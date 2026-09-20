Toyota Fortuner 2027 lộ diện chạy thử tại Thái Lan, chờ về Việt Nam.

Toyota Fortuner 2027 vừa bị bắt gặp khi chạy thử tại Thái Lan với lớp ngụy trang kín thân xe. Xe đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi ra mắt.
Những hình ảnh mới nhất cho thấy một nguyên mẫu Toyota Fortuner 2027 đang chạy thử trên đường phố Thái Lan. Dù được che phủ bởi lớp decal ngụy trang, chiếc xe vẫn để lộ một số chi tiết cho thấy đây có thể là phiên bản nâng cấp lớn của mẫu SUV khung gầm rời này.
Đáng chú ý, Toyota được cho là đang thử nghiệm Fortuner mới cùng với các mẫu xe đối thủ trong phân khúc như Isuzu MU-X, Ford Everest, bên cạnh Fortuner thế hệ hiện tại và cả mẫu Toyota Hilux TRAVO phiên bản gầm thấp.
Theo những thông tin ban đầu, Fortuner thế hệ mới có thể đi theo hướng phát triển tương tự Hilux TRAVO, với những thay đổi tập trung ở phần đầu và đuôi xe, trong khi khu vực thân giữa nhiều khả năng vẫn duy trì thiết kế quen thuộc.
Bên trong khoang cabin, mẫu SUV này được kỳ vọng sẽ có những nâng cấp về thiết kế và trang bị. Một trong những điểm được quan tâm là khả năng cải thiện hàng ghế thứ ba, đặc biệt là cơ chế gập ghế nhằm tối ưu không gian sử dụng.
Ngoài thiết kế, khả năng Toyota cải thiện cảm giác lái và sự thoải mái khi vận hành cũng là yếu tố được nhiều khách hàng chờ đợi, trong bối cảnh phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời đang ngày càng cạnh tranh.
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