Cấm tay nắm cửa ẩn từ 2027: Thông điệp cứng rắn của Trung Quốc trước cuộc đua công nghệ quá đà

Việc cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đưa ra sắc lệnh cấm hoàn toàn thiết kế tay nắm cửa ẩn tự động từ năm 2027 không chỉ là động thái khắc phục sự cố kỹ thuật đơn thuần, mà còn là thông điệp cảnh báo mạnh mẽ tới toàn bộ ngành công nghiệp ô tô toàn cầu: mọi sáng tạo công nghệ và ngôn ngữ thiết kế đều phải dựa trên tiêu chuẩn an toàn tính mạng của con người.

Tháng 8/2026 chứng kiến đợt thu hồi ô tô có quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, khi Cục Quản lý Thị trường Trung Quốc (SAMR) buộc 9 nhà sản xuất lớn phải tiến hành triệu hồi đồng loạt 4,3 triệu xe do mối nguy hiểm chết người từ hệ thống tay nắm cửa thụt thò điện tử.

Dẫn đầu danh sách thu hồi là hãng xe điện Mỹ Tesla với gần 3 triệu xe bao gồm các mẫu Model 3, Model Y, Model S và Model X cả bản sản xuất nội địa lẫn nhập khẩu. Theo sau đó là các tập đoàn và startup xe năng lượng mới hàng đầu Trung Quốc như Geely, Dongfeng, Xiaomi, Chery, Beijing Automotive, First Auto Works, Leapmotor và Xpeng.

Bên cạnh đó, Tesla cũng phải gánh thêm một đợt thu hồi riêng lẻ đối với 2,74 triệu xe để cập nhật phần mềm giám sát mắt và sự tỉnh táo của tài xế khi kích hoạt hệ thống tự lái Autopilot.

Đợt thu hồi quy mô chưa từng có này diễn ra trong bối cảnh thị phần xe năng lượng mới (NEV) đã chiếm tới 60%, tương đương 3/5 tổng lượng xe mới bán ra tại Trung Quốc trong tháng vừa qua. Việc xe điện bùng nổ quá nhanh đi kèm với mật độ tai nạn gia tăng đã bộc lộ những điểm yếu chết người trong thiết kế ô tô hiện đại.

Sự phẫn nộ của dư luận lên đến đỉnh điểm sau chuỗi tai nạn va chạm dẫn đến hỏa hoạn, nơi nạn nhân và lực lượng cứu hộ bất lực trong việc mở cửa xe từ bên ngoài lẫn bên trong để giải cứu người bị nạn. Điển hình là một video đã được lan truyền rộng rãi ở Trung Quốc vào năm 2025 về một chiếc xe điện Dongfeng trượt vào hàng rào ở tây nam Trung Quốc và bốc cháy sau khi va chạm với một chiếc xe tải. Người lái xe đã thoát ra ngoài, để cửa tự đóng lại phía sau, nhưng sau đó gặp rất nhiều khó khăn khi mở bất kỳ cửa nào để đưa hành khách ra ngoài. Cuối cùng, anh ta đã làm được điều đó với sự giúp đỡ của một người lái xe khác.

Thiết kế tay nắm cửa ẩn nằm phẳng với thân xe ban đầu được Tesla giới thiệu như một biểu tượng của sự hiện đại, giúp tối ưu hóa hệ số lực cản khí động học và tạo vẻ ngoài tối giản đầy tính tương lai. Khi thị trường xe điện Trung Quốc bước vào giai đoạn bùng nổ từ năm 2020 trở đi, các nhà sản xuất nội địa đã nhanh chóng sao chép và biến thiết kế này thành một chuẩn mực bắt buộc để chứng minh tính "thông minh" của chiếc xe. Tuy nhiên, các kỹ sư ô tô hàng đầu đã chỉ ra rằng lợi ích giảm lực cản không khí của tay nắm cửa ẩn là không đáng kể, trong khi rủi ro kỹ thuật mà nó mang lại cho hệ thống an toàn thụ động lại cực kỳ nghiêm trọng.

Về mặt cơ chế vận hành, các chốt cửa điện tử và cơ cấu thò rút tay nắm cửa phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện từ bình ắc quy 12 volt phụ trợ, tách biệt với bộ pin cao áp cấp nguồn cho động cơ. Khi xảy ra va chạm mạnh, lực tác động thường làm biến dạng phần đầu xe hoặc ngắt kết nối đường dây điện, khiến nguồn ắc quy 12 volt bị đứt đột ngột. Khi mất điện, cơ chế điện tử hoàn toàn vô hiệu hóa, tay nắm cửa bên ngoài không thể tự động nhô ra để người cứu hộ thao tác. Trong khi đó, chốt mở cửa cơ học khẩn cấp bên trong khoang lái lại bị các hãng thiết kế giấu kín dưới hộc chứa đồ, sơn trùng màu nội thất hoặc nằm ở vị trí bất tiện xa mép cửa. Trong hoàn cảnh hoảng loạn, khói độc và bóng tối sau tai nạn, hành khách gần như không thể tìm thấy lẫy cơ học này trong vài giây ngắn ngủi trước khi khối pin lithium rơi vào trạng thái bùng nổ nhiệt.

Trước sức ép từ sự an toàn của người tiêu dùng, cơ quan quản lý Trung Quốc đã đưa ra phán quyết mang tính lịch sử: cấm hoàn toàn các loại tay nắm cửa ẩn tự động hoạt động bằng điện trên tất cả phương tiện sản xuất mới bắt đầu từ ngày 1/1/2027. Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức khai tử thiết kế thời thượng này.

Các nhà quản lý Trung Quốc vẫn cho phép lắp đặt tay nắm cửa bán tự động không nằm phẳng với bề mặt xe. Tại Mỹ, Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia cũng đã bắt đầu soạn thảo các quy định mới.

Để xử lý hơn 4,3 triệu xe đang lưu hành thuộc đợt thu hồi tháng 8/2026, các hãng xe phải triển khai giải pháp khắc phục bằng cách dán bổ sung các nhãn cảnh báo có độ phản quang và màu sắc tương phản cao tại vị trí chốt mở cơ khẩn cấp.

Đồng thời, các nhà sản xuất như Tesla phải tung ra bản cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), cho phép xe tự động hạ toàn bộ cửa kính xuống ngay khi cảm biến ghi nhận va chạm, mở ra lối thoát hiểm thứ hai cho người bên trong.

Các cơ quan quản lý Trung Quốc không chấp nhận sự thỏa hiệp giữa tính thẩm mỹ và tính mạng con người.

Quyết định cứng rắn của Bắc Kinh ngay lập tức tạo ra sóng thần pháp lý trên phạm vi toàn cầu. Tại Mỹ, Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) cũng đã bắt đầu soạn thảo các quy định khắt khe tương tự, trong bối cảnh Tesla đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện dân sự nghiêm trọng. Tại thị trường Châu Âu, các cơ quan kiểm định an toàn cũng đã đưa rủi ro tay nắm cửa điện tử vào danh sách ưu tiên kiểm soát hàng đầu.

Bài học từ đợt thu hồi 4,3 triệu xe là gáo nước lạnh thức tỉnh toàn bộ ngành công nghiệp ô tô. Trong nhiều năm qua, cuộc đua ô tô thông minh đã đẩy các tập đoàn sa đà vào việc phức tạp hóa những chi tiết cơ khí vốn dĩ đã vận hành hoàn hảo suốt một thế kỷ.

Việc thay thế một cơ cấu cơ khí tin cậy bằng mạch điện tử, thuật toán phần mềm và mô-tơ đắt đỏ chỉ để phục vụ cho sự bóng bẩy bên ngoài đã để lại hậu quả đắt giá. Khi thị trường ô tô toàn cầu bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những giá trị cốt lõi về độ tin cậy cơ khí và an toàn thụ động đang lấy lại vị thế vốn có.

Các hãng xe dù là thương hiệu lâu đời hay startup công nghệ bắt buộc phải xác định một vấn đề rằng công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi nó phục vụ và bảo vệ con người, chứ không phải đặt con người vào tình thế nguy hiểm để đổi lấy những thông số bóng bẩy trên trang quảng cáo.