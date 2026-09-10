Chạy xe khi bình xăng gần cạn có gây hại cho động cơ không?

Lái xe với bình xăng gần cạn có thể gây ra nhiều hư hại cho động cơ và hệ thống nhiên liệu do bơm xăng cần nhiên liệu để làm mát, đồng thời không khí lọt vào đường ống có thể gây hiện tượng hụt máy hoặc chết máy. Ngoài ra, các mảnh vụn trong bình cạn cũng dễ làm tắc bộ lọc và kim phun, ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành và an toàn khi lưu thông.

Đồng hồ báo mức xăng gần cạn cảnh báo nguy cơ hư hại bơm và tắc lọc nhiên liệu khi lái xe. Ảnh: SlashGear

Bơm nhiên liệu trong xe ô tô hoạt động dựa trên việc có đủ xăng để làm mát và bôi trơn. Khi bình xăng gần cạn hoặc hết, bơm có thể bị quá nhiệt dẫn đến hư hỏng sớm, gây tốn kém chi phí sửa chữa.

Không khí lọt vào đường ống nhiên liệu khi bình cạn làm động cơ dễ bị hụt máy hoặc chết máy đột ngột. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành mà còn có thể gây nguy hiểm khi xe đang lưu thông trên đường.

Ngoài ra, các mảnh vụn và cặn bẩn tích tụ dưới đáy bình xăng khi gần hết nhiên liệu có thể bị hút lên và làm tắc kim phun hoặc bộ lọc nhiên liệu. Điều này làm giảm hiệu suất phun xăng và gây ra các sự cố về động cơ.

Hiện tượng hụt máy còn có thể khiến nhiên liệu chưa cháy hết đi vào bộ chuyển đổi xúc tác (catalytic converter), gây hư hại bộ phận này do nhiệt độ cao và các phản ứng hóa học không kiểm soát.

Việc xe hết xăng giữa đường cũng tiềm ẩn rủi ro an toàn khi xe đột ngột chết máy, có thể gây tắc nghẽn giao thông hoặc tai nạn. Người lái cần biết cách xử lý khi gặp tình huống này để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Để tránh các rủi ro trên, người lái nên thường xuyên kiểm tra mức nhiên liệu, nắm rõ vị trí các trạm xăng trên lộ trình và hạn chế đi vào những đoạn đường đông đúc khi bình xăng gần cạn.

Nếu không may xe hết xăng, tài xế cần nhanh chóng di chuyển xe vào lề đường an toàn, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt biển tam giác phản quang để báo hiệu cho các phương tiện khác. Đồng thời, liên hệ với dịch vụ cứu hộ hoặc hỗ trợ giao thông để được giúp đỡ kịp thời.

Một số địa phương còn quy định xử phạt hoặc chịu trách nhiệm pháp lý nếu xe chết máy gây cản trở giao thông hoặc tai nạn, do đó việc duy trì mức nhiên liệu hợp lý cũng là cách bảo vệ quyền lợi của người lái.