Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

Xe đạp điện sức kéo khỏe hơn Honda City

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Xe đạp điện Engwe E26 3.0 có gắn động cơ, sức kéo tương đương ô tô đô thị.

Engwe E26 3.0 là một chiếc xe đạp địa hình đa năng.
Engwe E26 3.0 là một chiếc xe đạp địa hình đa năng.

Engwe vừa giới thiệu E26 3.0, mẫu xe đạp điện hai động cơ đầu tiên của hãng. Ngoài cấu hình lốp béo và hệ thống treo trước sau phục vụ nhu cầu đi đa địa hình, thông số gây chú ý nhất là sức kéo tối đa lên tới 1.200 pound, tương đương khoảng 544kg.

Đây là con số không thường thấy trên một chiếc xe đạp điện, thậm chí cao hơn khả năng kéo của một số mẫu ô tô cỡ nhỏ. Tuy nhiên, Engwe chưa công bố chi tiết điều kiện thử nghiệm để đạt mức tải kéo nói trên.

Hai động cơ, tổng mô-men xoắn 160Nm

Engwe E26 3.0 được trang bị hai động cơ điện đặt tại hai bánh, mỗi động cơ có công suất cực đại 1.000W. Khi hoạt động đồng thời, tổng công suất cực đại đạt 2.000W, tương đương khoảng 2,7 mã lực.
Engwe E26 3.0 được trang bị hai động cơ điện đặt tại hai bánh, mỗi động cơ có công suất cực đại 1.000W. Khi hoạt động đồng thời, tổng công suất cực đại đạt 2.000W, tương đương khoảng 2,7 mã lực.
Đáng chú ý hơn, mô-men xoắn tổng cộng được công bố ở mức 160Nm, còn cao hơn một chiếc Honda City (145Nm). Xe sử dụng cả cảm biến nhịp đạp và cảm biến mô-men xoắn để điều khiển hệ thống trợ lực. Người lái có thể chuyển đổi chế độ vận hành động cơ tùy điều kiện sử dụng.
Đáng chú ý hơn, mô-men xoắn tổng cộng được công bố ở mức 160Nm, còn cao hơn một chiếc Honda City (145Nm). Xe sử dụng cả cảm biến nhịp đạp và cảm biến mô-men xoắn để điều khiển hệ thống trợ lực. Người lái có thể chuyển đổi chế độ vận hành động cơ tùy điều kiện sử dụng.
Ngoài hai động cơ điện, E26 3.0 còn có bộ truyền động Shimano 8 cấp, hỗ trợ người dùng khi leo dốc hoặc di chuyển trên những địa hình phức tạp. Mẫu xe này sử dụng vành 26 inch đi kèm lốp béo rộng 4 inch. Theo Engwe, cấu hình trên giúp xe có thể hoạt động trên nhiều loại bề mặt, từ đường nhựa, đường đất cho tới cát và tuyết.
Ngoài hai động cơ điện, E26 3.0 còn có bộ truyền động Shimano 8 cấp, hỗ trợ người dùng khi leo dốc hoặc di chuyển trên những địa hình phức tạp. Mẫu xe này sử dụng vành 26 inch đi kèm lốp béo rộng 4 inch. Theo Engwe, cấu hình trên giúp xe có thể hoạt động trên nhiều loại bề mặt, từ đường nhựa, đường đất cho tới cát và tuyết.
Tốc độ tối đa khi sử dụng trợ lực bàn đạp có thể đạt 50km/h. E26 3.0 cũng có tay ga tương tự nhiều mẫu xe đạp điện khác của Engwe. Để kiểm soát chiếc xe tương đối nặng và mạnh này, Engwe trang bị phanh đĩa thủy lực Tektro với đĩa đường kính 203mm. Toàn bộ xe đạt chuẩn chống nước IPX5, trong khi bộ pin đạt IPX7.
Tốc độ tối đa khi sử dụng trợ lực bàn đạp có thể đạt 50km/h. E26 3.0 cũng có tay ga tương tự nhiều mẫu xe đạp điện khác của Engwe. Để kiểm soát chiếc xe tương đối nặng và mạnh này, Engwe trang bị phanh đĩa thủy lực Tektro với đĩa đường kính 203mm. Toàn bộ xe đạt chuẩn chống nước IPX5, trong khi bộ pin đạt IPX7.

Đi tối đa 161km

Một điểm đáng chú ý khác của E26 3.0 là hệ thống treo ở cả hai bánh. Phuộc trước có hành trình 120mm, trong khi giảm xóc phía sau có hành trình 80mm. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành trên đường xấu, đồng thời giảm rung động truyền tới người sử dụng. Đổi lại, chiếc xe có khối lượng lên tới 39kg, nặng đáng kể so với xe đạp thông thường. Tải trọng tối đa mà xe có thể chở được nhà sản xuất công bố là 181kg.
Một điểm đáng chú ý khác của E26 3.0 là hệ thống treo ở cả hai bánh. Phuộc trước có hành trình 120mm, trong khi giảm xóc phía sau có hành trình 80mm. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành trên đường xấu, đồng thời giảm rung động truyền tới người sử dụng. Đổi lại, chiếc xe có khối lượng lên tới 39kg, nặng đáng kể so với xe đạp thông thường. Tải trọng tối đa mà xe có thể chở được nhà sản xuất công bố là 181kg.
Engwe cho biết khi chỉ sử dụng một động cơ và chạy ở chế độ Eco, E26 3.0 có thể đạt phạm vi tối đa 161km sau một lần sạc. Nếu kích hoạt cả hai động cơ, tầm hoạt động tối đa giảm xuống khoảng 113km.
Engwe cho biết khi chỉ sử dụng một động cơ và chạy ở chế độ Eco, E26 3.0 có thể đạt phạm vi tối đa 161km sau một lần sạc. Nếu kích hoạt cả hai động cơ, tầm hoạt động tối đa giảm xuống khoảng 113km.
Pin có thể tháo rời nên người dùng có thể mang thêm pin dự phòng cho những hành trình dài. Nếu không có pin dự phòng, một lần sạc đầy mất khoảng 6 giờ.
Pin có thể tháo rời nên người dùng có thể mang thêm pin dự phòng cho những hành trình dài. Nếu không có pin dự phòng, một lần sạc đầy mất khoảng 6 giờ.

Xe đạp điện nhưng kéo tới 544kg

Engwe còn quảng bá E26 3.0 với khả năng kéo rơ-moóc phía sau. Theo nhà sản xuất, tải trọng kéo tối đa lên tới 1.200 pound, tương đương khoảng 544kg. Như vậy, tải kéo tối đa được công bố lớn gần 14 lần trọng lượng chiếc xe (39kg).
Engwe còn quảng bá E26 3.0 với khả năng kéo rơ-moóc phía sau. Theo nhà sản xuất, tải trọng kéo tối đa lên tới 1.200 pound, tương đương khoảng 544kg. Như vậy, tải kéo tối đa được công bố lớn gần 14 lần trọng lượng chiếc xe (39kg).
Dù vậy, kéo một rơ-moóc nặng hàng trăm kg không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của động cơ. Khả năng phanh, độ bám đường, kết cấu rơ-moóc, độ dốc và điều kiện mặt đường đều có thể ảnh hưởng lớn đến độ an toàn.
Dù vậy, kéo một rơ-moóc nặng hàng trăm kg không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của động cơ. Khả năng phanh, độ bám đường, kết cấu rơ-moóc, độ dốc và điều kiện mặt đường đều có thể ảnh hưởng lớn đến độ an toàn.
Engwe E26 3.0 hiện có giá ưu đãi khi ra mắt 1.800 USD, tức khoảng 47 triệu đồng, tương đương Honda Air Blade. Giá niêm yết là 2.400 USD, tức khoảng 63 triệu đồng, tương đương Honda SH Mode 125 ở Việt Nam.
Engwe E26 3.0 hiện có giá ưu đãi khi ra mắt 1.800 USD, tức khoảng 47 triệu đồng, tương đương Honda Air Blade. Giá niêm yết là 2.400 USD, tức khoảng 63 triệu đồng, tương đương Honda SH Mode 125 ở Việt Nam.
tuoitre.vn
Link bài gốc Copy link
https://tuoitre.vn/xe-dap-dien-suc-keo-con-khoe-hon-honda-city-di-161km-sac-gia-ngang-air-blade-100260905231958464.htm

Tags:

#pin xe đạp điện #xe đạp trợ lực điện #xe đạp điện hiện đại

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cuộc đua robotaxi tại Mỹ

Cuộc đua robotaxi tại Mỹ

Amazon và Alphabet đang đẩy nhanh cuộc đua robotaxi tại Mỹ khi Zoox và Waymo đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng dịch vụ xe tự hành sang nhiều thành phố mới.
Ô tô ít sử dụng: Làm gì để tránh hỏng lốp, cạn ắc quy?

Ô tô ít sử dụng: Làm gì để tránh hỏng lốp, cạn ắc quy?

Xe không thường xuyên vận hành vẫn có thể xuống cấp do lốp mất áp suất, ắc quy tự xả điện, nhiên liệu biến chất hoặc dầu động cơ suy giảm chất lượng. Bảo dưỡng đúng cách sẽ giúp phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng và hạn chế những chi phí sửa chữa không đáng có.
Hyundai Santa Fe facelift sắp ra mắt

Hyundai Santa Fe facelift sắp ra mắt

Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 đang chuẩn bị cho bản nâng cấp giữa vòng đời sau khoảng ba năm kể từ khi ra mắt. Những hình ảnh xe thử nghiệm gần đây cho thấy mẫu SUV 7 chỗ có thể được làm mới đáng kể về thiết kế, đồng thời mở rộng lựa chọn hệ truyền động điện hóa.
Đèn pha tự động trên ô tô nhận biết trời tối bằng cách nào?

Đèn pha tự động trên ô tô nhận biết trời tối bằng cách nào?

Không cần người lái bật công tắc, đèn pha tự động có thể nhận biết trời tối, xe vào hầm hay ánh sáng môi trường suy giảm nhờ cảm biến quang học. Trên những mẫu xe hiện đại, hệ thống này còn có thể tự điều chỉnh vùng chiếu sáng để hạn chế chói mắt.
Nguy hiểm cháy của ắc quy axit-chì

Nguy hiểm cháy của ắc quy axit-chì

Ắc quy axit-chì có tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh cháy, nổ nếu không sử dụng đúng cách. Do vậy cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của ắc quy, kịp thời thay thế hoặc sửa chữa.
Toyota Land Cruiser hybrid sắp bán tại Việt Nam

Toyota Land Cruiser hybrid sắp bán tại Việt Nam

Toyota Land Cruiser Hybrid đang được một số tư vấn bán hàng tại showroom tư nhân cho biết có thể về Việt Nam trong tháng 9/2026, dự kiến bắt đầu bàn giao từ giữa tháng.
Thuê ô tô dịp lễ, bạn cần lưu ý điều gì?

Thuê ô tô dịp lễ, bạn cần lưu ý điều gì?

Nhu cầu thuê ô tô tự lái đang tăng cao trước dịp nghỉ lễ 2/9. Để tránh những rủi ro và phiền phức, người thuê cần lưu ý về hợp đồng, tiền cọc, hiện trạng xe và chi phí phát sinh.
Mazda CX-5 HEV 2027 ra mắt tại Đông Nam Á, giá quy đổi từ 1 tỷ đồng

Mazda CX-5 HEV 2027 ra mắt tại Đông Nam Á, giá quy đổi từ 1 tỷ đồng

Mazda CX-5 thế hệ mới chính thức trình làng tại Philippines với hàng loạt thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ. Đáng chú ý, mẫu SUV Nhật Bản lần đầu được trang bị hệ truyền động hybrid 2.5L, trong khi không gian nội thất cũng rộng rãi hơn đáng kể.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!