Hyundai Santa Fe facelift sắp ra mắt

Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 được giới thiệu vào năm 2023 với sự thay đổi lớn về phong cách so với thế hệ tiền nhiệm. Thiết kế vuông vức cùng hệ thống đèn LED hình chữ H trở thành những đặc điểm nhận diện đáng chú ý của mẫu SUV này.

Sau khoảng ba năm trong vòng đời sản phẩm, Hyundai được cho là đang chuẩn bị phiên bản facelift cho Santa Fe. Nguyên mẫu thử nghiệm của mẫu xe gần đây đã xuất hiện trên đường, trở thành cơ sở để trang Kolesa.ru dựng nên hình ảnh dự đoán về thiết kế phiên bản mới.

Phần đầu xe có thể được thiết kế lại

Theo hình ảnh dựng của Kolesa.ru, Santa Fe facelift có thể không còn sử dụng cụm đèn LED hình chữ H đặc trưng như phiên bản hiện hành.

Thay vào đó, mẫu SUV được hình dung theo ngôn ngữ thiết kế Art of Steel mới của Hyundai. Hệ thống chiếu sáng phía trước chuyển sang bố cục tách rời, với đèn LED ban ngày đặt dọc hai bên kết hợp dải đèn định vị LED chạy ngang.

Cách xử lý này mang đến diện mạo khác biệt đáng kể so với Santa Fe hiện tại, đồng thời tạo nét tương đồng với phong cách được dự đoán trên Tucson thế hệ mới.

Phía sau cũng được làm mới với đồ họa đèn hậu LED hình chữ H nhằm tạo sự liên kết với thiết kế phía trước. Vị trí cụm đèn hậu được thay đổi so với cách bố trí khá thấp trên Santa Fe hiện hành, một chi tiết từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, đây mới là hình ảnh dựng dựa trên những nguyên mẫu chạy thử, do đó thiết kế của phiên bản thương mại có thể khác biệt.

Nội thất dự kiến thay đổi bố cục màn hình

Không chỉ ngoại thất, khoang lái Santa Fe facelift cũng được cho là sẽ trải qua một số thay đổi đáng kể.

Theo nguồn tin, Hyundai có thể loại bỏ thiết kế hai màn hình nối liền đang được sử dụng trên phiên bản hiện hành. Thay vào đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước nhỏ với cách bố trí gần như ẩn khỏi tầm nhìn, nhằm tạo trường quan sát rộng hơn cho người lái.

Màn hình cảm ứng trung tâm sẽ được bố trí độc lập trên bảng táp-lô. Trong khi đó, vô-lăng dự kiến tiếp tục duy trì kiểu dáng vuông đặc trưng.

Có thể bổ sung thêm hệ truyền động điện hóa

Danh mục động cơ cũng là một trong những điểm đáng chú ý trên Santa Fe facelift.

Bên cạnh các tùy chọn động cơ xăng và hybrid hiện nay, nguyên mẫu thử nghiệm xuất hiện với một cổng sạc bổ sung. Chi tiết này được xem là dấu hiệu cho thấy Hyundai có thể bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV).

Nguồn tin thậm chí đề cập khả năng Santa Fe mới có thêm phiên bản điện mở rộng phạm vi hoạt động. Cấu hình này hướng tới khả năng di chuyển bằng điện trong một phạm vi nhất định, đồng thời sử dụng động cơ đốt trong để hỗ trợ kéo dài quãng đường vận hành.

Theo thông tin hiện tại, Hyundai Santa Fe facelift có thể được giới thiệu sớm nhất vào cuối năm 2026. Dù vậy, Hyundai chưa công bố chính thức thiết kế, danh mục hệ truyền động cũng như thời điểm ra mắt của phiên bản nâng cấp. Do đó, các thông tin trên hiện chủ yếu dựa trên xe thử nghiệm và dự đoán từ nguồn tin.