải đất hình chữ S.

Tesla chuẩn bị ra mắt dịch vụ taxi không người lái Cybercab trong tháng 8 19/08/2026 05:00 Theo các nguồn thạo tin, hãng xe điện Tesla đã thông báo với nhân viên về việc chuẩn bị ra mắt công chúng dòng xe tự hành Cybercab. Quá trình triển khai dự kiến sẽ bắt đầu ngay trong tháng 8 này tại thành phố Austin, bang Texas (Mỹ).