Infographic Trước buổi học lái xe ngoài đường, những khâu an toàn nào cần được kiểm tra?

Tập lái xe ô tô chạy ngoài đường thực tế đòi hỏi người mới học phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi cầm vô lăng. Vì vậy, trước buổi học lái xe ngoài đường được an toàn thì người mới học cần chuẩn bị các bước như sau.
Dốc hầm đỗ xe tại các chung cư, trung tâm thương mại thường có độ dốc lớn, không gian hẹp, nhiều khúc cua và tầm nhìn bị hạn chế. Trong khi đó, mặt sàn có thể ẩm ướt, trơn trượt, khiến việc kiểm soát tốc độ và hướng di chuyển trở nên khó khăn hơn. Chỉ một thao tác phanh hoặc đánh lái thiếu chính xác cũng có thể khiến phương tiện mất ổn định.
Xe không thường xuyên vận hành vẫn có thể xuống cấp do lốp mất áp suất, ắc quy tự xả điện, nhiên liệu biến chất hoặc dầu động cơ suy giảm chất lượng. Bảo dưỡng đúng cách sẽ giúp phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng và hạn chế những chi phí sửa chữa không đáng có.
Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 đang chuẩn bị cho bản nâng cấp giữa vòng đời sau khoảng ba năm kể từ khi ra mắt. Những hình ảnh xe thử nghiệm gần đây cho thấy mẫu SUV 7 chỗ có thể được làm mới đáng kể về thiết kế, đồng thời mở rộng lựa chọn hệ truyền động điện hóa.
Không cần người lái bật công tắc, đèn pha tự động có thể nhận biết trời tối, xe vào hầm hay ánh sáng môi trường suy giảm nhờ cảm biến quang học. Trên những mẫu xe hiện đại, hệ thống này còn có thể tự điều chỉnh vùng chiếu sáng để hạn chế chói mắt.
Chỉnh gương chiếu hậu đúng cách có thể mở rộng đáng kể tầm quan sát, hạn chế điểm mù và giảm nguy cơ va chạm khi chuyển làn. Tuy nhiên, nhiều tài xế Việt vẫn chỉnh gương theo thói quen, vô tình thu hẹp góc nhìn.