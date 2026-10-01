Sau đợt triệu hồi vào đầu tháng 9 này, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) sẽ tiếp tục phải triệu hồi mở rộng với nhiều mẫu xe do lỗi công tắc khóa cửa có thể gây nguy cơ tự trôi tại thị trường trong nước.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công thương), loạt xe Mercedes-Benz vừa được bổ sung vào đợt triệu hồi được cơ quan này công bố cách đây ít ngày. Tổng cộng số lượng xe bị ảnh hưởng đợt này là 858 chiếc; cụ thể gồm: 574 xe Mercedes-Benz C200/C300 lắp ráp trong nước từ tháng 7/2021 đến 11/2023, và 284 xe GLB200/C300 nhập khẩu từ nước ngoài với thời gian sản xuất từ tháng 10/2019 đến 10/2023.

Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi tới hơn 850 xe lỗi cụm khóa cửa.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng cho biết các thông tin khác về đợt triệu hồi lần này cũng tương tự đợt đã được MBV triển khai trước đây. Qua hai lần triệu hồi, số lượng xe bị ảnh hưởng lên tới con số 1.146 chiếc.

Từ ngày 30/9/2026 đến 31/12/2031, chủ sở hữu xe trong diện triệu hồi có thể mang phương tiện đến các đại lý và xưởng dịch vụ Mercedes-Benz trên toàn quốc để được kiểm tra và thay mới cụm ổ khóa cửa bên người lái xe. Thời gian sửa chữa dự kiến kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút cho mỗi xe.

Tổng cộng số lượng xe bị ảnh hưởng đợt này là 858 chiếc; cụ thể gồm: 574 xe C200/C300 lắp ráp trong nước từ tháng 7/2021 đến 11/2023, và 284 xe GLB200/C300.

Nguyên nhân của lỗi triệu hồi lần này do vật liệu bao kín của công tắc nhỏ (microswitch) bên trong cụm ổ khóa phía trước bên người lái có thể dễ hấp thụ độ ẩm và bị ăn mòn, gây hỏng bộ phận này. Do đó, hệ thống trên xe sẽ không phát hiện được thời điểm mở cửa, phanh đỗ và/hoặc tính năng tự động chuyển sang chế độ đỗ (Auto Park) có thể không tự động kích hoạt, dẫn tới việc xe có thể tự di chuyển và tăng nguy cơ va chạm.

Trong tháng 9 này, lần lượt Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công thương) và Cục Đăng kiểm Việt Nam (thuộc Bộ Xây dựng) đã công bố đợt triệu hồi đối với 288 xe Mercedes-Benz C200 và C300 (lắp ráp trong nước) do lỗi công tắc khóa cửa có thể gây nguy cơ tự trôi.

Vào tháng 8/2026, Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) đã thông báo đợt triệu hồi với lỗi tương tự tại thị trường Mỹ, ảnh hưởng đến hơn 310.000 xe Mercedes-Benz (đời từ 2019 đến 2026) gồm: CLA, A-Class, C-CLass, CLE, GLA.