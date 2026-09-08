Suzuki GN160 - xe côn tay phong cách cổ điển giá 2.000 USD

Suzuki vừa trình làng mẫu GN160 mới tại thị trường Philippines, nhắm đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc xe di chuyển hàng ngày nhưng vẫn sở hữu kiểu dáng hoài cổ.

Về tổng thể, GN160 mang đường nét quen thuộc của những dòng xe cổ điển. Đèn pha LED dạng tròn, bình xăng thiết kế bắt mắt, yên phẳng, ghi-đông cao tạo tư thế ngồi thẳng và giảm xóc đôi phía sau. Xe trang bị đồng hồ hiển thị dạng bán kỹ thuật số.

Cung cấp sức mạnh cho Suzuki GN160 là khối động cơ dung tích 162 phân khối, 4 kỳ, 2 van, SOHC, làm mát bằng không khí, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử và đi kèm hộp số 5 cấp. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 14 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,5 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Mẫu xe mới vừa ra mắt tại Philippines. Ảnh: Suzuki

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa đơn tích hợp ABS một kênh ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau. Hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng giảm chấn dầu phía trước và giảm xóc đôi phía sau có thể điều chỉnh 5 mức độ. Xe trang bị vành hợp kim nhôm 18 inch, đi kèm lốp trước kích thước 80/100-18 và lốp sau 90/90-18.

Suzuki GN160 sở hữu bình xăng dung tích 11 lít, chiều cao yên 760 mm, khoảng sáng gầm xe 178 mm, chiều dài cơ sở 1.280 mm và trọng lượng không tải ở mức 128 kg.

Danh sách tiện ích trên xe gồm toàn bộ hệ thống chiếu sáng LED (đèn pha, đèn hậu và đèn xi-nhan), cổng sạc USB 5V 2.1A, công tắc đèn xin vượt (passing), công tắc ngắt động cơ khẩn cấp và móc treo mũ bảo hiểm có khóa ẩn.

Tại Philippines, Suzuki GN160 phân phối với hai tùy chọn màu sắc: xám mờ và đen ngọc trai. Mẫu xe có giá bán 125.000 peso (khoảng 2.000 USD).

GN160 là phiên bản kế nhiệm của GN125, mẫu xe đã được bán ở các khu vực khác trên thế giới trong những năm 1985-2001. Mẫu xe mới được định vị là một nền tảng vừa phong cách vừa thiết thực dành cho những người lái xe coi trọng cá tính, khả năng tùy chỉnh và tính linh hoạt cho việc lái xe hàng ngày cũng như những chuyến phiêu lưu cuối tuần.