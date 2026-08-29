Toyota Land Cruiser hybrid sắp bán tại Việt Nam

Giá dự kiến của mẫu xe này khoảng 4,6–4,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu muốn nhận xe sớm, khách hàng có thể phải chịu mức chênh rất cao. Một đại lý tư nhân hiện được cho là đang chào chênh khoảng 850 triệu đồng. Trong khi đó, một nguồn khác cho biết tổng chi phí để sở hữu xe có thể lên tới khoảng 6,1 tỷ đồng, tương đương mức chênh hơn 900 triệu đồng so với giá dự kiến.

Dù vậy, đây không phải mức chênh cố định. Số tiền thực tế có thể biến động theo thời điểm giao dịch, nguồn xe cũng như nhu cầu của thị trường.

Tính đến hiện tại, Toyota Việt Nam chưa đưa ra thông báo chính thức về giá bán, thời điểm giới thiệu cũng như phương án phân phối Land Cruiser Hybrid tại thị trường trong nước. Vì vậy, các mức giá đang xuất hiện trên thị trường chỉ mang tính tham khảo và không đại diện cho giá niêm yết từ hãng.

Trước đó, hồi đầu năm nay, Toyota Land Cruiser LC300 HEV đã được giới thiệu tại châu Âu. Đây là phiên bản điện hóa mạnh nhất của dòng Land Cruiser từng được sản xuất.

Land Cruiser 300 Hybrid sử dụng hệ truyền động gồm động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Mô-tơ điện được đặt giữa động cơ đốt trong và hộp số tự động 10 cấp, truyền lực tới cả bốn bánh.

Toyota cho biết phiên bản hybrid có khả năng tăng tốc tốt hơn khoảng 40% so với bản máy dầu 3.3L, đồng thời cải thiện độ nhạy chân ga và độ mượt khi vận hành. Xe có thể chạy ở chế độ hoàn toàn điện ở tốc độ dưới 30 km/h, sử dụng năng lượng từ pin nickel-metal hydride được thiết kế chống nước, giữ nguyên khả năng lội nước 700 mm.

Ngoài ra, xe được trang bị vô lăng trợ lực điện, cùng các công nghệ hỗ trợ địa hình quen thuộc như Multi-Terrain Select, Crawl Control, Downhill Assist Control và hệ thống giám sát địa hình Multi-Terrain Monitor.

Tại thị trường châu Âu, Land Cruiser 300 Hybrid được phân phối với ba phiên bản: VX (tiêu chuẩn), ZX (cao cấp) và GR Sport (thể thao) – tất cả đều có cấu hình 5 chỗ ngồi.

Phiên bản VX tiêu chuẩn được trang bị đầy đủ với mâm 18 inch, đèn LED toàn phần, hai màn hình 12,3 inch, dàn âm thanh JBL 14 loa, điều hòa 4 vùng độc lập và cổng sạc 1.500W.

Bản ZX bổ sung thêm hệ thống treo thích ứng, HUD, cốp sau cảm biến và vi sai chống trượt cầu sau. Trong khi đó, GR Sport sở hữu thiết kế thể thao riêng biệt với cản trước, lưới tản nhiệt, vòm bánh xe khác biệt và hệ thống treo điện tử e-KDSS – cho phép ngắt thanh cân bằng để cải thiện độ linh hoạt khi off-road.