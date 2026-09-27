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Toyota Fortuner thế hệ mới và loạt nâng cấp đáng chờ đợi

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Toyota Fortuner thế hệ mới được kỳ vọng sẽ có những thay đổi đáng kể về thiết kế, công nghệ và trang bị, trong khi vẫn duy trì kiểu dáng SUV khung gầm rời đặc trưng.

Ảnh phác họa thiết kế Toyota Fortuner thế hệ mới
Ảnh phác họa thiết kế Toyota Fortuner thế hệ mới

Những hình ảnh chạy thử mới nhất đang cho thấy Toyota Fortuner thế hệ mới dần hình thành diện mạo. Dù nguyên mẫu vẫn được ngụy trang kín, một số chi tiết đã hé lộ hướng phát triển của mẫu SUV 7 chỗ này.

Ngoại hình cơ bắp hơn

Dựa vào ảnh phác họa thiết kế có thể thấy, thay đổi rõ ràng nhất nằm ở phần đầu xe. Fortuner mới được kỳ vọng áp dụng ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ Toyota Hilux, với phần đầu vuông vức và cơ bắp hơn, lưới tản nhiệt hình chữ nhật cùng cụm đèn thanh mảnh.

Trong khi đó, thiết kế bên hông nhiều khả năng vẫn duy trì những đường nét quen thuộc của Fortuner. Tỷ lệ thân xe, khu vực kính và dáng SUV đặc trưng dường như không thay đổi quá lớn, cho thấy Toyota có thể lựa chọn hướng phát triển tiến hóa thay vì thay đổi hoàn toàn.

Phần đuôi xe cũng được làm mới, đặc biệt ở cụm đèn hậu. Một số hình ảnh xe thử nghiệm cho thấy các chi tiết đèn có thể thuộc cấu hình thương mại, bố trí quanh khu vực cột D. Khả năng sử dụng thiết kế đèn hậu nối liền vẫn chưa được xác nhận.

Nâng cấp nội thất và công nghệ

Bên cạnh ngoại thất, Fortuner thế hệ mới được kỳ vọng có khoang cabin hiện đại hơn, với hệ thống giải trí, bảng đồng hồ và các tính năng kết nối được nâng cấp.

Toyota cũng có thể bổ sung thêm các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái thế hệ mới. Tuy nhiên, danh sách trang bị cụ thể vẫn chưa được công bố và có thể khác nhau tùy từng thị trường.

Một điểm đáng chú ý khác là kiến trúc khung gầm dạng body-on-frame được kỳ vọng tiếp tục được nâng cấp, với mối liên hệ với nền tảng sử dụng trên Hilux thế hệ mới.

Tiếp tục động cơ xăng và diesel?

Về hệ truyền động, các lựa chọn động cơ xăng và diesel nhiều khả năng vẫn được duy trì. Dù vậy, Toyota chưa xác nhận cụ thể danh mục động cơ dành cho từng thị trường, cũng như khả năng xuất hiện các phiên bản điện hóa trên Fortuner mới.

Toyota hiện chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức. Một số thông tin cho rằng Fortuner thế hệ mới có thể xuất hiện tại Ấn Độ trong năm 2027, trong khi một số dự đoán hướng tới cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Nếu những thay đổi trên được hiện thực hóa, Fortuner thế hệ mới sẽ không chỉ có diện mạo cơ bắp hơn mà còn được kỳ vọng cải thiện đáng kể về công nghệ, tiện nghi và khả năng hỗ trợ người lái, trong khi vẫn duy trì những đặc tính quen thuộc của dòng SUV này.

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