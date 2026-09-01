Toyota Innova Cross hybrid facelift sắp xuất hiện, ngoại hình lột xác?

Tại Ấn Độ, chiếc Toyota Innova Cross hybrid facelift (Innova Hycross Hybrid) đã được bắt gặp khi lái thử với ngoại thất thay đổi rõ rệt, mở ra tương lai đến Việt Nam.
Vậy khi mẫu xe tại Ấn được rục rịch giới thiệu bản facelift sau khoảng 4 năm ra mắt, người dùng Việt cũng có quyền hy vọng vào một phiên bản mới cho mẫu Innova Cross Hybrid trong tương lai gần. Dựa vào hình ảnh bị rò rỉ, có thể thấy Innova Cross hybrid mới thay đổi rõ rệt về thiết kế ngoại thất.
Thay đổi lớn nhất trên mẫu xe nâng cấp nằm ở phần đầu xe, chuyển từ phong cách MPV mềm mại sang đường nét góc cạnh, hầm hố lấy cảm hứng từ mẫu bán tải Toyota Hilux mới nhất. Lưới tản nhiệt dựng đứng hơn với các mắt lưới hình thoi.
Cản trước được cắt xẻ táo bạo, tích hợp hốc đèn hình thoi sơn đen cùng tấm ốp gầm giả tương phản màu. Cụm đèn chiếu sáng thiết kế thon gọn hơn và sử dụng bóng projector dạng LED. Dáng xe tổng thể, hốc bánh vuông vức cùng tay nắm cửa mạ chrome giữ nguyên. Đuôi xe tinh chỉnh nhẹ ở đồ họa dải đèn hậu LED, cản sau cùng tùy chọn mâm và màu sơn mới.
Dù vẫn giữ nguyên bố cục bảng điều khiển trung tâm, không gian cabin của Innova Hycross mới hứa hẹn mang lại trải nghiệm hiện đại hơn nhờ loạt trang bị nâng cấp. Theo truyền thông Ấn Độ, màn hình cảm ứng trung tâm dự kiến tăng từ 10,1 inch lên mức 12 inch hoặc lớn hơn.
Cụm đồng hồ hiển thị thông tin lái được làm mới, đi kèm hệ thống camera 360 độ sắc nét và tính năng kết nối xe thông minh nâng cấp. Tổng quan cabin cũng được bọc da kiểu mới. Ghế trước chỉnh điện tích hợp làm mát, đồng thời tùy chọn làm mát ghế cũng có thể được đưa xuống hàng ghế thứ hai. Cửa sổ trời toàn cảnh tiếp tục được giữ lại.
Khác với thiết kế và công nghệ, động cơ Innova Hycross facelift dự kiến không thay đổi. Phiên bản máy xăng vẫn sử dụng động cơ 2.0L hút khí tự nhiên (công suất 173 mã lực, mô-men xoắn 204 Nm) đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT.
Phiên bản Hybrid (HEV) tiếp tục là tùy chọn chủ lực cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.
Mẫu MPV nâng cấp của Toyota dự kiến ra mắt chính thức vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 tại Ấn Độ. Với những cải tiến vượt trội về thiết kế và trang bị, mức giá của xe dự kiến sẽ tăng nhẹ so với dải giá hiện tại từ 1,89 triệu đến 3,184 triệu Rupee tại Ấn Độ.
Tại Việt Nam, Toyota Innova Cross vẫn đang được phân phối với tổng 5 tùy chọn, giá dao động 730-968 triệu đồng. Đây là mẫu xe thuộc thế hệ thứ 3, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.
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