VinFast Kyo ghi dấu ấn với thiết kế 'chuẩn gu' dân văn phòng

Thiết kế này đi cùng loạt trang bị phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày của dân văn phòng và gia đình trẻ.

Thiết kế hiện đại trong tổng thể gọn gàng

VinFast Kyo có chiều dài 1.999 mm, rộng 694 mm, cao 1.130 mm và chiều dài cơ sở 1.360 mm. Nhìn từ bên hông, phần đầu, thân và đuôi xe được kết nối bằng các đường nét liền mạch, kết hợp nhiều bề mặt chuyển tiếp mềm.

VinFast Kyo phù hợp nhu cầu sử dụng hàng ngày của dân văn phòng và gia đình trẻ.

Ở phía trước, cụm đèn dạng tròn là chi tiết nhận diện nổi bật. Thiết kế này ăn nhập với các đường bo được duy trì trên thân xe, tạo tổng thể gọn gàng và hiện đại khi nhìn trực diện cũng như từ hai bên.

Kyo sử dụng bánh 14 inch ở cả phía trước và sau, lốp sau kích thước 120/70-14 cùng khoảng sáng gầm 160 mm. Phần yên, sàn để chân và các mảng thân xe cũng được bố trí liền lạc, đồng thời vẫn dành không gian cho cốp dung tích 21 lít và khu vực để chân phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Màu sắc bổ sung thêm lựa chọn cá nhân hóa cho Kyo. VinFast cung cấp 5 phương án gồm đen bóng, xanh ô liu, đỏ, trắng ngọc trai và nâu ánh kim, trải từ tông trung tính tới những màu nổi bật hơn.

Tiện lợi cho nhịp sống hàng ngày

Bên cạnh kiểu dáng, Kyo được trang bị nhiều tiện ích phục vụ việc di chuyển thường xuyên. Cốp xe dung tích 21 lít có thể chứa các vật dụng cá nhân thường mang theo khi đi làm, mua sắm hoặc di chuyển trong thành phố.

Khu vực người lái có màn hình TFT, smart key với chức năng mở khóa không cần chìa và tìm xe. Xe còn được trang bị cổng sạc USB và hỗ trợ kết nối với điện thoại để người dùng theo dõi, kiểm tra thông tin xe - những thao tác hàng ngày.

Thiết kế mặt trước của VinFast Kyo.

Kyo sử dụng động cơ Inhub bố trí tại bánh sau, công suất tối đa 3.000 W và tốc độ tối đa 70 km/h. Xe dùng pin LFP dung lượng 1,5 kWh và có thể lắp thêm một pin 1,5 kWh. Với cấu hình 2 pin, quãng đường di chuyển có thể mở rộng lên tới 160 km mỗi lần nạp năng lượng.

Với những người di chuyển hành trình dài hoặc không có điều kiện sạc tại nơi sinh sống, phương án thuê và đổi pin bổ sung thêm lựa chọn nạp năng lượng ngoài sạc pin. Quá trình đổi pin chỉ mất khoảng 2 phút.

Với kiểu dáng hiện đại, 5 lựa chọn màu sắc cùng tiện nghi hữu ích, Kyo hướng tới nhóm dân văn phòng và gia đình trẻ cần mẫu xe máy điện có thiết kế riêng biệt và đáp ứng các nhu cầu đi lại thường xuyên trong đô thị.

Hiện tại, VinFast Kyo có giá từ 30 triệu đồng. Từ nay đến hết tháng 10, khách hàng đang sở hữu xe xăng đổi sang Kyo sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng. Trường hợp trả góp, người mua không cần bỏ ra vốn đối ứng, có thể vay tới 100% giá trị xe. Chủ xe Kyo còn được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến hết ngày 30/6/2028 và được miễn phí sạc pin tới 31/5/2027.