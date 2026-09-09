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Toyota Land Cruiser HEV chốt giá từ 4,71 tỷ đồng

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Toyota Land Cruiser HEV chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, có giá bán cao hơn bản động cơ xăng chỉ 130 triệu đồng.

Ngày 9/9, Toyota Việt Nam (TMV) chính thức giới thiệu Land Cruiser HEV sử dụng công nghệ hybrid tại Việt Nam. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, có giá bán từ 4,71 tỷ đồng. So với bản Land Cruiser máy xăng, bản hybrid của mẫu xe có giá bán cao hơn 130 triệu đồng.

Toyota Land Cruiser HEV giá 4,71 tỷ đồng tại Việt Nam. Ảnh: TMV
Toyota Land Cruiser HEV giá 4,71 tỷ đồng tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Về ngoại thất, Toyota Land Cruiser HEV không có quá nhiều khác biệt so với bản máy xăng. Tuy nhiên có một số tinh chỉnh để phân biệt, có thể nhìn thấy ở cản trước, cản sau và các chi tiết nhận diện xe hybrid riêng.

TMV cho biết, so với bản động cơ xăng, Land Cruiser HEV sở hữu hệ thống lái trợ lực điện, sạc không dây, đồng thời hàng ghế thứ hai có thể gập 60:40 kết hợp bệ tỳ tay, mang đến sự thuận tiện và thoải mái hơn cho cả người lái và hành khách.

Thiết kế cản trước trên Land Cruiser HEV khác so với bản máy xăng. Ảnh: TMV
Thiết kế cản trước trên Land Cruiser HEV khác so với bản máy xăng. Ảnh: TMV

Hệ thống đèn chiếu xa tự động AHB cũng hỗ trợ tối ưu tầm nhìn khi di chuyển vào ban đêm, góp phần tạo nên trải nghiệm lái tiện nghi và thư thái hơn trên mọi hành trình.

Land Cruiser 300 HEV tại Việt Nam sử dụng hệ thống hybrid song song, kết hợp động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép với mô-tơ điện được bố trí trong cụm truyền động và hộp số tự động 10 cấp. Hệ truyền động này cho tổng công suất lên tới 457 mã lực và sức kéo 790 Nm.

Mô-tơ điện bổ sung lực kéo ngay từ dải tốc độ thấp, hỗ trợ xe khởi hành nhanh, tăng tốc liền mạch và duy trì sự chủ động khi vượt xe, leo dốc hoặc di chuyển trên địa hình đòi hỏi lực kéo lớn.

Ngoại thất Land Cruiser HEV. Ảnh: TMV
Ngoại thất Land Cruiser HEV. Ảnh: TMV

Bên cạnh hiệu suất vận hành, hệ thống hybrid tự động phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện theo điều kiện thực tế, góp phần tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng mà không yêu cầu người dùng thay đổi thói quen sử dụng hay sạc điện từ nguồn bên ngoài.

TMV cũng cho biết, Land Cruiser 300 HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 10 lít/100 km, giảm khoảng 22,7% so với mức 12.94 lít/100 km của phiên bản động cơ xăng.

Hiệu quả được thể hiện rõ hơn khi di chuyển trong đô thị, với mức tiêu thụ giảm từ 18.60 xuống 13.70 lít/100 km.

Là mẫu xe dành cho địa hình, giống bản máy xăng, Land Cruiser HEV vẫn có hệ thống lựa chọn đa địa hình Multi-Terrain Select hỗ trợ tối ưu lực kéo, hệ thống treo và phanh theo điều kiện mặt đường.

Trong khi đó, Crawl Control tự động kiểm soát ga và phanh ở tốc độ thấp, giúp người lái tập trung điều khiển hướng di chuyển khi vượt qua địa hình khó.

Không gian nội thất Land Cruiser HEV. Ảnh: TMV
Không gian nội thất Land Cruiser HEV. Ảnh: TMV

Hệ thống giám sát đa địa hình Multi-Terrain Monitor sử dụng các camera xung quanh xe để hiển thị khu vực nằm ngoài tầm quan sát trực tiếp, hỗ trợ người lái nhận biết chướng ngại vật và vị trí bánh xe khi di chuyển trên đường hẹp hoặc địa hình phức tạp.

Land Cruiser 300 HEV được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense gồm hệ thống cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình chủ động hoạt động ở dải tốc độ rộng, hỗ trợ giữ làn đường, đèn chiếu xa tự động…

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý động lực học hợp nhất (VDIM) phối hợp kiểm soát các hệ thống liên quan đến vận hành, phanh và ổn định thân xe, hỗ trợ duy trì khả năng kiểm soát trong nhiều tình huống.

Xe cũng được trang bị các công nghệ hỗ trợ đỗ xe và hệ thống túi khí nhằm tăng cường bảo vệ người lái và hành khách.

xe.baoxaydung.vn
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Tags:

#Toyota #Land Cruiser #HEV #Hybrid #Việt Nam #Xe địa hình #Công nghệ an toàn

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