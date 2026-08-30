Xe Toyota Hybrid sẽ được sản xuất tại Việt Nam.

Theo Toyota Việt Nam (TMV), công ty ô tô Nhật Bản đã chính thức nhận Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư do UBND tỉnh Phú Thọ ban hành.

Đồng thời, TMV nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 12 do Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ cấp cho “Dự án lắp ráp, sản xuất xe ô tô các loại và phụ tùng ô tô, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc tại thị trường Việt Nam”.

Dòng sedan Toyota Camry Hybrid đang kinh doanh tại Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan (Ảnh: Lâm Nguyễn).

Theo công bố của TMV, dự án bổ sung mục tiêu lắp ráp, sản xuất xe ô tô và phụ tùng ô tô các loại, bao gồm các dòng xe điện hóa.

Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 283 triệu USD, với diện tích đất sử dụng là 28,6 ha, quy mô sản xuất, lắp ráp được đăng ký ở mức khoảng 52.000 xe ô tô mỗi năm.

TMV dự kiến thi công xưởng sơn và dập từ tháng 5/2027. Hai xưởng dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2029, đóng góp vào việc sản xuất các mẫu xe CKD mới tại Việt Nam.

Đại diện TMV cho biết, đây là dấu mốc quan trọng để TMV triển khai chương trình xây dựng nhà máy, chuẩn bị sản xuất các mẫu xe CKD (xe lắp ráp trong nước) mới, bao gồm xe hybrid.

Hiện tại, trong danh mục sản phẩm của TMV tại thị trường Việt Nam có 5 dòng xe được trang bị động cơ hybrid gồm: Innova Cross, Alphard, Yaris Cross, Corolla Cross và Camry.

Toyota cũng là một trong những hãng xe sở hữu nhiều ô tô hybrid nhất tại thị trường Việt Nam. Các dòng ô tô hybrid của Toyota tại Việt Nam đều được nhập khẩu.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh số xe hybrid của TMV đạt hơn 7.000 xe, chiếm 64% thị phần xe hybrid tại Việt Nam.

Bên cạnh sự bùng nổ của ô tô thuần điện, các hãng xe tại thị trường Việt Nam cũng có sự đầu tư mạnh mẽ vào dòng sản phẩm hybrid.

Xe điện có lợi thế lớn về chi phí vận hành nhưng phụ thuộc vào trạm sạc. Trong khi đó, xe hybrid có thể đáp ứng nhu cầu tối ưu chi phí, nhưng người dùng không phải thay đổi thói quen sử dụng.

Ngoài TMV, các hãng xe lâu năm tại Việt Nam như Mazda, Kia, Hyundai...cũng đã có xe hybrid trong danh mục sản phẩm. Bên cạnh đó, thị trường ô tô Việt Nam còn có sự xuất hiện của các mẫu hybrid đến từ thương hiệu Trung Quốc như BYD, Geely, Lynk & Co...

Năm 1995, nhà máy Toyota Việt Nam được thành lập với trụ sở đặt tại thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ).

Năm 1996, những chiếc Toyota đầu tiên đã rời khỏi dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Vĩnh Phúc.

Năm 2025, Toyota Việt Nam xuất xưởng chiếc xe thứ 700.000 tại nhà máy Vĩnh Phúc, nhân dịp 30 năm hãng xe Nhật Bản có mặt tại Việt Nam.