Tesla bị điều tra

Taxi không người lái (Robotaxi) của Tesla đang đứng trước loạt trở ngại khi mô hình này nhanh chóng bị Cơ quan NHTSA Mỹ điều tra khi vừa chính thức vận hành chưa đầy 2 tuần.
Theo Reuters, Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) vừa yêu cầu Tesla phải trả lời hàng loạt câu hỏi trước ngày 30/9/2026 về việc liệu hãng có tự chứng nhận hợp quy đúng quy định cho mẫu taxi tự lái (robotaxi) Cybercab hay không, như một phần trong cuộc điều tra đang được chính phủ tiến hành.
Cơ quan quản lý an toàn ôtô Mỹ cho biết họ đang xem xét kỹ lưỡng quy trình cùng dữ liệu kỹ thuật mà hãng xe điện này dựa vào để chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tối thiểu của liên bang trước khi đưa robotaxi vào vận hành.
NHTSA yêu cầu Tesla xác nhận xem các thiết bị điều khiển dành cho tài xế được lắp tạm thời có nằm trong cơ sở chứng nhận của hãng hay không.
Bên cạnh đó, cơ quan này cũng muốn làm rõ liệu hành khách có thể di chuyển phương tiện thông qua màn hình cảm ứng hay không, đồng thời yêu cầu cung cấp các thông tin chi tiết về tốc độ tối đa, giới hạn địa lý hoặc khung giờ hoạt động của Cybercab.
Động thái này diễn ra sau khi Tesla chính thức đưa một số lượng nhỏ mẫu xe Cybercab 2 chỗ ngồi vào vận hành thương mại tại Austin, Texas (Mỹ) từ ngày 3/9 với kế hoạch mở rộng dần mô hình này.
Tesla cùng nhiều công ty robotaxi khác như Waymo ủng hộ kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thay đổi quy định, giúp các phương tiện tự lái không nhất thiết phải trang bị vô-lăng, bàn đạp phanh hay gương chiếu hậu. Ngược lại, những ý kiến phản đối cho rằng không nên miễn trừ quy định cho đến khi các doanh nghiệp chứng minh được tính an toàn tuyệt đối của xe tự lái.
Theo luật hiện hành tại Mỹ, các dòng xe tự lái hoàn toàn không cần sự chấp thuận từ NHTSA nếu vẫn giữ nguyên vô lăng và bàn đạp phanh. Cơ quan này hiện có quyền cấp phép tối đa 2.500 xe mỗi năm cho mỗi nhà sản xuất để vận hành không cần bộ điều khiển truyền thống.
Phía Tesla hiện chưa đưa ra bình luận nào về yêu cầu mới từ NHTSA.
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