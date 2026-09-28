Kia Sonet có giá mới từ 450 triệu đồng, thêm áp lực cho Raize và Venue

Trên website chính thức của Kia Việt Nam, giá bán lẻ đề xuất của Kia Sonet đã được cập nhật, với mức giảm 5-25 triệu đồng so với trước đây. Chi tiết như sau:

Đáng chú ý, đây là lần thứ ba mẫu SUV hạng A này được nhà sản xuất điều chỉnh giá niêm yết trong năm nay. Lần đầu vào tháng 3, hãng giảm 10-20 triệu đồng; lần thứ hai giảm thêm 14-25 triệu đồng vào cuối tháng 4.

Như vậy, giá bán lẻ đề xuất của Kia Sonet ở thời điểm hiện tại đã thấp hơn nhiều nhất tới 50 triệu đồng so với giá bán cuối năm 2025. Điều này có thể gia tăng áp lực cạnh tranh cho Toyota Raize, Hyundai Venue và Suzuki Fronx.

Kia Sonet được lắp ráp trong nước (Ảnh: Kia Việt Nam).﻿

Toyota Raize đang được phân phối với duy nhất một phiên bản, đi kèm giá bán niêm yết ở mức 510 triệu đồng. Với Hyundai Venue, sản phẩm này được mở bán với hai biến thể, đi kèm giá bán lẻ đề xuất dao động trong khoảng 499-539 triệu đồng.

Suzuki Fronx đang sở hữu giá bán cao hơn đáng kể so với các sản phẩm trên, khởi điểm 520 triệu đồng và cao nhất lên tới 649 triệu đồng. Bù lại, Fronx hiện là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động (ADAS).

xTại phân khúc SUV hạng A, VinFast VF 5 với giá niêm yết 496 triệu đồng (đã kèm pin) đang là sản phẩm dẫn đầu về sức tiêu thụ, chủ yếu nhờ ưu đãi miễn phí sạc kéo dài đến năm 2029 (tối đa 10 lần/tháng với khách hàng cá nhân). Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, sản phẩm Việt ghi nhận doanh số lũy kế đạt 27.948 xe.

Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong, Kia Sonet đang dẫn đầu, với 5.139 chiếc được tiêu thụ. Đáng chú ý, nhờ giá bán niêm yết liên tục được điều chỉnh, sức tiêu thụ của sản phẩm Hàn Quốc tăng trưởng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, doanh số 8 tháng đầu năm của Toyota Raize và Hyundai Venue đều sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái, lần lượt là 18,4% và 45,5%.