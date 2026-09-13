Ôtô hybrid bán chạy vượt xe điện và xe xăng tại Mỹ

Xe hybrid đang trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nóng nhất tại thị trường xe mới của Mỹ, trong khi đà tăng trưởng của xe điện có dấu hiệu chững lại. Tính từ đầu năm 2026, thị phần xe hybrid truyền thống đã đạt mức kỷ lục 16%, trái ngược với tỷ lệ khiêm tốn của xe điện dùng pin (chưa đến 6%).

Vì sao người mua xe ngày càng chọn hybrid thay vì chuyển hẳn sang xe điện? Câu trả lời nằm ở chi phí, sự tiện lợi và thực tế là dòng xe này không đòi hỏi tài xế phải thay đổi thói quen sử dụng.

Dung hòa hai thế giới

Ưu điểm lớn nhất của xe hybrid truyền thống rất đơn giản: người dùng có sự hỗ trợ của môtơ điện mà không bị phụ thuộc vào nguồn điện.

Xe hybrid vẫn trang bị động cơ xăng và bình nhiên liệu, nhưng tích hợp thêm một hoặc nhiều môtơ điện cùng bộ pin để tối ưu hiệu suất. Hệ thống điện hỗ trợ tăng tốc, thu hồi năng lượng khi phanh và có thể chạy hoàn toàn bằng điện trong những quãng đường ngắn.

Trải nghiệm của người sở hữu gần như không thay đổi so với xe xăng truyền thống: ghé trạm xăng, đổ đầy bình và tiếp tục hành trình. Chủ xe không cần lắp trạm sạc tại nhà, không phải tìm điểm sạc nhanh khi đi xa hay tốn thời gian chờ sạc pin.

Sự tiện lợi này mang tính quyết định bởi mua xe mới vốn là một thay đổi lớn trong sinh hoạt. Xe hybrid giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể nhưng không bắt người dùng phải thay đổi thói quen vận hành.

Rào cản giá bán của xe điện

Chi phí là một yếu tố then chốt khác. Dù xe điện có chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp hơn, giá mua ban đầu vẫn là rào cản lớn.

Bức tranh thị trường càng thay đổi sau khi chính sách ưu đãi thuế của chính phủ Mỹ đối với xe điện hết hiệu lực vào ngày 30/9/2025. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), doanh số xe thuần điện (BEV) sau đó giảm xuống còn 6% tổng lượng xe mới bán ra trong nửa đầu năm 2026, so với mức 7% cùng kỳ năm 2025.

Người tiêu dùng muốn tiết kiệm nhiên liệu không nhất thiết phải chi quá nhiều tiền cho một chiếc xe điện. Xe hybrid truyền thống mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt nhưng giá bán và trải nghiệm sở hữu lại rất gần với xe xăng.

Điều này đặc biệt quan trọng ở các phân khúc xe phổ thông. Một chiếc CUV cỡ C bản hybrid không cần phải thuyết phục khách hàng thích nghi với một công nghệ hoàn toàn mới. Xe chỉ cần chứng minh khả năng tiết kiệm chi phí nhiên liệu là đủ để người mua chi tiền.

Hãng xe dồn lực cho hybrid

Sự bùng nổ của xe hybrid không phải ngẫu nhiên. Các nhà sản xuất đang cung cấp nhiều lựa chọn hybrid hơn bao giờ hết, thậm chí đưa cấu hình này lên các dòng xe chủ lực.

Toyota Camry Hybrid hiện là xe hybrid bán chạy nhất tại Mỹ. Ảnh: Kwabena

Tại Mỹ, Toyota đã chuyển RAV4 và Camry sang hướng tập trung hoàn toàn vào động cơ hybrid, trong khi Jeep tái sinh dòng Cherokee bản 2026 chỉ với cấu hình hybrid. Chiến lược này làm thay đổi cách người tiêu dùng tiếp cận công nghệ. Thay vì phải chủ động tìm kiếm bản hybrid, khách hàng nhận ra đây đã trở thành tùy chọn tiêu chuẩn trên các mẫu xe quen thuộc.

Các số liệu cho thấy chiến lược này đang phát huy hiệu quả. Trong quý II/2026, xe hybrid chiếm kỷ lục 16% tổng doanh số xe thương mại hạng nhẹ tại Mỹ, trong khi xe thuần điện chỉ đạt 6%.

Thị trường đang tạo ra một vòng lặp: càng nhiều lựa chọn hybrid, người tiêu dùng càng có nhiều cơ hội xuống tiền; và cầu tăng mạnh lại càng thúc đẩy các hãng xe mở rộng danh mục sản phẩm.

Gạt bỏ nỗi lo trạm sạc

Đây được xem là lý do thực tế nhất khiến xe hybrid chiếm ưu thế trước xe điện. Mặc dù hạ tầng sạc đã cải thiện đáng kể, việc sạc điện vẫn chưa thể tiện lợi như đổ xăng.

Những người có nhà riêng kèm gara có thể sạc xe điện dễ dàng. Tuy nhiên, nhóm khách hàng ở chung cư, thuê nhà hoặc thường xuyên đi đường dài lại gặp không ít bất tiện.

Xe hybrid giải quyết triệt để vấn đề này. Tài xế có thể di chuyển hàng trăm km, dừng lại vài phút đổ xăng rồi đi tiếp mà không cần lên kế hoạch lộ trình theo các trạm sạc.

Nhờ đó, xe hybrid xóa bỏ rào cản tâm lý lớn nhất của người mua xe điện: nỗi lo hết pin giữa đường. Với nhiều người, sự yên tâm này đủ để họ coi hybrid là lựa chọn an toàn hơn.

Góc nhìn từ cộng đồng

Trên các diễn đàn như Reddit, cộng đồng yêu xe cũng đang tranh luận sôi nổi về sự trở lại của xe hybrid. Trong một thảo luận về doanh số xe hybrid tăng vọt tại Mỹ, nhiều ý kiến cho rằng giá xe điện còn cao và hạ tầng sạc chưa tiện lợi khiến họ chưa sẵn sàng chuyển đổi. Số khác khẳng định xe hybrid thu hút nhờ tiết kiệm xăng mà không làm đảo lộn thói quen lái xe.

Một chủ đề khác thảo luận về việc xe hybrid vượt mặt xe điện tại bang California cũng ghi nhận góc nhìn tương tự. Người dùng đánh giá cao việc Toyota chuyển RAV4 và Camry sang hybrid, cũng như sự hiện diện ngày càng tăng của các mẫu hybrid từ Honda, Hyundai và Kia. Nhiều người nhận định nhóm khách đi xe xăng đang nhảy vọt sang hybrid thay vì chuyển tiếp sang xe điện.

Dù vậy, tranh luận vẫn diễn ra, trong đó có việc so sánh Lexus ES bản hybrid và bản điện đời 2026. Không ít người thắc mắc vì sao hybrid vẫn bán chạy hơn dù một số mẫu xe điện hiện có giá mua và chi phí vận hành rẻ hơn. Thảo luận này chỉ ra rằng giá bán không phải yếu tố duy nhất. Khả năng tiếp cận trạm sạc, sự tiện lợi khi đi xa và độ quen thuộc với công nghệ mới là những rào cản thực sự.

Quan điểm chung của cộng đồng mạng cho thấy xe hybrid áp đảo không phải vì người dùng từ bỏ xe điện. Xe lai chiến thắng vì mang lại bước chuyển tiếp dễ dàng cho những ai muốn tiết kiệm nhiên liệu nhưng không muốn thay đổi thói quen hàng ngày.

Xe hybrid có thay thế hoàn toàn xe điện?

Câu trả lời nhiều khả năng là không. Sự trỗi dậy của xe hybrid không đồng nghĩa với việc quá trình chuyển đổi sang xe điện dừng lại. Điều này chỉ cho thấy người tiêu dùng không chấp nhận một công thức chung duy nhất cho tương lai ngành giao thông.

Một bộ phận tài xế hài lòng với xe điện, số khác chọn xe hybrid, và vẫn có nhiều người trung thành với xe xăng. Điểm thú vị là xe hybrid đang nằm ở điểm giao thoa tối ưu nhất giữa các lựa chọn này.

Dòng xe này cắt giảm đáng kể lượng tiêu thụ nhiên liệu mà không phụ thuộc vào hạ tầng sạc, đồng thời có giá mua ban đầu thấp hơn xe điện tương đương. Các hãng xe cũng dễ dàng tích hợp công nghệ hybrid vào các dòng xe quen thuộc mà không cần loại bỏ ngay hệ thống sản xuất xe động cơ đốt trong.

Đó là lý do xe hybrid đột ngột đóng vai trò then chốt. Ngành công nghiệp ôtô từng mất nhiều năm xem điện hóa là cuộc đua tiến thẳng đến tương lai thuần điện. Tuy nhiên, người tiêu dùng đang chứng minh rằng con đường đi đến mốc đó còn nhiều lối rẽ. Ở thời điểm hiện tại, xe hybrid không còn là giải pháp tình thế, mà đang trở thành lựa chọn thực tế và hợp lý nhất với đại đa số người dùng.