4 vấn đề thường gặp trên Toyota Corolla mà chủ xe nên biết

Toyota Corolla là mẫu xe bán chạy hàng đầu thế giới với hơn 50 triệu chiếc được bán ra kể từ năm 1966. Tuy nhiên, các đời xe gần đây và cũ hơn đều gặp phải một số vấn đề kỹ thuật đáng chú ý, từ lỗi trục lái đến tiêu hao dầu quá mức, khiến người dùng cần lưu ý để đảm bảo an toàn và vận hành ổn định.

Logo Toyota trên lưới tản nhiệt của Corolla, mẫu xe phổ biến nhưng có thể gặp một số lỗi kỹ thuật cần lưu ý. Ảnh: SlashGear

Một trong những lỗi nghiêm trọng nhất được Toyota triệu hồi gần đây là nguy cơ gãy trục lái trên các mẫu Corolla sản xuất năm 2023 và 2024. Lỗi này có thể dẫn đến mất kiểm soát tay lái, gây nguy hiểm khi vận hành xe.

Các mẫu Corolla đời từ 1990 đến 2016, đặc biệt những xe đã chạy nhiều km, thường gặp vấn đề về hộp số tự động không chuyển số mượt mà hoặc chính xác. Nguyên nhân chủ yếu được xác định liên quan đến cảm biến vị trí bướm ga hoặc các van điện từ điều khiển số.

Đợt triệu hồi năm 2023 cũng bao gồm các mẫu Corolla 2020 và 2021 do lỗi cảm biến túi khí hành khách phía trước. Lỗi này có thể khiến túi khí không bung khi xảy ra va chạm, làm giảm hiệu quả bảo vệ người ngồi ghế phụ.

Ngoài ra, các đời xe cũ hơn, đặc biệt là Corolla XRS 2009 và 2010, được ghi nhận tiêu hao dầu máy quá mức do vòng piston có áp lực thấp bị lỗi, dẫn đến rò rỉ dầu. Một số đời xe khác từ 2000 đến 2005 và năm 2014 cũng gặp tình trạng tương tự. Chủ xe nên thường xuyên kiểm tra mức dầu và liên hệ thợ sửa chữa khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Với những người có ý định mua xe Corolla đã qua sử dụng, việc tìm hiểu kỹ lịch sử bảo dưỡng và các đợt triệu hồi là rất cần thiết để tránh các rủi ro tiềm ẩn. Việc này giúp đảm bảo xe vận hành ổn định và an toàn hơn trong quá trình sử dụng.